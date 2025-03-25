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В разведке США рассказали о разработках России в сфере ядерного оружия

В разведке США рассказали о разработках России в сфере ядерного оружия - РИА Новости, 25.03.2025

В разведке США рассказали о разработках России в сфере ядерного оружия

Разработки РФ в сфере ядерного оружия направлены на обход американской ПРО, заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:37:00+03:00

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2025-03-25T18:37:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Разработки РФ в сфере ядерного оружия направлены на обход американской ПРО, заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард. "Россия создает более современные и устойчивые ядерные силы, разработанные, чтобы преодолевать ПРО США", - заявила Габбард на слушаниях в профильном комитете сената. Она считает, что Россия намерена сдерживать США через создание рисков для территории Штатов и обладание возможностями угрожать ядерной войной в случае конфликта. В Кремле не раз заявляли, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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в мире, россия, сша, тулси габбард