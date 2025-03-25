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"Это что, шутка?" Слова Уиткоффа о Путине вызвали острую полемику в США - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/ssha-2007239226.html
"Это что, шутка?" Слова Уиткоффа о Путине вызвали острую полемику в США
"Это что, шутка?" Слова Уиткоффа о Путине вызвали острую полемику в США - РИА Новости, 25.03.2025
"Это что, шутка?" Слова Уиткоффа о Путине вызвали острую полемику в США
Американский аналитик Скотт Риттер осадил журналистку Кристиан Аманпур в соцсети X, осудившую слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о доверии к... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:51:00+03:00
2025-03-25T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
киев
стив уиткофф
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Американский аналитик Скотт Риттер осадил журналистку Кристиан Аманпур в соцсети X, осудившую слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о доверии к Владимиру Путину.На прошлой неделе Уиткофф дал интервью Такеру Карлсону, в котором заявил, что ему понравился президент России, который, уверен он, был абсолютно искренним в беседе. Аманпур отреагировала на это утверждение, написав: "Это что, шутка?""Единственная шутка — это ты", — ответил ей Риттер.В разговоре с Карлсоном, спецпосланник США рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Путиным.Уиткофф также заявил, что центральным вопросом при обсуждении новых регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает".
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
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в мире, сша, россия, киев, стив уиткофф, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Киев, Стив Уиткофф, Владимир Путин
"Это что, шутка?" Слова Уиткоффа о Путине вызвали острую полемику в США

Риттер осадил журналистку Кристиан Аманпур после ее слов о Путине

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Американский аналитик Скотт Риттер осадил журналистку Кристиан Аманпур в соцсети X, осудившую слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о доверии к Владимиру Путину.
На прошлой неделе Уиткофф дал интервью Такеру Карлсону, в котором заявил, что ему понравился президент России, который, уверен он, был абсолютно искренним в беседе. Аманпур отреагировала на это утверждение, написав: "Это что, шутка?"
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"Единственная шутка — это ты", — ответил ей Риттер.
В разговоре с Карлсоном, спецпосланник США рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Путиным.
Уиткофф также заявил, что центральным вопросом при обсуждении новых регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияКиевСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
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