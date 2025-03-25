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Петербуржец просит взыскать с США 95 тысяч долларов за долгое ожидание визы - РИА Новости, 25.03.2025
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15:52 25.03.2025 (обновлено: 15:53 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ssha-2007218319.html
Петербуржец просит взыскать с США 95 тысяч долларов за долгое ожидание визы
Петербуржец просит взыскать с США 95 тысяч долларов за долгое ожидание визы - РИА Новости, 25.03.2025
Петербуржец просит взыскать с США 95 тысяч долларов за долгое ожидание визы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Петербуржец просит взыскать с США 95 тысяч долларов за долгое рассмотрение визы, во время ожидания которой у него... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:52:00+03:00
2025-03-25T15:53:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Петербуржец просит взыскать с США 95 тысяч долларов за долгое рассмотрение визы, во время ожидания которой у него обанкротилась компания, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Илья Михайлов просит взыскать с США 95 000$ или 8 509 378 российских рублей. Материалы дела переданы судье Санкт-Петербургского городского суда", - написала Лебедева в своем Telegram-канале. Он добавила, что из иска следует, что в 2016 году Михайлов открыл в США, штат Джорджия, транспортную компанию. Также он получил визу со сроком действия до июля 2017 года. На счет созданной компании Илья перевел 95 тысяч долларов. С 2016 года по 2019 год компания истца дважды подавала петиции на продление действия рабочей визы и дважды получала одобрение службы гражданства и иммиграции. "В мае 2019 года вновь была подана петиция, и разрешение на работу Михайлову продлили до 2021 года. В сентябре 2019 года Михайлов обращается в посольство США в Москве для продления визы. Время тянулось, ответа не было, на многочисленные обращения говорили "ждите". В конце декабря 2019 года истцу вернули паспорт без визы", - следует из иска. На протяжении всего 2020 года Михайлов продолжал обращаться в посольство, в итоге визу выдали лишь в ноябре 2020 года. "В связи с тем, что посольство США в Москве 441 день рассматривало заявление истца о продлении визы - это привело к банкротству компании. Причиненный вред истец оценивает в 95 000$, переведенных на счет компании, и просит взыскать их с США в рублевом эквиваленте на день исполнения обязательства по решению суда", - добавляет Лебедева. Она уточнила, что в иске Михайлов также указал, что "если вред не будет компенсирован, то совершенные США действия останутся безнаказанными, что подрывает веру в справедливость, законность, неотвратимость наказания, нарушает право истца на эффективную защиту".
https://ria.ru/20240816/zakharova-1966548552.html
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сша, москва, джорджия, санкт-петербургский городской суд, происшествия
США, Москва, Джорджия, Санкт-Петербургский городской суд, Происшествия
Петербуржец просит взыскать с США 95 тысяч долларов за долгое ожидание визы

Петербуржец просит суд взыскать с США $95 тысяч за долгое рассмотрение визы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Петербуржец просит взыскать с США 95 тысяч долларов за долгое рассмотрение визы, во время ожидания которой у него обанкротилась компания, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Илья Михайлов просит взыскать с США 95 000$ или 8 509 378 российских рублей. Материалы дела переданы судье Санкт-Петербургского городского суда", - написала Лебедева в своем Telegram-канале.
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Он добавила, что из иска следует, что в 2016 году Михайлов открыл в США, штат Джорджия, транспортную компанию. Также он получил визу со сроком действия до июля 2017 года. На счет созданной компании Илья перевел 95 тысяч долларов. С 2016 года по 2019 год компания истца дважды подавала петиции на продление действия рабочей визы и дважды получала одобрение службы гражданства и иммиграции.
"В мае 2019 года вновь была подана петиция, и разрешение на работу Михайлову продлили до 2021 года. В сентябре 2019 года Михайлов обращается в посольство США в Москве для продления визы. Время тянулось, ответа не было, на многочисленные обращения говорили "ждите". В конце декабря 2019 года истцу вернули паспорт без визы", - следует из иска.
На протяжении всего 2020 года Михайлов продолжал обращаться в посольство, в итоге визу выдали лишь в ноябре 2020 года.
"В связи с тем, что посольство США в Москве 441 день рассматривало заявление истца о продлении визы - это привело к банкротству компании. Причиненный вред истец оценивает в 95 000$, переведенных на счет компании, и просит взыскать их с США в рублевом эквиваленте на день исполнения обязательства по решению суда", - добавляет Лебедева.
Она уточнила, что в иске Михайлов также указал, что "если вред не будет компенсирован, то совершенные США действия останутся безнаказанными, что подрывает веру в справедливость, законность, неотвратимость наказания, нарушает право истца на эффективную защиту".
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