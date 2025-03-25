https://ria.ru/20250325/shadaev-2007175321.html

Шадаев рассказал о мошенничестве с использованием иностранных мессенджеров

Шадаев рассказал о мошенничестве с использованием иностранных мессенджеров - РИА Новости, 25.03.2025

Шадаев рассказал о мошенничестве с использованием иностранных мессенджеров

Более 90% мошенничеств с использованием социальной инженерии в России происходит с использованием иностранных мессенджеров, заявил глава Минцифры Максут Шадаев... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:22:00+03:00

2025-03-25T13:22:00+03:00

2025-03-25T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 90% мошенничеств с использованием социальной инженерии в России происходит с использованием иностранных мессенджеров, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время пленарного заседания в Госдуме. Во вторник в Госдуме рассматриваются во втором чтении поправки к законопроекту о противодействии кибермошенничеству. "Это одна из фундаментальных норм законопроекта - запрет на использование иностранных мессенджеров для коммуникаций, которые действуют в отношении сотрудников государственных органов, специальных служб, и в том числе операторов цифровых платформ. Речь идет про мессенджеры, про сервисы мгновенного обмена сообщениями, просто иногда они встроены в сайты. Запрещается использовать зарубежные мессенджеры. Более 90% сейчас у нас социальной инженерии происходит с использованием иностранных мессенджеров, когда представляются мошенники представителями органов государственной власти, банков, цифровых платформ, операторов связи, собственно", - сказал Шадаев. Министр отметил, что подобный запрет станет важным условием для уменьшения такого рода мошенничеств. В феврале кабмин одобрил законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе с обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта, был разработан в конце 2024 года. В него вошли меры, связанные с использованием биометрии для защиты профилей пользователей маркетплейсов, а также запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ при общении с клиентами и обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров.

https://ria.ru/20250325/zakon-2007174644.html

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общество, технологии, россия, максут шадаев, госдума рф