https://ria.ru/20250325/ssha-2007263139.html

США зафиксировали ослабление табу на обсуждение ядерного оружия в Иране

США зафиксировали ослабление табу на обсуждение ядерного оружия в Иране - РИА Новости, 25.03.2025

США зафиксировали ослабление табу на обсуждение ядерного оружия в Иране

Разведывательное сообщество США фиксирует ослабление многолетнего табу на публичные обсуждения ядерного оружия в Иране, а запасы обогащённого урана в стране... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:06:00+03:00

2025-03-25T18:06:00+03:00

2025-03-25T18:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Разведывательное сообщество США фиксирует ослабление многолетнего табу на публичные обсуждения ядерного оружия в Иране, а запасы обогащённого урана в стране достигли рекордного уровня, говорится в представленном во вторник докладе о глобальных угрозах. "В прошлом году мы наблюдали эрозию многолетнего табу в Иране на обсуждение ядерного оружия в публичном пространстве, что, вероятно, воодушевляет сторонников ядерного оружия внутри круга принимающих решения", – отмечается в документе. "Запасы обогащённого урана в Иране достигли беспрецедентного уровня для государства, не обладающего ядерным оружием", – добавили авторы доклада.

https://ria.ru/20250321/iran-2006436630.html

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