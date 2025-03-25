https://ria.ru/20250325/smartfon-2007224631.html

Обзор смартфона realme 14 Pro+: камерофон-"хамелеон" в среднем классе

Обзор смартфона realme 14 Pro+: камерофон-"хамелеон" в среднем классе - РИА Новости, 25.03.2025

Обзор смартфона realme 14 Pro+: камерофон-"хамелеон" в среднем классе

Флагман новой 14-й серии realme заметно преобразился — realme 14 Pro+ (14 Про+) получил ряд возможностей, которых не имели предшественники, вроде влагозащиты... РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Флагман новой 14-й серии realme заметно преобразился — realme 14 Pro+ (14 Про+) получил ряд возможностей, которых не имели предшественники, вроде влагозащиты IP69 (АйПи69) и емкого аккумулятора. О смартфоне расскажем в материале РИА Новости.ДизайнДизайнеры realme создали внешний вид 14 Pro+ совместно с датской студией промышленного дизайна Valeur Designers ("Валер Дизайнерс"), которая много лет работала над продуктами Bang& Olufsen("Банг энд Олуфсен"). Толщина корпуса смартфона составляет всего 8 мм — это очень тонкое устройство, в котором постарались сделать тоньше и камерный блок, несмотря на перископную линзу. Аккуратная окружность камеры вписана в "безель", где по моде написаны характеристики главного фотодатчика.Рамка корпуса и задняя панель выполнены из пластика — глянцевого на рамке и матового на крышке. Рекомендуем обратить внимание на цвет "Жемчужный белый". Благодаря использованию термохромного волокна, когда температура воздуха опускается ниже 16 градусов, на корпусе смартфона проявляются синие пигменты, напоминающие морские волны. Когда температура повышается, крышка возвращается к прежнему цвету.Тренд этого года на высокую защищенность смартфонов от внешнего воздействия не обошел realme 14 Pro+. Хоть это и изящный смартфон, он получил сертификацию MIL-STD-810H (военный стандарт США по защите компонентов от ударов и вибраций). Пылевлагозащита заявлена сразу по трем стандартам IP66/68/69 (АйПи66/68/69), то есть смартфон защищен от брызг воды, выдержит погружение на глубину до 1,5 метра на 30 минут и переживет струю кипятка.ДисплейВ realme переработали геометрию экрана, отказавшись от "водопада" в пользу более практичных тонких рамок с микро-изгибами. А вот стекло осталось прежним — Gorilla Glass 7i (Горилла Гласс 7ай).Диагональ дисплея realme 14 Pro+ увеличилась до 6,83 дюйма. Это OLED-матрица (органические светодиоды на основе технологии низкотемпературного поликристаллического оксида) с разрешением 1272 x 2800 пикселей, цветовым покрытием 1B, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1500 нит.Регулировка обновления частоты экрана здесь возможна как принудительная, когда смартфон выдает 120 Гц в тех приложениях, где это возможно, так и автоматическая. В последнем случае realme 14 Pro+ снижает частоту до 60 Гц в статическом контенте, что экономит заряд аккумулятора.Яркость подсветки экрана достаточная — в автоматическом режиме она достигает 1200 нит. Этого хватает, чтобы информация на дисплее оставалась читаемой даже под прямыми солнечными лучами.Традиционно для realme здесь минимальная ШИМ-пульсация — для этого экран имеет частоту ШИМ в 3840 Гц, что делает мерцание незаметным для человеческого глаза.Производительность, коммуникации и софтСмартфон одним из первых на рынке получил новую платформу от Qualcomm — Snapdragon 7s Gen 3 (7с ген 3). Это 4-нм восьмиядерный процессор с максимальной рабочей частотой 2,5 ГГц и видеоускорителем Adreno 810.Новинка предлагает серьезный рост производительности в задачах, где задействованы блоки для нейросетевых вычислений или видеоускоритель. Так, в играх realme 14 Pro+ позволяет рассчитывать на средне-высокие настройки графики при высокой частоте кадров. А в популярном бенчмарке AnTuTu смартфон набрал более 800 тысяч баллов, что для класса является хорошим результатом.Для realme 14 Pro+ доступны несколько версий памяти, вплоть до 12/512 ГБ. Здесь использованы быстрые чипы памяти — LPDDR4X (синхронная динамическая оперативная память) для оперативной и UFS 3.1 (стандарт быстрой памяти 3.1) для постоянной. Первую можно расширить из накопителя, а вот карты памяти здесь нет, производители уже практически отказались от этой технологии в смартфонах.Кстати, о слоте расширения — он может вместить две nanoSIM (наноСИМ).По коммуникациям и интерфейсам realme 14 Pro+ "крепкий середняк" — здесь есть вайфай 6, блютус 5.2 и NFC (технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия). Последняя, как это часто бывает у realme, с 360-градусным покрытием, то есть, оплачивая покупку, смартфон можно поднести к терминалу любой стороной.И если к отсутствию аудиоразъема в современных смартфонах все привыкли, то вот инфракрасный порт для управления бытовой техники многим покупателям пригодился бы, но его нет. Можно было бы посетовать на "медленный" USB Type-C 2.0 (ЮСБ С тип 2.0), но в контексте "среднего класса" это привычное решение."