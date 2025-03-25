Рейтинг@Mail.ru
В Москве ветеринары спасли щенка, проглотившего игольницу с булавками - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/schenok-2007110995.html
В Москве ветеринары спасли щенка, проглотившего игольницу с булавками
В Москве ветеринары спасли щенка, проглотившего игольницу с булавками - РИА Новости, 25.03.2025
В Москве ветеринары спасли щенка, проглотившего игольницу с булавками
Столичные ветеринары спасли семимесячного щенка кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, проглотившего целую игольницу с булавками, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:40:00+03:00
2025-03-25T09:40:00+03:00
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007107235_0:395:1219:1081_1920x0_80_0_0_d649bf0115386543154021fe6badc492.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Столичные ветеринары спасли семимесячного щенка кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, проглотившего целую игольницу с булавками, сообщается в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии. "С начала 2025 года хирурги госветклиник спасли уже нескольких питомцев, в ЖКТ которых попали иголки. Пациентка по кличке Олеся решила усложнить ветврачам задачу: семимесячная малышка, предположительно, проглотила целую игольницу вместе с булавками. Владельцы заподозрили, что щенок кавалер-кинг-чарльз-спаниеля съела опасный предмет, и немедленно обратились в ветклинику Вешняки", - говорится в сообщении. Отмечается, что на рентгене диагноз был подтвержден и Олеся отправилась на операцию к хирургу и анестезиологу. "Все булавки были успешно извлечены, маленькая пациентка после реабилитационного периода чувствует себя хорошо", - уточняется в сообщении.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007107235_0:268:1219:1182_1920x0_80_0_0_d6e48fdb33205e13e6c7686fb1260c43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве ветеринары спасли щенка, проглотившего игольницу с булавками

Ветеринары спасли щенка кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, проглотившего игольницу

© Фото : Моя Ветклиника/TelegramСобака по кличке Олеся проглотила целую игольницу вместе с булавками
Собака по кличке Олеся проглотила целую игольницу вместе с булавками - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Моя Ветклиника/Telegram
Собака по кличке Олеся проглотила целую игольницу вместе с булавками
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Столичные ветеринары спасли семимесячного щенка кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, проглотившего целую игольницу с булавками, сообщается в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии.
«
"С начала 2025 года хирурги госветклиник спасли уже нескольких питомцев, в ЖКТ которых попали иголки. Пациентка по кличке Олеся решила усложнить ветврачам задачу: семимесячная малышка, предположительно, проглотила целую игольницу вместе с булавками. Владельцы заподозрили, что щенок кавалер-кинг-чарльз-спаниеля съела опасный предмет, и немедленно обратились в ветклинику Вешняки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на рентгене диагноз был подтвержден и Олеся отправилась на операцию к хирургу и анестезиологу. "Все булавки были успешно извлечены, маленькая пациентка после реабилитационного периода чувствует себя хорошо", - уточняется в сообщении.
© Фото : Моя Ветклиника/TelegramБулавки, которые были извлечены
Булавки, которые были извлечены - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Моя Ветклиника/Telegram
Булавки, которые были извлечены
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала