https://ria.ru/20250325/spetsoperatsiya-2007089898.html

Боец Добровольческого корпуса рассказал о подготовке к операции "Поток"

Боец Добровольческого корпуса рассказал о подготовке к операции "Поток" - РИА Новости, 25.03.2025

Боец Добровольческого корпуса рассказал о подготовке к операции "Поток"

Российские бойцы перед участием в операции "Поток" тренировались в специально созданном макете трубы перед выходом на боевую задачу, рассказал РИА Новости боец... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T05:46:00+03:00

2025-03-25T05:46:00+03:00

2025-03-25T11:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

суджа

дмитрий медведев

владимир путин

воздушно-десантные войска россии

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 мар - РИА Новости. Российские бойцы перед участием в операции "Поток" тренировались в специально созданном макете трубы перед выходом на боевую задачу, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" Добровольческого корпуса с позывным "Мороз". Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. "У нас командиры грамотные, продумывали заранее все задачи. Даже сделали макет трубы - размером метр сорок труба, сделали макет трубы и примеряли. В экипировке заходили, то есть примерно представляли, как будем чувствовать себя, какие габариты нам нужны, что лишнее убрать, чтобы нам не мешало по трубе идти... Соответственно, минимизировали вес, подбирали экипировку", - рассказал боец. Боец отряда с позывным "Тренер" уточнил, что такая подготовка и в целом планирование операции командованием вселяло уверенность в том, что операция завершится благополучно. "Лично мне силу давало то понимание, для чего я здесь нахожусь, зачем я сюда приехал. Это меня и поддерживало, и в принципе руководство, командование, которое заранее спланировало операцию, грамотно подошло к ее выполнению, вот именно это дало мне уверенности в том, что все будет хорошо и мы доберемся до назначенного места", - пояснил "Тренер". О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Российский лидер 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.

https://ria.ru/20250313/potok-2004656712.html

https://ria.ru/20250318/potok-2005752830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область, россия, суджа, дмитрий медведев, владимир путин, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины