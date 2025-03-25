https://ria.ru/20250325/ssha-2007255231.html
США считают Россию устойчивой угрозой для интересов Запада
США считают Россию устойчивой угрозой для интересов Запада - РИА Новости, 25.03.2025
США считают Россию устойчивой угрозой для интересов Запада
США считают, что Россия останется устойчивой угрозой для интересов США в долгосрочное перспективе вне зависимости от итогов украинского конфликта, говорится в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США считают, что Россия останется устойчивой угрозой для интересов США в долгосрочное перспективе вне зависимости от итогов украинского конфликта, говорится в представленном во вторник ежегодном докладе американской разведки о глобальных угрозах."Независимо от того, как и когда закончится война на Украине, нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции в России подчеркивают ее устойчивость. Россия в долгосрочной перспективе продолжит представлять потенциальную угрозу глобальному присутствию и интересам США", - отмечается в документе.
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сша, россия, в мире, украина
США, Россия, В мире, Украина
США считают Россию устойчивой угрозой для интересов Запада
Доклад разведки США: Россия является устойчивой угрозой для интересов Запада