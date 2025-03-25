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В Приморье возбудили дело о похищении ветерана СВО - РИА Новости, 25.03.2025
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10:23 25.03.2025 (обновлено: 13:49 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/svo-2007123003.html
В Приморье возбудили дело о похищении ветерана СВО
В Приморье возбудили дело о похищении ветерана СВО - РИА Новости, 25.03.2025
В Приморье возбудили дело о похищении ветерана СВО
В Приморском крае возбудили уголовное дело о похищении ветерана СВО в селе Екатериновка, сообщил региональный главк СК. РИА Новости, 25.03.2025
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2025-03-25T13:49:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар — РИА Новости. В Приморском крае возбудили уголовное дело о похищении ветерана СВО в селе Екатериновка, сообщил региональный главк СК. Внимание следователей привлекли появившиеся в местных Telegram-каналах публикации о том, что прошлой осенью ветерана СВО, у которого завязалась перепалка с продавцом местного магазина, насильно увезли на окраину Екатериновки и избили. "В связи с широким общественным резонансом следственными органами СКР по Приморскому краю перед прокурором было инициировано ходатайство о передаче уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью из органов МВД в территориальный следственный отдел СКР. Кроме того, по факту похищения мужчины &lt;...&gt; возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 Уголовного кодекса России", — заявили в СК.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье возбудили дело о похищении ветерана СВО

В приморском селе Екатериновка возбудили уголовное дело о похищении ветерана СВО

© Кадр видео из соцсетейВетеран СВО, похищенный в приморском селе Екатериновка
Ветеран СВО, похищенный в приморском селе Екатериновка - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Ветеран СВО, похищенный в приморском селе Екатериновка . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар — РИА Новости. В Приморском крае возбудили уголовное дело о похищении ветерана СВО в селе Екатериновка, сообщил региональный главк СК.
Внимание следователей привлекли появившиеся в местных Telegram-каналах публикации о том, что прошлой осенью ветерана СВО, у которого завязалась перепалка с продавцом местного магазина, насильно увезли на окраину Екатериновки и избили.
"В связи с широким общественным резонансом следственными органами СКР по Приморскому краю перед прокурором было инициировано ходатайство о передаче уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью из органов МВД в территориальный следственный отдел СКР. Кроме того, по факту похищения мужчины <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 Уголовного кодекса России", — заявили в СК.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
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