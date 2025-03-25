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Уголовное дело завели после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
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16:15 25.03.2025 (обновлено: 17:50 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/sk-2007225676.html
Уголовное дело завели после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале
Уголовное дело завели после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
Уголовное дело завели после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:15:00+03:00
2025-03-25T17:50:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. Во вторник в салоне сотовой связи по проспекту Имама Шамиля в Махачкале взорвался газ с последующим возгоранием. Пострадали четыре человека, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью)", – говорится в сообщении.
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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Уголовное дело завели после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале

СК возбудил дело после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале

© МЧС России/TelegramМесто взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале. 15 марта 2025
Место взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале. 15 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© МЧС России/Telegram
Место взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале. 15 марта 2025
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
Во вторник в салоне сотовой связи по проспекту Имама Шамиля в Махачкале взорвался газ с последующим возгоранием. Пострадали четыре человека, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью)", – говорится в сообщении.
Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Пожар в салоне сотовой связи в Махачкале произошел после взрыва газа
Вчера, 11:12
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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