Из коробки" realme 14 Pro+ работает на Android 15 с Realme UI 6.0. В realme обещают долгий период обновлений и поддержки. Также тут появились интересные "фишки", например, жесты управления рукой в воздухе, которые распознаются фронтальной камерой.КамераВ realme уделили много внимания улучшению фото- и видеовозможностей 14 Pro+. Так, два сенсора из трех в камерном блоке совершенно новые. Главная камера — это датчик Sony IMX896 (Ай-Эм-Экс 896) с разрешением 50 Мп, физическим размером 1/1,56 дюйма, оптической стабилизацией и линзой светосилой f/1.8. Сенсор со сверхширокоугольной линзой теперь тоже Sony — 8 Мп с ЭФР 16 мм. Без изменений оставили телефото 50-мп сенсор Sony LYT-600, который хорошо себя зарекомендовал в предшественнике. У него перископная линза с трехкратным увеличением и оптическая стабилизация. Фронтальная камера не только получила разрешение в 32 Мп, но и обзавелась автофокусом, что оценят любители селфи.Днем основная камера позволяет делать снимки в хорошем качестве, по умолчанию их разрешение составляет 12,5 Мп. Если хочется получить чуть больше деталей, в настройках можно включить съемку в высоком разрешении 50 Мп. Фото на realme 14 Pro+ выглядят контрастными, с яркими цветами и широким динамическим диапазоном. Есть тут и фокусировка с обнаружением лица и глаз, которая исключает смазывание на портретах.Если 2x зум — это всего лишь цифровое увеличение, то 3x — оптическое. Снимки на телефотокамеру детализированные и четкие, с живыми и реалистичными цветами, хорошим динамическим диапазоном и без видимого цифрового шума. Шестикратный зум, который присутствует в интерфейсе камеры, так называемый гибридный, когда используется высокое разрешение телефото-сенсора.Удивительно, что широкоугольник отличается очень приятными снимками, которых не ждешь от 8-Мп датчика. На них много деталей и нет ярко выраженного эффекта "рыбьего глаза". Более того, эти снимки соответствуют цветокору фото с других камер смартфона.У realme 14 Pro+ есть автоматический ночной режим, когда смартфон сам решает, что ему недостаточно света вокруг для получения качественных снимков. Фотографии с основной камеры остаются детализированными, очень хорошо экспонированы, красочны, без видимого шума и с широким динамическим диапазоном. Высококачественными остаются и снимки с телефото-датчика, они отличаются детализацией и живыми цветами. А вот камерой со сверхширокоугольной линзой советуем пользоваться только в крайних случаях — здесь о себе дают знать конструктивные особенности подобных датчиков, картинка получается темной и рыхлой.Редко встретишь в смартфонах тройную вспышку — здесь она получила название MagicGlow (Магия свечения) и способна менять температуру и яркость. Система предназначена для портретной съемки при слабом освещении. Штука интересная, с ней можно получить модный ныне эффект "теплой" картинки. Смартфон умеет снимать видео в максимальном разрешении 4K при 30 кадрах в секунду — и даже переключается между главной и зум-камерой.Звук, безопасность и автономностьГибридные стереодинамики realme 14 Pro+ (основной в нижней части корпуса и "подпевающий" ему разговорный) отличаются сбалансированным звучанием — оно сосредоточено в высокочастотном диапазоне.Подэкранный сканер отпечатка пальцев работает быстро и безошибочно, но хотелось бы видеть его расположение чуть выше относительно нижней рамки экрана, что добавило бы удобства использования. Разблокировка по лицу, основанная на фронтальной камере, срабатывает молниеносно, узнавая владельца за доли секунды.По сравнению с предшественником, у realme 14 Pro+ значительно вырос объем аккумулятора — 6000 против 5000 мАч. Емкая батарейка позволяет смартфону работать очень долго на одном заряде: 14 Pro+ может проработать два дня при умеренном использовании. Или, например, беспрерывно проигрывать потоковое видео при подключении к сети по вайфай на протяжении 15,5 часа.А вот мощность проводной зарядки в realme решили не увеличивать, она осталась на отметке 80 Вт. Комплектный блок питания SuperVOOC за первые 30 минут зарядки восполняет 72% емкости, а полная занимает 58 минут.Производитель утверждает, что даже при регулярном использовании быстрой зарядки батарея сохранит не менее 80% своей емкости после четырех лет использования.ИтогоФлагман "номерной" линейки realme в 2025 году похорошел как внешне, так и внутренне. Высокая степень защищенности, OLED-экран без мерцания, мощная платформа, продвинутая камера и хорошая автономность — что еще нужно тому, кто ищет сбалансированный смартфон?Новинку можно приобрести в каналах продаж М.Видео-Эльдорадо с 25 марта 2025 года. Рекомендованная цена версии realme 14 Pro+ 8/256 ГБ — от 44 999 рублей, топовый вариант 12/512 ГБ будет предлагаться по цене от 49 999 рублей. Информация о продавце:ООО "МВМ", 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, 5 этаж, помещение II, комната 3, ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740, КПП 997350001, БИК 044525225.Реклама, ООО "МВМ", erid: F7NfYUJCUneRHUrc1mBu

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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