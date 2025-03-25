https://ria.ru/20250325/svo-2007169169.html

Алаудинов рассказал о наемниках, найденных без голов в Курской области

Алаудинов рассказал о наемниках, найденных без голов в Курской области - РИА Новости, 25.03.2025

Алаудинов рассказал о наемниках, найденных без голов в Курской области

Тела иностранных наемников без голов и кистей находили в Курской области, таким образом ВСУ скрывают личности убитых, когда бросают тела на поле боя, рассказал... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:00:00+03:00

2025-03-25T13:00:00+03:00

2025-03-25T13:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

курская область

апти алаудинов

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСК, 25 мар - РИА Новости. Тела иностранных наемников без голов и кистей находили в Курской области, таким образом ВСУ скрывают личности убитых, когда бросают тела на поле боя, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. В Следственном комитете России сообщали РИА Новости, что украинские военные отрубают руки и головы погибшим в ходе специальной военной операции иностранным наемникам, чтобы скрыть их персональные данные. Такие тела находили во время боев в ЛНР. "У нас на фронте были такие ситуации, когда уничтожали иностранных наемников, и на разны участка бойцы Минобороны России фиксировали такие случаи, когда (ВСУ – ред.) не могут забрать тела этих иностранных наемников, они отрубают им голову и руки для того, чтобы по отпечаткам и по лицу не могли опознать. Забирают их, а тела оставляют. Такие случаи были... Поэтому сейчас иностранные наемники вообще заходят на любой участок без документов... Как раз один из таких фактов в прошлом году и был (в Курской области – ред.), когда они не смогли забрать тела. Это как раз фиксировалось на этом направлении", - рассказал Алаудинов. Он уточнил, что также два случая за последнее время выявлены и на других участках фронта в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20250325/rossija-2007135799.html

https://ria.ru/20250317/mid-2005438696.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, курская область, апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность