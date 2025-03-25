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Алаудинов рассказал о наемниках, найденных без голов в Курской области - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/svo-2007169169.html
Алаудинов рассказал о наемниках, найденных без голов в Курской области
Алаудинов рассказал о наемниках, найденных без голов в Курской области - РИА Новости, 25.03.2025
Алаудинов рассказал о наемниках, найденных без голов в Курской области
Тела иностранных наемников без голов и кистей находили в Курской области, таким образом ВСУ скрывают личности убитых, когда бросают тела на поле боя, рассказал... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:00:00+03:00
2025-03-25T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
курская область
апти алаудинов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 25 мар - РИА Новости. Тела иностранных наемников без голов и кистей находили в Курской области, таким образом ВСУ скрывают личности убитых, когда бросают тела на поле боя, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. В Следственном комитете России сообщали РИА Новости, что украинские военные отрубают руки и головы погибшим в ходе специальной военной операции иностранным наемникам, чтобы скрыть их персональные данные. Такие тела находили во время боев в ЛНР. "У нас на фронте были такие ситуации, когда уничтожали иностранных наемников, и на разны участка бойцы Минобороны России фиксировали такие случаи, когда (ВСУ – ред.) не могут забрать тела этих иностранных наемников, они отрубают им голову и руки для того, чтобы по отпечаткам и по лицу не могли опознать. Забирают их, а тела оставляют. Такие случаи были... Поэтому сейчас иностранные наемники вообще заходят на любой участок без документов... Как раз один из таких фактов в прошлом году и был (в Курской области – ред.), когда они не смогли забрать тела. Это как раз фиксировалось на этом направлении", - рассказал Алаудинов. Он уточнил, что также два случая за последнее время выявлены и на других участках фронта в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20250325/rossija-2007135799.html
https://ria.ru/20250317/mid-2005438696.html
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луганская народная республика, курская область, апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Курская область, Апти Алаудинов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Алаудинов рассказал о наемниках, найденных без голов в Курской области

Алаудинов: наемников без голов находили под Курском, так ВСУ прячут личности

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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КУРСК, 25 мар - РИА Новости. Тела иностранных наемников без голов и кистей находили в Курской области, таким образом ВСУ скрывают личности убитых, когда бросают тела на поле боя, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
В Следственном комитете России сообщали РИА Новости, что украинские военные отрубают руки и головы погибшим в ходе специальной военной операции иностранным наемникам, чтобы скрыть их персональные данные. Такие тела находили во время боев в ЛНР.
Военнослужащий СпН Ахмат МО РФ в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Москва готовит доклад о жертвах ВСУ в Курской области, заявили в МИД России
11:06
"У нас на фронте были такие ситуации, когда уничтожали иностранных наемников, и на разны участка бойцы Минобороны России фиксировали такие случаи, когда (ВСУ – ред.) не могут забрать тела этих иностранных наемников, они отрубают им голову и руки для того, чтобы по отпечаткам и по лицу не могли опознать. Забирают их, а тела оставляют. Такие случаи были... Поэтому сейчас иностранные наемники вообще заходят на любой участок без документов... Как раз один из таких фактов в прошлом году и был (в Курской области – ред.), когда они не смогли забрать тела. Это как раз фиксировалось на этом направлении", - рассказал Алаудинов.
Он уточнил, что также два случая за последнее время выявлены и на других участках фронта в зоне спецоперации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
МИД: Россия обращается к странам, чьих наемников видели в Курской области
17 марта, 10:40
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКурская областьАпти АлаудиновМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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