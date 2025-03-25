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Танковый снаряд нашли в лесополосе возле СНТ в Новой Москве - РИА Новости, 25.03.2025
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15:27 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/snarjad-2007208010.html
Танковый снаряд нашли в лесополосе возле СНТ в Новой Москве
Танковый снаряд нашли в лесополосе возле СНТ в Новой Москве - РИА Новости, 25.03.2025
Танковый снаряд нашли в лесополосе возле СНТ в Новой Москве
Танковый снаряд обнаружили во вторник днем в лесополосе возле садового товарищества в Троицком административном округе Москвы, на место опасной находки вызваны... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:27:00+03:00
2025-03-25T15:27:00+03:00
происшествия
троицкий административный округ
москва
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Танковый снаряд обнаружили во вторник днем в лесополосе возле садового товарищества в Троицком административном округе Москвы, на место опасной находки вызваны взрывотехники, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В районе Бекасово в лесополосе рядом с садовым товариществом "Ждановец" обнаружен танковый снаряд", - сказал собеседник агентства. По его словам, заявитель предположил, что найденный боеприпас не имеет отношения к Великой Отечественной войне. Место опасной находки огорожено, вызваны специалисты.
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троицкий административный округ
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происшествия, троицкий административный округ, москва
Происшествия, Троицкий административный округ, Москва
Танковый снаряд нашли в лесополосе возле СНТ в Новой Москве

В лесополосе в Новой Москве обнаружили танковый снаряд

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Танковый снаряд обнаружили во вторник днем в лесополосе возле садового товарищества в Троицком административном округе Москвы, на место опасной находки вызваны взрывотехники, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В районе Бекасово в лесополосе рядом с садовым товариществом "Ждановец" обнаружен танковый снаряд", - сказал собеседник агентства.
По его словам, заявитель предположил, что найденный боеприпас не имеет отношения к Великой Отечественной войне. Место опасной находки огорожено, вызваны специалисты.
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ПроисшествияТроицкий административный округМосква
 
 
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