https://ria.ru/20250325/stadion-2007311094.html

На обновление стадиона в Ярославской области выделят более 50 млн рублей

На обновление стадиона в Ярославской области выделят более 50 млн рублей - РИА Новости, 25.03.2025

На обновление стадиона в Ярославской области выделят более 50 млн рублей

Более 50 миллионов рублей предусмотрено на обновление футбольного стадиона в поселке Борисоглебский Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T22:18:00+03:00

2025-03-25T22:18:00+03:00

2025-03-25T22:18:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979253024_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7b9d879f53b09f4fba13c640b90fb09.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Более 50 миллионов рублей предусмотрено на обновление футбольного стадиона в поселке Борисоглебский Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства региона, губернатор посетил поселок Борисоглебский и встретился с местными жителями. "На футбольном поле сделаем современное искусственное покрытие, беговые дорожки оснастим прорезиненным покрытием, смонтируем ограждение и освещение. Поручил предусмотреть и сопутствующую инфраструктуру: раздевалки, санузлы. Обновленный стадион станет основной площадкой для тренировок и спортивных состязаний по русской лапте… Также стадион станет точкой притяжения для всех жителей поселка Борисоглебского", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, на стадионе также планируется проводить и общественные мероприятия, и праздники. Евраев отметил, что обновление стадиона будет проведено по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта", стоимость проекта - более 50 миллионов рублей. Это средства федерального, областного и местного бюджетов. По данным пресс-службы правительства региона, проектно-сметная документация уже готова, получено положительное заключение государственной экспертизы. "Современный стадион нужен округу, который имеет богатые спортивные традиции. Жители разных возрастов его очень ждут", – цитирует пресс-служба областного правительства директора Борисоглебского политехнического колледжа Светлану Дербышеву. Ее поддержали и другие жители.

https://ria.ru/20250325/evraev-2007287832.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, михаил евраев