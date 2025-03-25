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США зафиксировали ослабление табу на обсуждение ядерного оружия в Иране - РИА Новости, 25.03.2025
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18:06 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/ssha-2007263139.html
США зафиксировали ослабление табу на обсуждение ядерного оружия в Иране
США зафиксировали ослабление табу на обсуждение ядерного оружия в Иране - РИА Новости, 25.03.2025
США зафиксировали ослабление табу на обсуждение ядерного оружия в Иране
Разведывательное сообщество США фиксирует ослабление многолетнего табу на публичные обсуждения ядерного оружия в Иране, а запасы обогащённого урана в стране... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:06:00+03:00
2025-03-25T18:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Разведывательное сообщество США фиксирует ослабление многолетнего табу на публичные обсуждения ядерного оружия в Иране, а запасы обогащённого урана в стране достигли рекордного уровня, говорится в представленном во вторник докладе о глобальных угрозах. "В прошлом году мы наблюдали эрозию многолетнего табу в Иране на обсуждение ядерного оружия в публичном пространстве, что, вероятно, воодушевляет сторонников ядерного оружия внутри круга принимающих решения", – отмечается в документе. "Запасы обогащённого урана в Иране достигли беспрецедентного уровня для государства, не обладающего ядерным оружием", – добавили авторы доклада.
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в мире, иран, сша
В мире, Иран, США
США зафиксировали ослабление табу на обсуждение ядерного оружия в Иране

Разведка США: в Иране размывается табу на ядерное оружие, запасы урана рекордны

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаг Ирана. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Разведывательное сообщество США фиксирует ослабление многолетнего табу на публичные обсуждения ядерного оружия в Иране, а запасы обогащённого урана в стране достигли рекордного уровня, говорится в представленном во вторник докладе о глобальных угрозах.
"В прошлом году мы наблюдали эрозию многолетнего табу в Иране на обсуждение ядерного оружия в публичном пространстве, что, вероятно, воодушевляет сторонников ядерного оружия внутри круга принимающих решения", – отмечается в документе.
"Запасы обогащённого урана в Иране достигли беспрецедентного уровня для государства, не обладающего ядерным оружием", – добавили авторы доклада.
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
У Ирана нет планов получать ядерное оружие, заявили в Кремле
21 марта, 13:10
 
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