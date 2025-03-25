https://ria.ru/20250325/spetsoperatsiya-2007309651.html

Украинский пленный рассказал об отступлении из Курской области

Украинский пленный рассказал об отступлении из Курской области - РИА Новости, 25.03.2025

Украинский пленный рассказал об отступлении из Курской области

Киевское командование не отдавало оставшимся в Курской области подразделениям ВСУ приказа об отступлении или выходе с территории Российской Федерации, заявил... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T22:05:00+03:00

2025-03-25T22:05:00+03:00

2025-03-25T22:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

киев

сша

владимир ковалев

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 25 мар - РИА Новости. Киевское командование не отдавало оставшимся в Курской области подразделениям ВСУ приказа об отступлении или выходе с территории Российской Федерации, заявил РИА Новости взятый на территории Курской области в плен украинский боевик Владимир Коваль. "Нет, не было…", - заявил РИА Новости военнопленный в ответ на вопрос об отступлении из Курской области. Штурмовики 22 мотострелкового полка группировки войск "Север", развивая наступление в Курской области, 24 марта уничтожили удерживавшее там позиции подразделение ВСУ, в результате чего 15 боевиков были ликвидированы, а Коваль взят в плен. Он был мобилизован в конце декабря в Дарницком районе Киева и после 45 дней обучения заброшен в Курскую область. Ранее президент США Дональд Трамп попросил российскую сторону проявить милосердие и сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим. Президент России Владимир Путин в ответном заявлении подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права, однако для этого киевское командование должно отдать своим подразделениям соответствующий приказ сложить оружие.

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

курская область

киев

сша

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курская область, киев, сша, владимир ковалев, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность