https://ria.ru/20250325/telegram-2007224014.html

В Киеве пожаловались, что Telegram не сотрудничает с украинскими силовиками

В Киеве пожаловались, что Telegram не сотрудничает с украинскими силовиками - РИА Новости, 25.03.2025

В Киеве пожаловались, что Telegram не сотрудничает с украинскими силовиками

Мессенджер Telegram не сотрудничает с правоохранительными органами Украины, что затрудняет работу сотрудников, сообщил заместитель главы Национальной полиции... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:10:00+03:00

2025-03-25T16:10:00+03:00

2025-03-25T16:10:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Мессенджер Telegram не сотрудничает с правоохранительными органами Украины, что затрудняет работу сотрудников, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов. Весной прошлого года начальник департамента кибербезопасности спецслужбы Украины Илья Витюк заявил, что СБУ призналась в неспособности повлиять на крупные соцсети и мессенджеры. По его словам, Киев работает над решением вопроса об открытии представительств компаний в стране с целью регулирования публикуемого в сетях контента. "Мессенджер Telegram не сотрудничает с правоохранительными органами Украины, как это делают другие", - сказал Небитов в интервью изданию "Цензор". Он добавил, что из-за анонимности Telegram-каналов некоторые преступления сложно раскрывать. Депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий 21 марта 2024 года сообщил, что подал в парламент на рассмотрение законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование Telegram. Руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны Андрей Коваленко 15 марта сообщал, что власти Украины не рассматривают блокировку Telegram, однако обсуждают вопрос запрета мессенджера на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к гостайне. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика cтраны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.

https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988283732.html

https://ria.ru/20241017/ukraina-1978463990.html

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в мире, технологии, николай княжицкий, андрей коваленко, алексей данилов