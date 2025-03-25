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США зафиксировали ослабление табу на обсуждение ядерного оружия в Иране
США зафиксировали ослабление табу на обсуждение ядерного оружия в Иране - РИА Новости, 25.03.2025
США зафиксировали ослабление табу на обсуждение ядерного оружия в Иране
Разведывательное сообщество США фиксирует ослабление многолетнего табу на публичные обсуждения ядерного оружия в Иране, а запасы обогащённого урана в стране... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Разведывательное сообщество США фиксирует ослабление многолетнего табу на публичные обсуждения ядерного оружия в Иране, а запасы обогащённого урана в стране достигли рекордного уровня, говорится в представленном во вторник докладе о глобальных угрозах. "В прошлом году мы наблюдали эрозию многолетнего табу в Иране на обсуждение ядерного оружия в публичном пространстве, что, вероятно, воодушевляет сторонников ядерного оружия внутри круга принимающих решения", – отмечается в документе. "Запасы обогащённого урана в Иране достигли беспрецедентного уровня для государства, не обладающего ядерным оружием", – добавили авторы доклада.
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в мире, иран, сша
США зафиксировали ослабление табу на обсуждение ядерного оружия в Иране
Разведка США: в Иране размывается табу на ядерное оружие, запасы урана рекордны