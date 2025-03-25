https://ria.ru/20250325/spetsoperatsiya-2007089898.html
Боец Добровольческого корпуса рассказал о подготовке к операции "Поток"
Боец Добровольческого корпуса рассказал о подготовке к операции "Поток" - РИА Новости, 25.03.2025
Боец Добровольческого корпуса рассказал о подготовке к операции "Поток"
Российские бойцы перед участием в операции "Поток" тренировались в специально созданном макете трубы перед выходом на боевую задачу, рассказал РИА Новости боец... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T05:46:00+03:00
2025-03-25T05:46:00+03:00
2025-03-25T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
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дмитрий медведев
владимир путин
воздушно-десантные войска россии
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 мар - РИА Новости. Российские бойцы перед участием в операции "Поток" тренировались в специально созданном макете трубы перед выходом на боевую задачу, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" Добровольческого корпуса с позывным "Мороз". Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. "У нас командиры грамотные, продумывали заранее все задачи. Даже сделали макет трубы - размером метр сорок труба, сделали макет трубы и примеряли. В экипировке заходили, то есть примерно представляли, как будем чувствовать себя, какие габариты нам нужны, что лишнее убрать, чтобы нам не мешало по трубе идти... Соответственно, минимизировали вес, подбирали экипировку", - рассказал боец. Боец отряда с позывным "Тренер" уточнил, что такая подготовка и в целом планирование операции командованием вселяло уверенность в том, что операция завершится благополучно. "Лично мне силу давало то понимание, для чего я здесь нахожусь, зачем я сюда приехал. Это меня и поддерживало, и в принципе руководство, командование, которое заранее спланировало операцию, грамотно подошло к ее выполнению, вот именно это дало мне уверенности в том, что все будет хорошо и мы доберемся до назначенного места", - пояснил "Тренер". О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Российский лидер 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250313/potok-2004656712.html
https://ria.ru/20250318/potok-2005752830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, россия, суджа, дмитрий медведев, владимир путин, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Суджа, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Боец Добровольческого корпуса рассказал о подготовке к операции "Поток"
Боец Мороз: подразделения тренировались в макете перед операцией Поток
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 мар - РИА Новости. Российские бойцы перед участием в операции "Поток" тренировались в специально созданном макете трубы перед выходом на боевую задачу, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" Добровольческого корпуса с позывным "Мороз".
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ
, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ
в Судже Курской области
, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
"У нас командиры грамотные, продумывали заранее все задачи. Даже сделали макет трубы - размером метр сорок труба, сделали макет трубы и примеряли. В экипировке заходили, то есть примерно представляли, как будем чувствовать себя, какие габариты нам нужны, что лишнее убрать, чтобы нам не мешало по трубе идти... Соответственно, минимизировали вес, подбирали экипировку", - рассказал боец.
Боец отряда с позывным "Тренер" уточнил, что такая подготовка и в целом планирование операции командованием вселяло уверенность в том, что операция завершится благополучно.
"Лично мне силу давало то понимание, для чего я здесь нахожусь, зачем я сюда приехал. Это меня и поддерживало, и в принципе руководство, командование, которое заранее спланировало операцию, грамотно подошло к ее выполнению, вот именно это дало мне уверенности в том, что все будет хорошо и мы доберемся до назначенного места", - пояснил "Тренер".
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России
, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин
12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Российский лидер 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.