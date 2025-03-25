https://ria.ru/20250325/svo-2007169169.html
Алаудинов рассказал о наемниках, найденных без голов в Курской области
Алаудинов рассказал о наемниках, найденных без голов в Курской области - РИА Новости, 25.03.2025
Алаудинов рассказал о наемниках, найденных без голов в Курской области
Тела иностранных наемников без голов и кистей находили в Курской области, таким образом ВСУ скрывают личности убитых, когда бросают тела на поле боя, рассказал... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:00:00+03:00
2025-03-25T13:00:00+03:00
2025-03-25T13:00:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСК, 25 мар - РИА Новости. Тела иностранных наемников без голов и кистей находили в Курской области, таким образом ВСУ скрывают личности убитых, когда бросают тела на поле боя, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. В Следственном комитете России сообщали РИА Новости, что украинские военные отрубают руки и головы погибшим в ходе специальной военной операции иностранным наемникам, чтобы скрыть их персональные данные. Такие тела находили во время боев в ЛНР. "У нас на фронте были такие ситуации, когда уничтожали иностранных наемников, и на разны участка бойцы Минобороны России фиксировали такие случаи, когда (ВСУ – ред.) не могут забрать тела этих иностранных наемников, они отрубают им голову и руки для того, чтобы по отпечаткам и по лицу не могли опознать. Забирают их, а тела оставляют. Такие случаи были... Поэтому сейчас иностранные наемники вообще заходят на любой участок без документов... Как раз один из таких фактов в прошлом году и был (в Курской области – ред.), когда они не смогли забрать тела. Это как раз фиксировалось на этом направлении", - рассказал Алаудинов. Он уточнил, что также два случая за последнее время выявлены и на других участках фронта в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20250325/rossija-2007135799.html
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луганская народная республика, курская область, апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Курская область, Апти Алаудинов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Алаудинов рассказал о наемниках, найденных без голов в Курской области
Алаудинов: наемников без голов находили под Курском, так ВСУ прячут личности