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Шадаев рассказал о мошенничестве с использованием иностранных мессенджеров - РИА Новости, 25.03.2025
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13:22 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/shadaev-2007175321.html
Шадаев рассказал о мошенничестве с использованием иностранных мессенджеров
Шадаев рассказал о мошенничестве с использованием иностранных мессенджеров - РИА Новости, 25.03.2025
Шадаев рассказал о мошенничестве с использованием иностранных мессенджеров
Более 90% мошенничеств с использованием социальной инженерии в России происходит с использованием иностранных мессенджеров, заявил глава Минцифры Максут Шадаев... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:22:00+03:00
2025-03-25T13:22:00+03:00
общество
технологии
россия
максут шадаев
госдума рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 90% мошенничеств с использованием социальной инженерии в России происходит с использованием иностранных мессенджеров, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время пленарного заседания в Госдуме. Во вторник в Госдуме рассматриваются во втором чтении поправки к законопроекту о противодействии кибермошенничеству. "Это одна из фундаментальных норм законопроекта - запрет на использование иностранных мессенджеров для коммуникаций, которые действуют в отношении сотрудников государственных органов, специальных служб, и в том числе операторов цифровых платформ. Речь идет про мессенджеры, про сервисы мгновенного обмена сообщениями, просто иногда они встроены в сайты. Запрещается использовать зарубежные мессенджеры. Более 90% сейчас у нас социальной инженерии происходит с использованием иностранных мессенджеров, когда представляются мошенники представителями органов государственной власти, банков, цифровых платформ, операторов связи, собственно", - сказал Шадаев. Министр отметил, что подобный запрет станет важным условием для уменьшения такого рода мошенничеств. В феврале кабмин одобрил законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе с обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта, был разработан в конце 2024 года. В него вошли меры, связанные с использованием биометрии для защиты профилей пользователей маркетплейсов, а также запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ при общении с клиентами и обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров.
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общество, технологии, россия, максут шадаев, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Госдума РФ
Шадаев рассказал о мошенничестве с использованием иностранных мессенджеров

Более 90% мошенничеств с социнженерией в РФ идет через иностранные мессенджеры

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 90% мошенничеств с использованием социальной инженерии в России происходит с использованием иностранных мессенджеров, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время пленарного заседания в Госдуме.
Во вторник в Госдуме рассматриваются во втором чтении поправки к законопроекту о противодействии кибермошенничеству.
"Это одна из фундаментальных норм законопроекта - запрет на использование иностранных мессенджеров для коммуникаций, которые действуют в отношении сотрудников государственных органов, специальных служб, и в том числе операторов цифровых платформ. Речь идет про мессенджеры, про сервисы мгновенного обмена сообщениями, просто иногда они встроены в сайты. Запрещается использовать зарубежные мессенджеры. Более 90% сейчас у нас социальной инженерии происходит с использованием иностранных мессенджеров, когда представляются мошенники представителями органов государственной власти, банков, цифровых платформ, операторов связи, собственно", - сказал Шадаев.
Министр отметил, что подобный запрет станет важным условием для уменьшения такого рода мошенничеств.
В феврале кабмин одобрил законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе с обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта, был разработан в конце 2024 года. В него вошли меры, связанные с использованием биометрии для защиты профилей пользователей маркетплейсов, а также запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ при общении с клиентами и обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству
13:18
 
ОбществоТехнологииРоссияМаксут ШадаевГосдума РФ
 
 
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