https://ria.ru/20250325/sk-2007225676.html

Уголовное дело завели после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале

Уголовное дело завели после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025

Уголовное дело завели после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:15:00+03:00

2025-03-25T16:15:00+03:00

2025-03-25T17:50:00+03:00

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. Во вторник в салоне сотовой связи по проспекту Имама Шамиля в Махачкале взорвался газ с последующим возгоранием. Пострадали четыре человека, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью)", – говорится в сообщении.

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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)