https://ria.ru/20250325/spetsoperatsiya-2007088560.html

ВС России уничтожили на Ореховском направлении гаубицу М777

ВС России уничтожили на Ореховском направлении гаубицу М777 - РИА Новости, 25.03.2025

ВС России уничтожили на Ореховском направлении гаубицу М777

Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил на ореховском направлении в Запорожской области гаубицу М777... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T05:12:00+03:00

2025-03-25T05:12:00+03:00

2025-03-25T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

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вооруженные силы украины

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил на ореховском направлении в Запорожской области гаубицу М777 производства США, сообщили в Минобороны РФ. "Расчету были переданы координаты цели, которая обнаружила себя ударом по российским позициям. Артиллеристы оперативно навели орудие и открыли огонь, поразив гаубицу противника. В результате гаубица ВСУ была повреждена, вражеский расчет ликвидирован, таким образом задача по контрбатарейной борьбе была выполнена", - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны уточнили, что в настоящее время ведущую роль в контрбатарейной борьбе играет воздушная разведка и корректировка огня с помощью БПЛА, с чем российские расчеты беспилотников успешно справляются. "М777 - как самое основное, "Паладины" (САУ производства США – ред.) встречались самоходные", - рассказал журналистам об основных целях своего подразделения старший офицер артиллерийской батареи, уничтожившей орудие противника, с позывным "Тополь".

https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007024049.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность