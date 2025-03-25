Суд вынес приговор комбригу ВСУ, причастному к удару по Скадовску
Суд заочно дал пожизненный срок комбригу ВСУ Келембету за удар по Скадовску
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела гражданской инфраструктуры в Скадовске Херсонской области
Последствия обстрела гражданской инфраструктуры в Скадовске Херсонской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира реактивно-артиллерийской бригады ВСУ Александра Келембета, причастного к ракетному удару по Скадовску Херсонской области в ноябре 2023 года, в результате которого погибли 11 человек, сообщил РИА Новости представитель суда.
Келембету инкриминировали статью УК РФ "Террористический акт".
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"Келембету назначено пожизненное лишение свободы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что приговор вынесен заочно.
По данным суда, 9 ноября 2023 года Келембет, являясь командиром реактивно-артиллерийской бригады вооруженных сил Украины, решил совершить теракт на территории Скадовска Херсонской области.
В тот же день он приказал подчиненным военнослужащим нанести с использованием РСЗО ракетный удар по зданию военного следственного отдела. В результате прицельного пуска и последующего поражения здания двумя управляемыми реактивными снарядами 11 человек погибли, еще 10 были ранены. При этом пострадавшие не участвовали в боевых действиях и не имели оружия, уточнили в суде. Здание было разрушено без возможности восстановления.