https://ria.ru/20250325/sijjarto-2007307194.html
Сийярто поддержал переговоры США и России по Украине
Сийярто поддержал переговоры США и России по Украине - РИА Новости, 25.03.2025
Сийярто поддержал переговоры США и России по Украине
Прямые переговоры РФ и США уже значительно снизили опасность широкой эскалации конфликта, Брюссель не должен мешать этому процессу, заявил венгерский министр... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T21:41:00+03:00
2025-03-25T21:41:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 25 мар - РИА Новости. Прямые переговоры РФ и США уже значительно снизили опасность широкой эскалации конфликта, Брюссель не должен мешать этому процессу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Сегодня прямые переговоры России и США имеют еще и то преимущество, что опасность широкомасштабной эскалации войны значительно снизилась. Сегодня мир стал более безопасным местом, мы сделали еще один шаг в направлении к миру в Украине", - сказал Сийярто видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он также отметил, что урегулирование конфликта на Украине может быть только результатом российско-американских переговоров, выразил надежду, что "в Брюсселе не будут мешать их успехам".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, россия, сша, брюссель, петер сийярто, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Россия, США, Брюссель, Петер Сийярто, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Сийярто поддержал переговоры США и России по Украине
Сийярто: переговоры РФ и США снизили опасность эскалации конфликта на Украине