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Танковый снаряд нашли в лесополосе возле СНТ в Новой Москве
Танковый снаряд нашли в лесополосе возле СНТ в Новой Москве - РИА Новости, 25.03.2025
Танковый снаряд нашли в лесополосе возле СНТ в Новой Москве
Танковый снаряд обнаружили во вторник днем в лесополосе возле садового товарищества в Троицком административном округе Москвы, на место опасной находки вызваны... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:27:00+03:00
2025-03-25T15:27:00+03:00
2025-03-25T15:27:00+03:00
происшествия
троицкий административный округ
москва
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Танковый снаряд обнаружили во вторник днем в лесополосе возле садового товарищества в Троицком административном округе Москвы, на место опасной находки вызваны взрывотехники, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В районе Бекасово в лесополосе рядом с садовым товариществом "Ждановец" обнаружен танковый снаряд", - сказал собеседник агентства. По его словам, заявитель предположил, что найденный боеприпас не имеет отношения к Великой Отечественной войне. Место опасной находки огорожено, вызваны специалисты.
https://ria.ru/20241115/mina-1983905446.html
троицкий административный округ
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происшествия, троицкий административный округ, москва
Происшествия, Троицкий административный округ, Москва
Танковый снаряд нашли в лесополосе возле СНТ в Новой Москве
В лесополосе в Новой Москве обнаружили танковый снаряд