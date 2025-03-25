https://ria.ru/20250325/ssha-2007247975.html

США не увидели признаков возобновления Ираном разработки ядерного оружия

США не увидели признаков возобновления Ираном разработки ядерного оружия - РИА Новости, 25.03.2025

США не увидели признаков возобновления Ираном разработки ядерного оружия

Разведывательное сообщество США по-прежнему не фиксирует признаков того, что Иран возобновил разработку ядерного оружия, говорится в представленном во вторник... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Разведывательное сообщество США по-прежнему не фиксирует признаков того, что Иран возобновил разработку ядерного оружия, говорится в представленном во вторник ежегодном докладе американской разведки о глобальных угрозах."Разведывательное сообщество продолжает считать, что Иран не занимается созданием ядерного оружия, а верховный лидер (Али - ред.) Хаменеи не давал разрешения на возобновление ядерной программы, которую он приостановил в 2003 году", – отмечается в документе.Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250324/iran-2006951720.html

https://ria.ru/20250324/gosdep-2006964960.html

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сша, в мире, иран, тегеран (город), дмитрий песков