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В разведке США рассказали о разработках России в сфере ядерного оружия
В разведке США рассказали о разработках России в сфере ядерного оружия - РИА Новости, 25.03.2025
В разведке США рассказали о разработках России в сфере ядерного оружия
Разработки РФ в сфере ядерного оружия направлены на обход американской ПРО, заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:37:00+03:00
2025-03-25T18:37:00+03:00
2025-03-25T18:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Разработки РФ в сфере ядерного оружия направлены на обход американской ПРО, заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард. "Россия создает более современные и устойчивые ядерные силы, разработанные, чтобы преодолевать ПРО США", - заявила Габбард на слушаниях в профильном комитете сената. Она считает, что Россия намерена сдерживать США через создание рисков для территории Штатов и обладание возможностями угрожать ядерной войной в случае конфликта. В Кремле не раз заявляли, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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в мире, россия, сша, тулси габбард
В мире, Россия, США, Тулси Габбард
В разведке США рассказали о разработках России в сфере ядерного оружия
Габбард: разработки России в сфере ядерного оружия направлены на обход ПРО США