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После ранения журналиста ТАСС в Курской области завели дело о теракте - РИА Новости, 25.03.2025
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12:22 25.03.2025 (обновлено: 12:57 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/tass-2007156813.html
После ранения журналиста ТАСС в Курской области завели дело о теракте
После ранения журналиста ТАСС в Курской области завели дело о теракте - РИА Новости, 25.03.2025
После ранения журналиста ТАСС в Курской области завели дело о теракте
Уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста возбуждено после ранения корреспондента ТАСС в Курской области, сообщили РИА Новости в СК... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:22:00+03:00
2025-03-25T12:57:00+03:00
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста возбуждено после ранения корреспондента ТАСС в Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.Отмечается, что 24 марта корреспондент ТАСС Михаил Скуратов, работавший в Суджанском районе Курской области, ранен в результате целенаправленного обстрела жилого массива со стороны ВСУ."По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 144 УК РФ (террористический акт, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)", - говорится в сообщении.
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курская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
После ранения журналиста ТАСС в Курской области завели дело о теракте

СК завел дело о теракте после ранения журналиста ТАСС в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста возбуждено после ранения корреспондента ТАСС в Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Отмечается, что 24 марта корреспондент ТАСС Михаил Скуратов, работавший в Суджанском районе Курской области, ранен в результате целенаправленного обстрела жилого массива со стороны ВСУ.
"По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 144 УК РФ (террористический акт, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)", - говорится в сообщении.
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