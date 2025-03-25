https://ria.ru/20250325/sud-2007091399.html

Житель Приморья получил восемь лет колонии за обман женщин

Житель Приморья получил восемь лет колонии за обман женщин - РИА Новости, 25.03.2025

Житель Приморья получил восемь лет колонии за обман женщин

Суд во Владивостоке приговорил к восьми годам колонии общего режима жителя Приморского края, который обманом похитил у женщин, состоявших с ним в близких... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T06:24:00+03:00

2025-03-25T06:24:00+03:00

2025-03-25T06:25:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар - РИА Новости. Суд во Владивостоке приговорил к восьми годам колонии общего режима жителя Приморского края, который обманом похитил у женщин, состоявших с ним в близких отношениях, несколько автомобилей и золотые украшения, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. "Первореченским районным судом Владивостока к длительному лишению свободы осужден житель региона за хищения автомобилей и золотых украшений у женщин, с которыми состоял в близких отношениях. С учетом позиции прокурора суд назначил мужчине наказание в виде восьми лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших по уголовному делу, ущерб по которым составляет свыше 3,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина осужден по статьям о краже и мошенничестве. "С декабря 2021 по август 2022 года, злоупотребляя доверием женщин, с которыми состоял в близких отношениях, мужчина продал четыре принадлежащие им автомобиля, а также похищенные золотые украшения. Также он обманул еще двух потерпевших, незаконно завладев их автомобилями. Пострадавшие - четыре женщины, некоторых два раза обманывал. В апреле 2023 года злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - отметили в прокуратуре. В ведомстве добавили, что в ходе следствия фигурант частично возместил ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей и вернул два автомобиля. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20241031/izvestiya-1981225718.html

https://ria.ru/20221202/aferist-1835841913.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, приморский край