https://ria.ru/20250325/svo-2007123003.html

В Приморье возбудили дело о похищении ветерана СВО

В Приморье возбудили дело о похищении ветерана СВО - РИА Новости, 25.03.2025

В Приморье возбудили дело о похищении ветерана СВО

В Приморском крае возбудили уголовное дело о похищении ветерана СВО в селе Екатериновка, сообщил региональный главк СК. РИА Новости, 25.03.2025

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приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар — РИА Новости. В Приморском крае возбудили уголовное дело о похищении ветерана СВО в селе Екатериновка, сообщил региональный главк СК. Внимание следователей привлекли появившиеся в местных Telegram-каналах публикации о том, что прошлой осенью ветерана СВО, у которого завязалась перепалка с продавцом местного магазина, насильно увезли на окраину Екатериновки и избили. "В связи с широким общественным резонансом следственными органами СКР по Приморскому краю перед прокурором было инициировано ходатайство о передаче уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью из органов МВД в территориальный следственный отдел СКР. Кроме того, по факту похищения мужчины <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 Уголовного кодекса России", — заявили в СК.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.

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происшествия, россия, приморский край