В Москве ветеринары спасли щенка, проглотившего игольницу с булавками
Ветеринары спасли щенка кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, проглотившего игольницу
© Фото : Моя Ветклиника/TelegramСобака по кличке Олеся проглотила целую игольницу вместе с булавками
Собака по кличке Олеся проглотила целую игольницу вместе с булавками
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Столичные ветеринары спасли семимесячного щенка кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, проглотившего целую игольницу с булавками, сообщается в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии.
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"С начала 2025 года хирурги госветклиник спасли уже нескольких питомцев, в ЖКТ которых попали иголки. Пациентка по кличке Олеся решила усложнить ветврачам задачу: семимесячная малышка, предположительно, проглотила целую игольницу вместе с булавками. Владельцы заподозрили, что щенок кавалер-кинг-чарльз-спаниеля съела опасный предмет, и немедленно обратились в ветклинику Вешняки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на рентгене диагноз был подтвержден и Олеся отправилась на операцию к хирургу и анестезиологу. "Все булавки были успешно извлечены, маленькая пациентка после реабилитационного периода чувствует себя хорошо", - уточняется в сообщении.