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Суд вынес приговор комбригу ВСУ, причастному к удару по Скадовску - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 25.03.2025 (обновлено: 15:31 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/sud-2007208709.html
Суд вынес приговор комбригу ВСУ, причастному к удару по Скадовску
Суд вынес приговор комбригу ВСУ, причастному к удару по Скадовску - РИА Новости, 25.03.2025
Суд вынес приговор комбригу ВСУ, причастному к удару по Скадовску
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира реактивно-артиллерийской бригады ВСУ Александра... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:30:00+03:00
2025-03-25T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
скадовск
херсонская область
ростов-на-дону
вооруженные силы украины
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира реактивно-артиллерийской бригады ВСУ Александра Келембета, причастного к ракетному удару по Скадовску Херсонской области в ноябре 2023 года, в результате которого погибли 11 человек, сообщил РИА Новости представитель суда. Келембету инкриминировали статью УК РФ "Террористический акт". "Келембету назначено пожизненное лишение свободы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что приговор вынесен заочно. По данным суда, 9 ноября 2023 года Келембет, являясь командиром реактивно-артиллерийской бригады вооруженных сил Украины, решил совершить теракт на территории Скадовска Херсонской области. В тот же день он приказал подчиненным военнослужащим нанести с использованием РСЗО ракетный удар по зданию военного следственного отдела. В результате прицельного пуска и последующего поражения здания двумя управляемыми реактивными снарядами 11 человек погибли, еще 10 были ранены. При этом пострадавшие не участвовали в боевых действиях и не имели оружия, уточнили в суде. Здание было разрушено без возможности восстановления.
https://ria.ru/20250205/sud-1997509789.html
скадовск
херсонская область
ростов-на-дону
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скадовск, херсонская область , ростов-на-дону, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Скадовск, Херсонская область , Ростов-на-Дону, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Суд вынес приговор комбригу ВСУ, причастному к удару по Скадовску

Суд заочно дал пожизненный срок комбригу ВСУ Келембету за удар по Скадовску

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела гражданской инфраструктуры в Скадовске Херсонской области
Последствия обстрела гражданской инфраструктуры в Скадовске Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела гражданской инфраструктуры в Скадовске Херсонской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира реактивно-артиллерийской бригады ВСУ Александра Келембета, причастного к ракетному удару по Скадовску Херсонской области в ноябре 2023 года, в результате которого погибли 11 человек, сообщил РИА Новости представитель суда.
Келембету инкриминировали статью УК РФ "Террористический акт".
«
"Келембету назначено пожизненное лишение свободы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что приговор вынесен заочно.
По данным суда, 9 ноября 2023 года Келембет, являясь командиром реактивно-артиллерийской бригады вооруженных сил Украины, решил совершить теракт на территории Скадовска Херсонской области.
В тот же день он приказал подчиненным военнослужащим нанести с использованием РСЗО ракетный удар по зданию военного следственного отдела. В результате прицельного пуска и последующего поражения здания двумя управляемыми реактивными снарядами 11 человек погибли, еще 10 были ранены. При этом пострадавшие не участвовали в боевых действиях и не имели оружия, уточнили в суде. Здание было разрушено без возможности восстановления.
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Специальная военная операция на УкраинеСкадовскХерсонская областьРостов-на-ДонуВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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