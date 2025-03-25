https://ria.ru/20250325/tass-2007156813.html

После ранения журналиста ТАСС в Курской области завели дело о теракте

После ранения журналиста ТАСС в Курской области завели дело о теракте - РИА Новости, 25.03.2025

После ранения журналиста ТАСС в Курской области завели дело о теракте

Уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста возбуждено после ранения корреспондента ТАСС в Курской области, сообщили РИА Новости в СК... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:22:00+03:00

2025-03-25T12:22:00+03:00

2025-03-25T12:57:00+03:00

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста возбуждено после ранения корреспондента ТАСС в Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.Отмечается, что 24 марта корреспондент ТАСС Михаил Скуратов, работавший в Суджанском районе Курской области, ранен в результате целенаправленного обстрела жилого массива со стороны ВСУ."По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 144 УК РФ (террористический акт, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250324/korrespondent-2007067006.html

курская область

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2025

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курская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия