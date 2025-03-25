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Путин наградил многодетных родителей из 16 регионов - РИА Новости, 25.03.2025
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22:48 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/semi-2007315087.html
Путин наградил многодетных родителей из 16 регионов
Путин наградил многодетных родителей из 16 регионов - РИА Новости, 25.03.2025
Путин наградил многодетных родителей из 16 регионов
Президент России Владимир Путин отметил многодетных родителей из 16 регионов страны государственными наградами и почетными званиями за заслуги в укреплении... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T22:48:00+03:00
2025-03-25T22:48:00+03:00
общество
красноярский край
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
анастасия романова
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил многодетных родителей из 16 регионов страны государственными наградами и почетными званиями за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Соответствующие указы опубликованы во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей президент наградил Ивана и Милану Ульяновых из Московской области орденом "Родительская слава". Медалями ордена "Родительская слава" награждены Михаил и Полина Митрохины, Александр и Наталья Склемины, Максим и Наталия Шайхутдиновы из Рязанской области, Юрий и Анна Пустынниковы, Александр и Светлана Шаталовы из Тамбовской области, а также Холидали и Евгения Олимовы, Камал и Екатерина Шарафутдиновы из Красноярского края. Этих медалей удостоены также супруги Сергей и Татьяна Мордвиновы из Ульяновской области, Андрей и Анастасия Романовы из Владимирской области, Юрий и Вера Светловы из Удмуртии, Вадим и Неля Шурко из Калининградской области, Рафик и Рамзия Юсуповы из Татарстана. Другим указом президент присвоил звания "Мать-героиня" Антониде Акининой из Красноярского края, Зинаиде Иост из Новосибирской области, Марии Кайровой из Москвы, Кулизар Коркмазовой из Карачаево-Черкесии. Этого же звания были удостоены Юлия Перепелкина из Саратовской области, Елена Пыркова из Марий Эл, Наталия Склянчук из Нижегородской области и Виктория Циркунова из Пермского края.
https://ria.ru/20250311/matvienko-2004364708.html
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общество, красноярский край, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, анастасия романова
Общество, Красноярский край, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Анастасия Романова
Путин наградил многодетных родителей из 16 регионов

Путин отметил многодетных родителей из 16 регионов госнаградами и званиями

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил многодетных родителей из 16 регионов страны государственными наградами и почетными званиями за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Соответствующие указы опубликованы во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей президент наградил Ивана и Милану Ульяновых из Московской области орденом "Родительская слава".
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Медалями ордена "Родительская слава" награждены Михаил и Полина Митрохины, Александр и Наталья Склемины, Максим и Наталия Шайхутдиновы из Рязанской области, Юрий и Анна Пустынниковы, Александр и Светлана Шаталовы из Тамбовской области, а также Холидали и Евгения Олимовы, Камал и Екатерина Шарафутдиновы из Красноярского края.
Этих медалей удостоены также супруги Сергей и Татьяна Мордвиновы из Ульяновской области, Андрей и Анастасия Романовы из Владимирской области, Юрий и Вера Светловы из Удмуртии, Вадим и Неля Шурко из Калининградской области, Рафик и Рамзия Юсуповы из Татарстана.
Другим указом президент присвоил звания "Мать-героиня" Антониде Акининой из Красноярского края, Зинаиде Иост из Новосибирской области, Марии Кайровой из Москвы, Кулизар Коркмазовой из Карачаево-Черкесии. Этого же звания были удостоены Юлия Перепелкина из Саратовской области, Елена Пыркова из Марий Эл, Наталия Склянчук из Нижегородской области и Виктория Циркунова из Пермского края.
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ОбществоКрасноярский крайРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинАнастасия Романова
 
 
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