Рейтинг@Mail.ru
Летевший из США в Китай самолет развернулся из-за забывчивости пилота - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/ssha-2007085536.html
Летевший из США в Китай самолет развернулся из-за забывчивости пилота
Летевший из США в Китай самолет развернулся из-за забывчивости пилота - РИА Новости, 25.03.2025
Летевший из США в Китай самолет развернулся из-за забывчивости пилота
Самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Китай, развернулся обратно, после того как выяснилось, что один из пилотов не взял паспорт,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T03:14:00+03:00
2025-03-25T03:14:00+03:00
в мире
лос-анджелес
китай
сан-франциско
united airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146447/35/1464473579_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_5c60c8317fe40cac695dedd98c9e8cf2.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Китай, развернулся обратно, после того как выяснилось, что один из пилотов не взял паспорт, сообщает телеканал CNN. "Самолет 787 авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Китай, был вынужден развернуться... после того как выяснилось, что один из пилотов вылетел без паспорта", - говорится в публикации. Как отмечает телеканал, на борту самолета было 257 пассажиров и 13 членов экипажа. Самолет приземлился в Сан-Франциско, где был подготовлен новый экипаж. По данным CNN, пассажирам предоставили ваучеры на питание и компенсацию.
https://ria.ru/20250223/samolet-2001098351.html
лос-анджелес
китай
сан-франциско
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146447/35/1464473579_248:0:2313:1549_1920x0_80_0_0_51a0096ea8f8f8d687ecc7034a9df59c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, китай, сан-франциско, united airlines
В мире, Лос-Анджелес, Китай, Сан-Франциско, United Airlines
Летевший из США в Китай самолет развернулся из-за забывчивости пилота

CNN: летевший из США в Китай самолет развернулся, потому что пилот забыл паспорт

© Flickr / Aero IcarusСамолет Boeing 767-300 авиакомпании United Airlines
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании United Airlines - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Flickr / Aero Icarus
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Китай, развернулся обратно, после того как выяснилось, что один из пилотов не взял паспорт, сообщает телеканал CNN.
"Самолет 787 авиакомпании United Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Китай, был вынужден развернуться... после того как выяснилось, что один из пилотов вылетел без паспорта", - говорится в публикации.
Как отмечает телеканал, на борту самолета было 257 пассажиров и 13 членов экипажа. Самолет приземлился в Сан-Франциско, где был подготовлен новый экипаж. По данным CNN, пассажирам предоставили ваучеры на питание и компенсацию.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Летевший в Дубай самолет вернулся в аэропорт Минеральных Вод
23 февраля, 11:11
 
В миреЛос-АнджелесКитайСан-ФранцискоUnited Airlines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала