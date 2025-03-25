https://ria.ru/20250325/sumy-2007291592.html
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 25.03.2025
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский "24 телеканал". РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T20:05:00+03:00
2025-03-25T20:05:00+03:00
2025-03-25T20:05:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский "24 телеканал". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области воздушная тревога не объявлена. "Взрывы в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, сумы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремели взрывы
В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы