Рейтинг@Mail.ru
Политолога-иноагента Шульман* объявили в розыск - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 25.03.2025 (обновлено: 18:06 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/shulman-2007249653.html
Политолога-иноагента Шульман* объявили в розыск
Политолога-иноагента Шульман* объявили в розыск - РИА Новости, 25.03.2025
Политолога-иноагента Шульман* объявили в розыск
МВД РФ объявило политолога-иноагента Екатерину Шульман* в розыск, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:32:00+03:00
2025-03-25T18:06:00+03:00
россия
екатерина шульман
общество
канада
германия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735606251_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_3fcc24ea4b257f5a13be9eed42618545.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. МВД РФ объявило политолога-иноагента Екатерину Шульман* в розыск, сообщается на сайте ведомства."Екатерина Михайловна Шульман* … разыскивается по статье УК РФ", - следует из карточки ведомства.По какой именно статье разыскивается Шульман* не уточняется.Минюст внёс Шульман* в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение стало известно, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги.Ранее ее штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте.* признана в РФ иноагентом
https://ria.ru/20250313/shtraf-2004649907.html
россия
канада
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735606251_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0b97a2aea86feab56e0fae7fd9dd89a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, екатерина шульман, общество, канада, германия, происшествия
Россия, Екатерина Шульман, Общество, Канада, Германия, Происшествия
Политолога-иноагента Шульман* объявили в розыск

МВД объявило в розыск политолога-иноагента Шульман

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПолитолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. МВД РФ объявило политолога-иноагента Екатерину Шульман* в розыск, сообщается на сайте ведомства.
"Екатерина Михайловна Шульман* … разыскивается по статье УК РФ", - следует из карточки ведомства.
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской ФедерацииОриентировка на розыск Екатерины Шульман
Ориентировка на розыск Екатерины Шульман - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Ориентировка на розыск Екатерины Шульман
По какой именно статье разыскивается Шульман* не уточняется.
Минюст внёс Шульман* в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение стало известно, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги.
Ранее ее штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте.
* признана в РФ иноагентом
Данила Поперечный* - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В суд поступила жалоба Поперечного* на штраф за дискредитацию армии
13 марта, 02:59
 
РоссияЕкатерина ШульманОбществоКанадаГерманияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала