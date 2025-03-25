https://ria.ru/20250325/smartfony-2007243446.html

В России начались продажи смартфонов realme серии 14 Pro

В России начались продажи смартфонов realme серии 14 Pro - РИА Новости, 25.03.2025

В России начались продажи смартфонов realme серии 14 Pro

М.Видео-Эльдорадо объявляет о старте продаж смартфонов серии realme 14 Pro. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:42:00+03:00

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2025-03-25T17:42:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. М.Видео-Эльдорадо объявляет о старте продаж смартфонов серии realme 14 Pro.Обе модели — realme 14 Pro и realme 14 Pro+ — получили корпус, меняющий цвет при понижении температуры и тройную вспышку MagicGlow (Магия свечения), позволяющую регулировать яркость и цветовую температуру. Смартфоны также снабжены долговечными аккумуляторами емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт и 80 Вт, соответственно, а их пылевлагозащита сертифицирована по стандартам IP66/68/69 (АйПи66/69/69).Модель 14 Pro+ получила тройную флагманскую систему камер Sony с 3Х перископом и новый процессор Snapdragon 7s Gen 3 5G (7с ген 3 5Джи). Младшая модель оснащена камерой Sony LYT-600 (Эл-Уай-Ти-600) с оптической стабилизацией изображения и производительным процессором MediaTek D7300 Energy (Д7300 Энергия).Смартфон, меняющий цвет при понижении температурыВ сотрудничестве с известной скандинавской студией Valeur Designers (Валер Дизайн) realme создала революционный дизайн для смартфонов серии realme 14 Pro в Жемчужном белом цвете. Термохромные пигменты в корпусе смартфона реагируют на изменение температуры: при ее падении ниже 16 градусов задняя крышка из жемчужно-белой становится насыщенно-синей, а при повышении температуры цвет возвращается к исходному. Это напоминает цветовые трансформации жителей морских глубин, таких как медузы и моллюски.Корпус смартфонов Замшевого серого цвета выполнен из веганской замши — материала, известного своими тактильными характеристиками. Инновационный дизайн с использованием специального ворсистого порошка повышает удобство использования, придавая поверхности смартфона противоскользящие свойства.Толщина корпуса realme 14 Pro составляет всего 7,55 мм, а realme 14 Pro+ — менее 8 мм.Тройная вспышка MagicGlow и флагманские камеры Sonyrealme 14 Pro+ — один из немногих смартфонов в сегменте, оснащенный перископическим телефотообъективом. Сенсор Sony LYT-600 с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией обеспечивает 3Х оптический, 6Х внутрисенсорный и 120Х цифровой зум, гарантируя четкость деталей даже на расстояниях. Размер сенсора составляет 1\1,95 дюйма. Светосильный сенсор Lytia (Лиция) и система множественных W-отражений избавляет от ненужных бликов на фото. Кроме того, технология обратного перископа позволяет уменьшить толщину перископ-линзы на 30% — благодаря этому блок камер меньше выступает над корпусом.Основная камера Sony IMX896 (Ай-Эм-Экс 896) с разрешением 50 Мп, оптической стабилизацией, большой матрицей 1/1,56” и фокусным расстоянием 24 мм обеспечивает четкость на том же уровне, что и зеркальная камера, при различных условиях освещения.В модели realme 14 Pro используется основная камера Sony LYT-600 с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией, которая подходит для съемки любых кадров, будь то ночные пейзажи, атмосферные портреты или кадры, снятые на расстоянии. 2Х внутрисенсорный зум объединяет несколько снимков, снятых центральной частью модуля.Оба смартфона получили новейшую технологию "ИИ Повышение четкости 2.0", которая значительно сокращает размытость изображений, эффективно устраняет шум при съемке с 20-кратным увеличением и демонстрирует четкость даже при зуме 60X. В смартфонах новой серии эту технологию можно применять к более широкому спектру источников изображений, чем в предыдущем поколении: теперь можно мгновенно превращать размытые изображения в четкие и улучшать как хранящиеся на смартфоне фото, так и снимки из интернета. Режим "ИИ Захват движения" оптимально подходит для динамичных сценариев и позволяет создавать четкие и яркие кадры с быстро движущимися объектами.Смартфоны серии realme 14 Pro впервые получили тройную вспышку MagicGlow, специально разработанную для создания портретов в условиях недостаточной освещенности. Вспышка обеспечивает освещение профессионального уровня, позволяя настраивать яркость и цветовую температуру.Надежный чипсет, закругленный экран и аккумулятор емкостью 6000 мАчПо сравнению с предыдущим поколением смартфоны realme 14 Pro стали удобнее для работы, игр и развлечений.В основе realme 14 Pro+ - новый чипсет Snapdragon 7s Gen 3 5G (Ген 3 5G), а realme 14 Pro — производительный и энергоэффективный MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G (Энергия 5G). Обе модели позволяют хранить большие массивы данных при объеме памяти до 512 ГБ, а динамическая оперативная память 12 ГБ+14 ГБ обеспечивает плавность работы в режиме многозадачности.Чтобы смартфоны не перегревались во время игр, серия realme 14 Pro оснащена передовой системой охлаждения с большой испарительной камерой площадью 6000 мм². Модель 14 Pro+ обеспечивает частоту 120 кадров в секунду в ряде популярных игр.Обе модели оснащены аккумуляторами емкостью 6000 мАч. Благодаря технологии realme Flex Pack (Флекс Пак) смартфоны получили на 15% большую емкость и на 20% большее время автономной работы, чем устройства предыдущего поколения. Батарея также отличается большим сроком службы: даже после 4 лет работы ее максимальная емкость останется на уровне больше 80%.Быстрая зарядка realme 14 Pro+ мощностью 80 Вт позволяет с нуля зарядить смартфон на 50% за 23-24 минуты, а полностью — за 58 минут. realme 14 Pro с зарядкой мощностью 45 Вт заряжается до 100% всего за 76 минут.Оба смартфона первыми в номерной серии получили флагманский дисплей, изогнутый с четырех сторон. Ультратонкая рамка 1,6 мм обеспечивает соотношение экрана к корпусу 93,8%. Дисплей отличается высоким разрешением 1,5K и оптимальным для эргономики закруглением в 42°, а сверхвысокочастотная регулировка яркости 3840 PWM делает его безопасным для зрения.Серия realme 14 Pro отмечена сертификатом TÜV Rheinland (ТЮФ Рейнланд Групп) "Смартфон повышенной прочности". Оба смартфона получили пылевлагозащиту по стандартам IP69, IP68 и IP66. realme 14 Pro+ и realme 14 Pro прекрасно работают после погружения в воду на глубину 2 метра в течение 48 часов и поддерживают съемку в подводном режиме до часа.Доступность в РоссииСмартфоны серии realme 14 Pro уже доступны во всех магазинах партнеров realme в России:Информация о продавце:ООО "МВМ", 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, 5 этаж, помещение II, комната 3, ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740, КПП 997350001, БИК 044525225.Реклама, ООО "МВМ", erid: F7NfYUJCUneRHUrc1koq

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

смартфоны, россия, технологии, гаджеты