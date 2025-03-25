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Украинский пленный рассказал об отступлении из Курской области - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 25.03.2025 (обновлено: 22:06 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/spetsoperatsiya-2007309651.html
Украинский пленный рассказал об отступлении из Курской области
Украинский пленный рассказал об отступлении из Курской области - РИА Новости, 25.03.2025
Украинский пленный рассказал об отступлении из Курской области
Киевское командование не отдавало оставшимся в Курской области подразделениям ВСУ приказа об отступлении или выходе с территории Российской Федерации, заявил... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T22:05:00+03:00
2025-03-25T22:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
киев
сша
владимир ковалев
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 25 мар - РИА Новости. Киевское командование не отдавало оставшимся в Курской области подразделениям ВСУ приказа об отступлении или выходе с территории Российской Федерации, заявил РИА Новости взятый на территории Курской области в плен украинский боевик Владимир Коваль. "Нет, не было…", - заявил РИА Новости военнопленный в ответ на вопрос об отступлении из Курской области. Штурмовики 22 мотострелкового полка группировки войск "Север", развивая наступление в Курской области, 24 марта уничтожили удерживавшее там позиции подразделение ВСУ, в результате чего 15 боевиков были ликвидированы, а Коваль взят в плен. Он был мобилизован в конце декабря в Дарницком районе Киева и после 45 дней обучения заброшен в Курскую область. Ранее президент США Дональд Трамп попросил российскую сторону проявить милосердие и сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим. Президент России Владимир Путин в ответном заявлении подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права, однако для этого киевское командование должно отдать своим подразделениям соответствующий приказ сложить оружие.
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
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курская область, киев, сша, владимир ковалев, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Киев, США, Владимир Ковалев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Украинский пленный рассказал об отступлении из Курской области

Пленный ВСУ: Киев не отдавал остаткам войск в Курской области приказ отступать

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 25 мар - РИА Новости. Киевское командование не отдавало оставшимся в Курской области подразделениям ВСУ приказа об отступлении или выходе с территории Российской Федерации, заявил РИА Новости взятый на территории Курской области в плен украинский боевик Владимир Коваль.
"Нет, не было…", - заявил РИА Новости военнопленный в ответ на вопрос об отступлении из Курской области.
Штурмовики 22 мотострелкового полка группировки войск "Север", развивая наступление в Курской области, 24 марта уничтожили удерживавшее там позиции подразделение ВСУ, в результате чего 15 боевиков были ликвидированы, а Коваль взят в плен. Он был мобилизован в конце декабря в Дарницком районе Киева и после 45 дней обучения заброшен в Курскую область.
Ранее президент США Дональд Трамп попросил российскую сторону проявить милосердие и сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим. Президент России Владимир Путин в ответном заявлении подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права, однако для этого киевское командование должно отдать своим подразделениям соответствующий приказ сложить оружие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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16 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКиевСШАВладимир КовалевДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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