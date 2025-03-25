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Разведка США считает, что КНДР готова к новому ядерному испытанию

Разведка США считает, что КНДР готова к новому ядерному испытанию - РИА Новости, 25.03.2025

Разведка США считает, что КНДР готова к новому ядерному испытанию

Разведывательное сообщество США считает, что КНДР, вероятно, готова к проведению нового ядерного испытания в краткосрочной перспективе, говорится в... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:34:00+03:00

2025-03-25T18:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Разведывательное сообщество США считает, что КНДР, вероятно, готова к проведению нового ядерного испытания в краткосрочной перспективе, говорится в представленном во вторник докладе американской разведки о глобальных угрозах. "КНДР, вероятно, готова провести очередное ядерное испытание в краткосрочной перспективе", – отмечается в документе. Авторы доклада подчёркивают, что лидер КНДР Ким Чен Ын рассматривает развитие стратегических вооружений, углубление связей с Россией и устойчивость экономики своей страны как факторы, укрепляющие его переговорные позиции и снижающие необходимость в снятии санкций.

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в мире, сша, россия, ким чен ын, кндр