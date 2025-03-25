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ВС России уничтожили на Ореховском направлении гаубицу М777 - РИА Новости, 25.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/spetsoperatsiya-2007088560.html
ВС России уничтожили на Ореховском направлении гаубицу М777
ВС России уничтожили на Ореховском направлении гаубицу М777 - РИА Новости, 25.03.2025
ВС России уничтожили на Ореховском направлении гаубицу М777
Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил на ореховском направлении в Запорожской области гаубицу М777... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T05:12:00+03:00
2025-03-25T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил на ореховском направлении в Запорожской области гаубицу М777 производства США, сообщили в Минобороны РФ. "Расчету были переданы координаты цели, которая обнаружила себя ударом по российским позициям. Артиллеристы оперативно навели орудие и открыли огонь, поразив гаубицу противника. В результате гаубица ВСУ была повреждена, вражеский расчет ликвидирован, таким образом задача по контрбатарейной борьбе была выполнена", - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны уточнили, что в настоящее время ведущую роль в контрбатарейной борьбе играет воздушная разведка и корректировка огня с помощью БПЛА, с чем российские расчеты беспилотников успешно справляются. "М777 - как самое основное, "Паладины" (САУ производства США – ред.) встречались самоходные", - рассказал журналистам об основных целях своего подразделения старший офицер артиллерийской батареи, уничтожившей орудие противника, с позывным "Тополь".
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007024049.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили на Ореховском направлении гаубицу М777

Расчет орудия Гиацинт-Б уничтожил на Ореховском направлении гаубицу М777

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б"
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил на ореховском направлении в Запорожской области гаубицу М777 производства США, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчету были переданы координаты цели, которая обнаружила себя ударом по российским позициям. Артиллеристы оперативно навели орудие и открыли огонь, поразив гаубицу противника. В результате гаубица ВСУ была повреждена, вражеский расчет ликвидирован, таким образом задача по контрбатарейной борьбе была выполнена", - сообщили в военном ведомстве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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В Минобороны уточнили, что в настоящее время ведущую роль в контрбатарейной борьбе играет воздушная разведка и корректировка огня с помощью БПЛА, с чем российские расчеты беспилотников успешно справляются.
"М777 - как самое основное, "Паладины" (САУ производства США – ред.) встречались самоходные", - рассказал журналистам об основных целях своего подразделения старший офицер артиллерийской батареи, уничтожившей орудие противника, с позывным "Тополь".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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