https://ria.ru/20250325/ssha-2007085536.html

Летевший из США в Китай самолет развернулся из-за забывчивости пилота

Летевший из США в Китай самолет развернулся из-за забывчивости пилота - РИА Новости, 25.03.2025

Летевший из США в Китай самолет развернулся из-за забывчивости пилота

Самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Китай, развернулся обратно, после того как выяснилось, что один из пилотов не взял паспорт,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T03:14:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Китай, развернулся обратно, после того как выяснилось, что один из пилотов не взял паспорт, сообщает телеканал CNN. "Самолет 787 авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Китай, был вынужден развернуться... после того как выяснилось, что один из пилотов вылетел без паспорта", - говорится в публикации. Как отмечает телеканал, на борту самолета было 257 пассажиров и 13 членов экипажа. Самолет приземлился в Сан-Франциско, где был подготовлен новый экипаж. По данным CNN, пассажирам предоставили ваучеры на питание и компенсацию.

https://ria.ru/20250223/samolet-2001098351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, китай, сан-франциско, united airlines