https://ria.ru/20250325/semi-2007315087.html

Путин наградил многодетных родителей из 16 регионов

Путин наградил многодетных родителей из 16 регионов - РИА Новости, 25.03.2025

Путин наградил многодетных родителей из 16 регионов

Президент России Владимир Путин отметил многодетных родителей из 16 регионов страны государственными наградами и почетными званиями за заслуги в укреплении... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T22:48:00+03:00

2025-03-25T22:48:00+03:00

2025-03-25T22:48:00+03:00

общество

красноярский край

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

анастасия романова

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил многодетных родителей из 16 регионов страны государственными наградами и почетными званиями за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Соответствующие указы опубликованы во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей президент наградил Ивана и Милану Ульяновых из Московской области орденом "Родительская слава". Медалями ордена "Родительская слава" награждены Михаил и Полина Митрохины, Александр и Наталья Склемины, Максим и Наталия Шайхутдиновы из Рязанской области, Юрий и Анна Пустынниковы, Александр и Светлана Шаталовы из Тамбовской области, а также Холидали и Евгения Олимовы, Камал и Екатерина Шарафутдиновы из Красноярского края. Этих медалей удостоены также супруги Сергей и Татьяна Мордвиновы из Ульяновской области, Андрей и Анастасия Романовы из Владимирской области, Юрий и Вера Светловы из Удмуртии, Вадим и Неля Шурко из Калининградской области, Рафик и Рамзия Юсуповы из Татарстана. Другим указом президент присвоил звания "Мать-героиня" Антониде Акининой из Красноярского края, Зинаиде Иост из Новосибирской области, Марии Кайровой из Москвы, Кулизар Коркмазовой из Карачаево-Черкесии. Этого же звания были удостоены Юлия Перепелкина из Саратовской области, Елена Пыркова из Марий Эл, Наталия Склянчук из Нижегородской области и Виктория Циркунова из Пермского края.

https://ria.ru/20250311/matvienko-2004364708.html

https://ria.ru/20250311/matvienko-2004350840.html

красноярский край

россия

московская область (подмосковье)

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общество, красноярский край, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, анастасия романова