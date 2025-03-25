https://ria.ru/20250325/snarjad-2007208010.html

Танковый снаряд нашли в лесополосе возле СНТ в Новой Москве

Танковый снаряд нашли в лесополосе возле СНТ в Новой Москве - РИА Новости, 25.03.2025

Танковый снаряд нашли в лесополосе возле СНТ в Новой Москве

Танковый снаряд обнаружили во вторник днем в лесополосе возле садового товарищества в Троицком административном округе Москвы, на место опасной находки вызваны... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:27:00+03:00

2025-03-25T15:27:00+03:00

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происшествия

троицкий административный округ

москва

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Танковый снаряд обнаружили во вторник днем в лесополосе возле садового товарищества в Троицком административном округе Москвы, на место опасной находки вызваны взрывотехники, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В районе Бекасово в лесополосе рядом с садовым товариществом "Ждановец" обнаружен танковый снаряд", - сказал собеседник агентства. По его словам, заявитель предположил, что найденный боеприпас не имеет отношения к Великой Отечественной войне. Место опасной находки огорожено, вызваны специалисты.

https://ria.ru/20241115/mina-1983905446.html

троицкий административный округ

москва

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2025

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происшествия, троицкий административный округ, москва