СМИ: юристы в США стараются избегать участия в делах против Трампа
WP: юристы в США боятся участвовать в делах, оспаривающих решения Трампа
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Юридические фирмы в США стараются избегать участия в делах, оспаривающих решения администрации президента Дональда Трампа, опасаясь преследования со стороны властей, сообщает издание Washingon Post.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на экспертов и бывших сотрудников минюста США сообщил, что Трамп усиливает давление на юристов, которые пытаются оспорить в суде решения его администрации. Трамп предписал генеральному прокурору Памеле Бонди рекомендовать отзывы допусков к секретной информации у адвокатов или расторгать федеральные контракты с юридическими фирмами, если она сочтет их иски против Белого дома "необоснованными" или "досадными".
"Чиновники эпохи (экс-президента Джо - ред.) Байдена заявили, что у них возникли проблемы с поиском адвокатов, готовых их защищать. Волонтеры и небольшие некоммерческие организации, составляющие наземные войска юридического сопротивления действиям администрации Трампа, говорят, что хорошо обеспеченные юридические фирмы, которые когда-то поддержали бы их, теперь держатся подальше", - пишет издание.
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