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Анохин: в двух смоленских больницах возведут новые корпуса - РИА Новости, 25.03.2025
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Смоленская область
 
16:43 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/stroyka-2007234809.html
Анохин: в двух смоленских больницах возведут новые корпуса
Анохин: в двух смоленских больницах возведут новые корпуса - РИА Новости, 25.03.2025
Анохин: в двух смоленских больницах возведут новые корпуса
В Смоленской области построят хирургический корпус Вяземской центральной районной больницы (ЦРБ) и радиологический корпус онкодиспансера в Смоленске, сообщил... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:43:00+03:00
2025-03-25T16:43:00+03:00
смоленская область
смоленск
вязьма
василий анохин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Смоленской области построят хирургический корпус Вяземской центральной районной больницы (ЦРБ) и радиологический корпус онкодиспансера в Смоленске, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Как рассказал глава области, Вяземская ЦРБ расположена во втором по величине городе области, обслуживает более 200 тысяч жителей Вязьмы и соседних районов. Учреждение находится вблизи трассы М-1, ее сотрудники оказывают оперативную медпомощь пострадавшим в ДТП на дорожном участке протяженностью свыше 120 километров. "Хирургическое отделение, построенное в 1945 году, обветшало. Возведение нового корпуса – очень важный для региона проект", – написал в своем телеграм-канале Анохин. В последние годы в ремонты и оснащение больницы современным оборудованием вложено более 160 миллионов рублей областных и федеральных средств, подчеркнул глава региона. В новом хирургическом корпусе планируют разместить стационар на 80 коек. Анохин отметил, что объект включен в перечень предложений по проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения в Смоленской области" на 2026-2030 годы и находится на рассмотрении в Минздраве России. Также Анохин рассказал о работах по строительству радиологического корпуса смоленского областного онкологического клинического диспансера. Глава региона сказал, что строительство хирургического корпуса онкодиспансера завершено. При этом помощь по радиотерапевтическому профилю жителям Смоленской области оказывается в стесненных условиях в приспособленном здании, построенном в 1930-е годы. Оно находится на территории, территориально удаленной от вновь построенного корпуса. "Создание объекта позволит сформировать единый медицинский кластер для борьбы с онкологическими заболеваниями. Это значительно улучшит условия и качество лечения смолян", – написал Анохин. Глава региона также сообщил, что предложения по объектам здравоохранения были одобрены комитетом по социальной политике Совета Федерации. Так, как сообщается на сайте комитета, федеральному правительству рекомендовали рассмотреть возможность выделения средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий по строительству хирургического корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Вяземская центральная районная больница" и радиологического корпуса онкологического диспансера в Смоленске.
https://ria.ru/20250325/anokhin-2007233047.html
https://ria.ru/20250325/anokhin-2007136599.html
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смоленск, вязьма, василий анохин
Смоленская область, Смоленск, Вязьма, Василий Анохин
Анохин: в двух смоленских больницах возведут новые корпуса

Анохин: в Смоленской области построят новые корпуса двух больниц

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Смоленской области построят хирургический корпус Вяземской центральной районной больницы (ЦРБ) и радиологический корпус онкодиспансера в Смоленске, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Как рассказал глава области, Вяземская ЦРБ расположена во втором по величине городе области, обслуживает более 200 тысяч жителей Вязьмы и соседних районов. Учреждение находится вблизи трассы М-1, ее сотрудники оказывают оперативную медпомощь пострадавшим в ДТП на дорожном участке протяженностью свыше 120 километров.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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"Хирургическое отделение, построенное в 1945 году, обветшало. Возведение нового корпуса – очень важный для региона проект", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
В последние годы в ремонты и оснащение больницы современным оборудованием вложено более 160 миллионов рублей областных и федеральных средств, подчеркнул глава региона.
В новом хирургическом корпусе планируют разместить стационар на 80 коек. Анохин отметил, что объект включен в перечень предложений по проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения в Смоленской области" на 2026-2030 годы и находится на рассмотрении в Минздраве России.
Также Анохин рассказал о работах по строительству радиологического корпуса смоленского областного онкологического клинического диспансера. Глава региона сказал, что строительство хирургического корпуса онкодиспансера завершено. При этом помощь по радиотерапевтическому профилю жителям Смоленской области оказывается в стесненных условиях в приспособленном здании, построенном в 1930-е годы. Оно находится на территории, территориально удаленной от вновь построенного корпуса.
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"Создание объекта позволит сформировать единый медицинский кластер для борьбы с онкологическими заболеваниями. Это значительно улучшит условия и качество лечения смолян", – написал Анохин.
Глава региона также сообщил, что предложения по объектам здравоохранения были одобрены комитетом по социальной политике Совета Федерации. Так, как сообщается на сайте комитета, федеральному правительству рекомендовали рассмотреть возможность выделения средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий по строительству хирургического корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Вяземская центральная районная больница" и радиологического корпуса онкологического диспансера в Смоленске.
 
Смоленская областьСмоленскВязьмаВасилий Анохин
 
 
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