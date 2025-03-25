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Разведка США считает, что КНДР готова к новому ядерному испытанию - РИА Новости, 25.03.2025
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18:34 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/ssha-2007272711.html
Разведка США считает, что КНДР готова к новому ядерному испытанию
Разведка США считает, что КНДР готова к новому ядерному испытанию - РИА Новости, 25.03.2025
Разведка США считает, что КНДР готова к новому ядерному испытанию
Разведывательное сообщество США считает, что КНДР, вероятно, готова к проведению нового ядерного испытания в краткосрочной перспективе, говорится в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:34:00+03:00
2025-03-25T18:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Разведывательное сообщество США считает, что КНДР, вероятно, готова к проведению нового ядерного испытания в краткосрочной перспективе, говорится в представленном во вторник докладе американской разведки о глобальных угрозах. "КНДР, вероятно, готова провести очередное ядерное испытание в краткосрочной перспективе", – отмечается в документе. Авторы доклада подчёркивают, что лидер КНДР Ким Чен Ын рассматривает развитие стратегических вооружений, углубление связей с Россией и устойчивость экономики своей страны как факторы, укрепляющие его переговорные позиции и снижающие необходимость в снятии санкций.
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в мире, сша, россия, ким чен ын, кндр
В мире, США, Россия, Ким Чен Ын, КНДР
Разведка США считает, что КНДР готова к новому ядерному испытанию

Разведка США: КНДР готова провести новое ядерное испытание

© Flickr / (stephan)Флаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Flickr / (stephan)
Флаг КНДР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Разведывательное сообщество США считает, что КНДР, вероятно, готова к проведению нового ядерного испытания в краткосрочной перспективе, говорится в представленном во вторник докладе американской разведки о глобальных угрозах.
"КНДР, вероятно, готова провести очередное ядерное испытание в краткосрочной перспективе", – отмечается в документе.
Авторы доклада подчёркивают, что лидер КНДР Ким Чен Ын рассматривает развитие стратегических вооружений, углубление связей с Россией и устойчивость экономики своей страны как факторы, укрепляющие его переговорные позиции и снижающие необходимость в снятии санкций.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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