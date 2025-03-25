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Житель Приморья получил восемь лет колонии за обман женщин - РИА Новости, 25.03.2025
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06:24 25.03.2025 (обновлено: 06:25 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/sud-2007091399.html
Житель Приморья получил восемь лет колонии за обман женщин
Житель Приморья получил восемь лет колонии за обман женщин - РИА Новости, 25.03.2025
Житель Приморья получил восемь лет колонии за обман женщин
Суд во Владивостоке приговорил к восьми годам колонии общего режима жителя Приморского края, который обманом похитил у женщин, состоявших с ним в близких... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T06:24:00+03:00
2025-03-25T06:25:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - РИА Новости. Суд во Владивостоке приговорил к восьми годам колонии общего режима жителя Приморского края, который обманом похитил у женщин, состоявших с ним в близких отношениях, несколько автомобилей и золотые украшения, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. "Первореченским районным судом Владивостока к длительному лишению свободы осужден житель региона за хищения автомобилей и золотых украшений у женщин, с которыми состоял в близких отношениях. С учетом позиции прокурора суд назначил мужчине наказание в виде восьми лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших по уголовному делу, ущерб по которым составляет свыше 3,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина осужден по статьям о краже и мошенничестве. "С декабря 2021 по август 2022 года, злоупотребляя доверием женщин, с которыми состоял в близких отношениях, мужчина продал четыре принадлежащие им автомобиля, а также похищенные золотые украшения. Также он обманул еще двух потерпевших, незаконно завладев их автомобилями. Пострадавшие - четыре женщины, некоторых два раза обманывал. В апреле 2023 года злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - отметили в прокуратуре. В ведомстве добавили, что в ходе следствия фигурант частично возместил ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей и вернул два автомобиля. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20241031/izvestiya-1981225718.html
https://ria.ru/20221202/aferist-1835841913.html
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Житель Приморья получил восемь лет колонии за обман женщин

Брачный аферист, обманувший четырех женщин, осужден на восемь лет колонии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - РИА Новости. Суд во Владивостоке приговорил к восьми годам колонии общего режима жителя Приморского края, который обманом похитил у женщин, состоявших с ним в близких отношениях, несколько автомобилей и золотые украшения, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
"Первореченским районным судом Владивостока к длительному лишению свободы осужден житель региона за хищения автомобилей и золотых украшений у женщин, с которыми состоял в близких отношениях. С учетом позиции прокурора суд назначил мужчине наказание в виде восьми лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших по уголовному делу, ущерб по которым составляет свыше 3,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, мужчина осужден по статьям о краже и мошенничестве.
"С декабря 2021 по август 2022 года, злоупотребляя доверием женщин, с которыми состоял в близких отношениях, мужчина продал четыре принадлежащие им автомобиля, а также похищенные золотые украшения. Также он обманул еще двух потерпевших, незаконно завладев их автомобилями. Пострадавшие - четыре женщины, некоторых два раза обманывал. В апреле 2023 года злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - отметили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что в ходе следствия фигурант частично возместил ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей и вернул два автомобиля.
Приговор не вступил в законную силу.
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