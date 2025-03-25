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США не увидели признаков возобновления Ираном разработки ядерного оружия - РИА Новости, 25.03.2025
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17:25 25.03.2025 (обновлено: 17:40 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ssha-2007247975.html
США не увидели признаков возобновления Ираном разработки ядерного оружия
США не увидели признаков возобновления Ираном разработки ядерного оружия - РИА Новости, 25.03.2025
США не увидели признаков возобновления Ираном разработки ядерного оружия
Разведывательное сообщество США по-прежнему не фиксирует признаков того, что Иран возобновил разработку ядерного оружия, говорится в представленном во вторник... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:25:00+03:00
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сша
в мире
иран
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Разведывательное сообщество США по-прежнему не фиксирует признаков того, что Иран возобновил разработку ядерного оружия, говорится в представленном во вторник ежегодном докладе американской разведки о глобальных угрозах."Разведывательное сообщество продолжает считать, что Иран не занимается созданием ядерного оружия, а верховный лидер (Али - ред.) Хаменеи не давал разрешения на возобновление ядерной программы, которую он приостановил в 2003 году", – отмечается в документе.Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250324/iran-2006951720.html
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сша
иран
тегеран (город)
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сша, в мире, иран, тегеран (город), дмитрий песков
США, В мире, Иран, Тегеран (город), Дмитрий Песков
США не увидели признаков возобновления Ираном разработки ядерного оружия

Доклад: США не видят признаков возобновления Ираном разработки ядерного оружия

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Разведывательное сообщество США по-прежнему не фиксирует признаков того, что Иран возобновил разработку ядерного оружия, говорится в представленном во вторник ежегодном докладе американской разведки о глобальных угрозах.
"Разведывательное сообщество продолжает считать, что Иран не занимается созданием ядерного оружия, а верховный лидер (Али - ред.) Хаменеи не давал разрешения на возобновление ядерной программы, которую он приостановил в 2003 году", – отмечается в документе.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Иран не будет вступать в прямые переговоры с США
24 марта, 14:22
Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Госдепе призвали Иран сесть за стол переговоров
24 марта, 14:52
 
СШАВ миреИранТегеран (город)Дмитрий Песков
 
 
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