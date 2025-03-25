Рейтинг@Mail.ru
Сийярто поддержал переговоры США и России по Украине - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 25.03.2025 (обновлено: 21:42 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/sijjarto-2007307194.html
Сийярто поддержал переговоры США и России по Украине
Сийярто поддержал переговоры США и России по Украине - РИА Новости, 25.03.2025
Сийярто поддержал переговоры США и России по Украине
Прямые переговоры РФ и США уже значительно снизили опасность широкой эскалации конфликта, Брюссель не должен мешать этому процессу, заявил венгерский министр... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T21:41:00+03:00
2025-03-25T21:42:00+03:00
в мире
россия
сша
брюссель
петер сийярто
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902917938_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_b221de4dce2fe71298ebf5d4c07e9229.jpg
БУДАПЕШТ, 25 мар - РИА Новости. Прямые переговоры РФ и США уже значительно снизили опасность широкой эскалации конфликта, Брюссель не должен мешать этому процессу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Сегодня прямые переговоры России и США имеют еще и то преимущество, что опасность широкомасштабной эскалации войны значительно снизилась. Сегодня мир стал более безопасным местом, мы сделали еще один шаг в направлении к миру в Украине", - сказал Сийярто видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он также отметил, что урегулирование конфликта на Украине может быть только результатом российско-американских переговоров, выразил надежду, что "в Брюсселе не будут мешать их успехам".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250325/oon-2007294824.html
россия
сша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902917938_225:0:2945:2040_1920x0_80_0_0_6b92ebbc5b99c9d28b1c106cceba4e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, брюссель, петер сийярто, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Россия, США, Брюссель, Петер Сийярто, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Сийярто поддержал переговоры США и России по Украине

Сийярто: переговоры РФ и США снизили опасность эскалации конфликта на Украине

© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 25 мар - РИА Новости. Прямые переговоры РФ и США уже значительно снизили опасность широкой эскалации конфликта, Брюссель не должен мешать этому процессу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня прямые переговоры России и США имеют еще и то преимущество, что опасность широкомасштабной эскалации войны значительно снизилась. Сегодня мир стал более безопасным местом, мы сделали еще один шаг в направлении к миру в Украине", - сказал Сийярто видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он также отметил, что урегулирование конфликта на Украине может быть только результатом российско-американских переговоров, выразил надежду, что "в Брюсселе не будут мешать их успехам".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Генеральная Ассамблея ООН - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В ООН ответили на вопрос о возможном участии в соглашении по Черному морю
Вчера, 20:21
 
В миреРоссияСШАБрюссельПетер СийяртоТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала