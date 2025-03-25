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Летевший из США в Китай самолет развернулся из-за забывчивости пилота
Летевший из США в Китай самолет развернулся из-за забывчивости пилота - РИА Новости, 25.03.2025
Летевший из США в Китай самолет развернулся из-за забывчивости пилота
Самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Китай, развернулся обратно, после того как выяснилось, что один из пилотов не взял паспорт,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T03:14:00+03:00
2025-03-25T03:14:00+03:00
2025-03-25T03:14:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Китай, развернулся обратно, после того как выяснилось, что один из пилотов не взял паспорт, сообщает телеканал CNN. "Самолет 787 авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Китай, был вынужден развернуться... после того как выяснилось, что один из пилотов вылетел без паспорта", - говорится в публикации. Как отмечает телеканал, на борту самолета было 257 пассажиров и 13 членов экипажа. Самолет приземлился в Сан-Франциско, где был подготовлен новый экипаж. По данным CNN, пассажирам предоставили ваучеры на питание и компенсацию.
https://ria.ru/20250223/samolet-2001098351.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес, китай, сан-франциско, united airlines
В мире, Лос-Анджелес, Китай, Сан-Франциско, United Airlines
Летевший из США в Китай самолет развернулся из-за забывчивости пилота
CNN: летевший из США в Китай самолет развернулся, потому что пилот забыл паспорт