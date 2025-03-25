https://ria.ru/20250325/sud-2007208709.html

Суд вынес приговор комбригу ВСУ, причастному к удару по Скадовску

Суд вынес приговор комбригу ВСУ, причастному к удару по Скадовску - РИА Новости, 25.03.2025

Суд вынес приговор комбригу ВСУ, причастному к удару по Скадовску

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира реактивно-артиллерийской бригады ВСУ Александра... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:30:00+03:00

2025-03-25T15:30:00+03:00

2025-03-25T15:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

скадовск

херсонская область

ростов-на-дону

вооруженные силы украины

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира реактивно-артиллерийской бригады ВСУ Александра Келембета, причастного к ракетному удару по Скадовску Херсонской области в ноябре 2023 года, в результате которого погибли 11 человек, сообщил РИА Новости представитель суда. Келембету инкриминировали статью УК РФ "Террористический акт". "Келембету назначено пожизненное лишение свободы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что приговор вынесен заочно. По данным суда, 9 ноября 2023 года Келембет, являясь командиром реактивно-артиллерийской бригады вооруженных сил Украины, решил совершить теракт на территории Скадовска Херсонской области. В тот же день он приказал подчиненным военнослужащим нанести с использованием РСЗО ракетный удар по зданию военного следственного отдела. В результате прицельного пуска и последующего поражения здания двумя управляемыми реактивными снарядами 11 человек погибли, еще 10 были ранены. При этом пострадавшие не участвовали в боевых действиях и не имели оружия, уточнили в суде. Здание было разрушено без возможности восстановления.

https://ria.ru/20250205/sud-1997509789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

скадовск, херсонская область , ростов-на-дону, вооруженные силы украины, происшествия