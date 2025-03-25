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В Киеве пожаловались, что Telegram не сотрудничает с украинскими силовиками - РИА Новости, 25.03.2025
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16:10 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/telegram-2007224014.html
В Киеве пожаловались, что Telegram не сотрудничает с украинскими силовиками
В Киеве пожаловались, что Telegram не сотрудничает с украинскими силовиками - РИА Новости, 25.03.2025
В Киеве пожаловались, что Telegram не сотрудничает с украинскими силовиками
Мессенджер Telegram не сотрудничает с правоохранительными органами Украины, что затрудняет работу сотрудников, сообщил заместитель главы Национальной полиции... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:10:00+03:00
2025-03-25T16:10:00+03:00
в мире
технологии
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Мессенджер Telegram не сотрудничает с правоохранительными органами Украины, что затрудняет работу сотрудников, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов. Весной прошлого года начальник департамента кибербезопасности спецслужбы Украины Илья Витюк заявил, что СБУ призналась в неспособности повлиять на крупные соцсети и мессенджеры. По его словам, Киев работает над решением вопроса об открытии представительств компаний в стране с целью регулирования публикуемого в сетях контента. "Мессенджер Telegram не сотрудничает с правоохранительными органами Украины, как это делают другие", - сказал Небитов в интервью изданию "Цензор". Он добавил, что из-за анонимности Telegram-каналов некоторые преступления сложно раскрывать. Депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий 21 марта 2024 года сообщил, что подал в парламент на рассмотрение законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование Telegram. Руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны Андрей Коваленко 15 марта сообщал, что власти Украины не рассматривают блокировку Telegram, однако обсуждают вопрос запрета мессенджера на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к гостайне. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика cтраны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.
https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988283732.html
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в мире, технологии, николай княжицкий, андрей коваленко, алексей данилов
В мире, Технологии, Николай Княжицкий, Андрей Коваленко, Алексей Данилов
В Киеве пожаловались, что Telegram не сотрудничает с украинскими силовиками

МВД Украины: Telegram не сотрудничает с правоохранительными органами страны

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Мессенджер Telegram не сотрудничает с правоохранительными органами Украины, что затрудняет работу сотрудников, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов.
Весной прошлого года начальник департамента кибербезопасности спецслужбы Украины Илья Витюк заявил, что СБУ призналась в неспособности повлиять на крупные соцсети и мессенджеры. По его словам, Киев работает над решением вопроса об открытии представительств компаний в стране с целью регулирования публикуемого в сетях контента.
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"Мессенджер Telegram не сотрудничает с правоохранительными органами Украины, как это делают другие", - сказал Небитов в интервью изданию "Цензор".
Он добавил, что из-за анонимности Telegram-каналов некоторые преступления сложно раскрывать.
Депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий 21 марта 2024 года сообщил, что подал в парламент на рассмотрение законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование Telegram. Руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны Андрей Коваленко 15 марта сообщал, что власти Украины не рассматривают блокировку Telegram, однако обсуждают вопрос запрета мессенджера на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к гостайне.
Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.
Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика cтраны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.
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