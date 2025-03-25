https://ria.ru/20250325/spetsoperatsiya-2007088722.html
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.03.2025
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Экипаж истребителя Су-34 ударил по опорному пункту ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T05:14:00+03:00
2025-03-25T05:14:00+03:00
2025-03-25T08:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Экипаж истребителя Су-34 ударил по опорному пункту ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.Военные открыли огонь по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — добавили в министерстве.По данным ведомства от понедельника, за сутки российские подразделения уничтожили в курском приграничье более 190 военнослужащих ВСУ, станцию РЭБ и три пункта управления беспилотниками.
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007024049.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Безопасность
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Су-34 ударил по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области