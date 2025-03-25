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На обновление стадиона в Ярославской области выделят более 50 млн рублей
На обновление стадиона в Ярославской области выделят более 50 млн рублей - РИА Новости, 25.03.2025
На обновление стадиона в Ярославской области выделят более 50 млн рублей
Более 50 миллионов рублей предусмотрено на обновление футбольного стадиона в поселке Борисоглебский Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T22:18:00+03:00
2025-03-25T22:18:00+03:00
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ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Более 50 миллионов рублей предусмотрено на обновление футбольного стадиона в поселке Борисоглебский Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства региона, губернатор посетил поселок Борисоглебский и встретился с местными жителями. "На футбольном поле сделаем современное искусственное покрытие, беговые дорожки оснастим прорезиненным покрытием, смонтируем ограждение и освещение. Поручил предусмотреть и сопутствующую инфраструктуру: раздевалки, санузлы. Обновленный стадион станет основной площадкой для тренировок и спортивных состязаний по русской лапте… Также стадион станет точкой притяжения для всех жителей поселка Борисоглебского", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, на стадионе также планируется проводить и общественные мероприятия, и праздники. Евраев отметил, что обновление стадиона будет проведено по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта", стоимость проекта - более 50 миллионов рублей. Это средства федерального, областного и местного бюджетов. По данным пресс-службы правительства региона, проектно-сметная документация уже готова, получено положительное заключение государственной экспертизы. "Современный стадион нужен округу, который имеет богатые спортивные традиции. Жители разных возрастов его очень ждут", – цитирует пресс-служба областного правительства директора Борисоглебского политехнического колледжа Светлану Дербышеву. Ее поддержали и другие жители.
https://ria.ru/20250325/evraev-2007287832.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
На обновление стадиона в Ярославской области выделят более 50 млн рублей
На обновление стадиона в Борисоглебском Ярославской области выделят 50 млн руб
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Более 50 миллионов рублей предусмотрено на обновление футбольного стадиона в поселке Борисоглебский Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы правительства региона, губернатор посетил поселок Борисоглебский и встретился с местными жителями.
"На футбольном поле сделаем современное искусственное покрытие, беговые дорожки оснастим прорезиненным покрытием, смонтируем ограждение и освещение. Поручил предусмотреть и сопутствующую инфраструктуру: раздевалки, санузлы. Обновленный стадион станет основной площадкой для тренировок и спортивных состязаний по русской лапте… Также стадион станет точкой притяжения для всех жителей поселка Борисоглебского", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, на стадионе также планируется проводить и общественные мероприятия, и праздники.
Евраев
отметил, что обновление стадиона будет проведено по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта", стоимость проекта - более 50 миллионов рублей. Это средства федерального, областного и местного бюджетов. По данным пресс-службы правительства региона, проектно-сметная документация уже готова, получено положительное заключение государственной экспертизы.
"Современный стадион нужен округу, который имеет богатые спортивные традиции. Жители разных возрастов его очень ждут", – цитирует пресс-служба областного правительства директора Борисоглебского политехнического колледжа Светлану Дербышеву. Ее поддержали и другие жители.