https://ria.ru/20250325/shulman-2007249653.html

Политолога-иноагента Шульман* объявили в розыск

Политолога-иноагента Шульман* объявили в розыск - РИА Новости, 25.03.2025

Политолога-иноагента Шульман* объявили в розыск

МВД РФ объявило политолога-иноагента Екатерину Шульман* в розыск, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:32:00+03:00

2025-03-25T17:32:00+03:00

2025-03-25T18:06:00+03:00

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екатерина шульман

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. МВД РФ объявило политолога-иноагента Екатерину Шульман* в розыск, сообщается на сайте ведомства."Екатерина Михайловна Шульман* … разыскивается по статье УК РФ", - следует из карточки ведомства.По какой именно статье разыскивается Шульман* не уточняется.Минюст внёс Шульман* в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение стало известно, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги.Ранее ее штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте.* признана в РФ иноагентом

https://ria.ru/20250313/shtraf-2004649907.html

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2025

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россия, екатерина шульман, общество, канада, германия, происшествия