https://ria.ru/20250325/spetsoperatsiya-2007091235.html

Российские военные уничтожили 15 солдат ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили 15 солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.03.2025

Российские военные уничтожили 15 солдат ВСУ в Курской области

Штурмовики 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" во время наступления в Курской области уничтожили 15 солдат ВСУ и одного захватили в плен,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T06:20:00+03:00

2025-03-25T06:20:00+03:00

2025-03-25T06:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

вооруженные силы рф

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КУРСК, 25 мар - РИА Новости. Штурмовики 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" во время наступления в Курской области уничтожили 15 солдат ВСУ и одного захватили в плен, сообщил РИА Новости российский офицер с позывным "Витязь". "22-й мотострелковый полк группировки войск "Север", развивая наступление в Курской области, уничтожил 15 боевиков киевского режима, при этом один украинский террорист был взят в плен. Кроме того, в качестве трофея захвачен один тяжелый дрон-бомбардировщик "Вампир" и другие системы вооружения", - сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". Снятые на месте наступления видео с уничтоженными боевиками ВСУ и захваченными трофеями переданы в распоряжение РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что благодаря высокой выучке личного состава штурмовых подразделений и координации их действий с помощью БПЛА потерь российские военнослужащие не понесли. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006827756.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность