https://ria.ru/20250325/skandal-2007084176.html

Глава Пентагона прокомментировал скандал с чатом, куда попал журналист

Глава Пентагона прокомментировал скандал с чатом, куда попал журналист - РИА Новости, 25.03.2025

Глава Пентагона прокомментировал скандал с чатом, куда попал журналист

Глава Пентагона Пит Хегсет прокомментировал скандал с журналистом Atlantic, якобы случайно оказавшимся в чате с чиновниками, которые обсуждали удары по хуситам, РИА Новости, 25.03.2025

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министерство обороны сша

в мире

ансар алла

майк уолтц

дональд трамп

пит хегсет

сша

гавайи

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет прокомментировал скандал с журналистом Atlantic, якобы случайно оказавшимся в чате с чиновниками, которые обсуждали удары по хуситам, по словам министра, военные планы в мессенджере не отправляли."Никто не отправлял в сообщениях военные планы", - сказал Хегсет журналистам, прибыв в американский штат Гавайи.Его заявление показали телеканалы.Позднее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг в интервью телеканалу CNN ответил на это заявление Хегсета, обвинив его во лжи. По утверждению Голдберга, военные планы в чате обсуждались, но он не стал включать соответствующие детали в свою статью об инциденте, чтобы не раскрывать конфиденциальную информацию и не подвергать риску американских военных.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что высокопоставленные американские чиновники случайно включили его в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.

https://ria.ru/20250325/tramp-2007078214.html

https://ria.ru/20250325/mask-2007084543.html

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йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны сша, в мире, ансар алла, майк уолтц, дональд трамп, пит хегсет, сша, гавайи, йемен