https://ria.ru/20250325/spetsoperatsiya-2007091235.html
Российские военные уничтожили 15 солдат ВСУ в Курской области
Российские военные уничтожили 15 солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.03.2025
Российские военные уничтожили 15 солдат ВСУ в Курской области
Штурмовики 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" во время наступления в Курской области уничтожили 15 солдат ВСУ и одного захватили в плен,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T06:20:00+03:00
2025-03-25T06:20:00+03:00
2025-03-25T06:20:00+03:00
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КУРСК, 25 мар - РИА Новости. Штурмовики 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" во время наступления в Курской области уничтожили 15 солдат ВСУ и одного захватили в плен, сообщил РИА Новости российский офицер с позывным "Витязь". "22-й мотострелковый полк группировки войск "Север", развивая наступление в Курской области, уничтожил 15 боевиков киевского режима, при этом один украинский террорист был взят в плен. Кроме того, в качестве трофея захвачен один тяжелый дрон-бомбардировщик "Вампир" и другие системы вооружения", - сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". Снятые на месте наступления видео с уничтоженными боевиками ВСУ и захваченными трофеями переданы в распоряжение РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что благодаря высокой выучке личного состава штурмовых подразделений и координации их действий с помощью БПЛА потерь российские военнослужащие не понесли. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006827756.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили 15 солдат ВСУ в Курской области
Мотострелки уничтожили в Курской области 15 солдат ВСУ и взяли одного в плен
КУРСК, 25 мар - РИА Новости. Штурмовики 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" во время наступления в Курской области уничтожили 15 солдат ВСУ и одного захватили в плен, сообщил РИА Новости российский офицер с позывным "Витязь".
"22-й мотострелковый полк группировки войск "Север", развивая наступление в Курской области, уничтожил 15 боевиков киевского режима, при этом один украинский террорист был взят в плен. Кроме того, в качестве трофея захвачен один тяжелый дрон-бомбардировщик "Вампир" и другие системы вооружения", - сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь".
Снятые на месте наступления видео с уничтоженными боевиками ВСУ и захваченными трофеями переданы в распоряжение РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что благодаря высокой выучке личного состава штурмовых подразделений и координации их действий с помощью БПЛА потерь российские военнослужащие не понесли.
В марте ВС РФ
перешли в масштабное наступление в Курской области
, в результате которого был освобожден город Суджа
и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ
со всей территории Курской области.