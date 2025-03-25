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СМИ: юристы в США стараются избегать участия в делах против Трампа - РИА Новости, 25.03.2025
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18:56 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/ssha-2007278430.html
СМИ: юристы в США стараются избегать участия в делах против Трампа
СМИ: юристы в США стараются избегать участия в делах против Трампа - РИА Новости, 25.03.2025
СМИ: юристы в США стараются избегать участия в делах против Трампа
Юридические фирмы в США стараются избегать участия в делах, оспаривающих решения администрации президента Дональда Трампа, опасаясь преследования со стороны... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Юридические фирмы в США стараются избегать участия в делах, оспаривающих решения администрации президента Дональда Трампа, опасаясь преследования со стороны властей, сообщает издание Washingon Post. Ранее телеканал NBC со ссылкой на экспертов и бывших сотрудников минюста США сообщил, что Трамп усиливает давление на юристов, которые пытаются оспорить в суде решения его администрации. Трамп предписал генеральному прокурору Памеле Бонди рекомендовать отзывы допусков к секретной информации у адвокатов или расторгать федеральные контракты с юридическими фирмами, если она сочтет их иски против Белого дома "необоснованными" или "досадными". "Чиновники эпохи (экс-президента Джо - ред.) Байдена заявили, что у них возникли проблемы с поиском адвокатов, готовых их защищать. Волонтеры и небольшие некоммерческие организации, составляющие наземные войска юридического сопротивления действиям администрации Трампа, говорят, что хорошо обеспеченные юридические фирмы, которые когда-то поддержали бы их, теперь держатся подальше", - пишет издание.
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в мире, сша, дональд трамп, памела бонди, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Памела Бонди, NBC
СМИ: юристы в США стараются избегать участия в делах против Трампа

WP: юристы в США боятся участвовать в делах, оспаривающих решения Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Юридические фирмы в США стараются избегать участия в делах, оспаривающих решения администрации президента Дональда Трампа, опасаясь преследования со стороны властей, сообщает издание Washingon Post.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на экспертов и бывших сотрудников минюста США сообщил, что Трамп усиливает давление на юристов, которые пытаются оспорить в суде решения его администрации. Трамп предписал генеральному прокурору Памеле Бонди рекомендовать отзывы допусков к секретной информации у адвокатов или расторгать федеральные контракты с юридическими фирмами, если она сочтет их иски против Белого дома "необоснованными" или "досадными".
"Чиновники эпохи (экс-президента Джо - ред.) Байдена заявили, что у них возникли проблемы с поиском адвокатов, готовых их защищать. Волонтеры и небольшие некоммерческие организации, составляющие наземные войска юридического сопротивления действиям администрации Трампа, говорят, что хорошо обеспеченные юридические фирмы, которые когда-то поддержали бы их, теперь держатся подальше", - пишет издание.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В США рассказали о последствиях для Трампа суда по USAID
7 марта, 17:48
 
В миреСШАДональд ТрампПамела БондиNBC
 
 
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