https://ria.ru/20250325/schenok-2007110995.html

В Москве ветеринары спасли щенка, проглотившего игольницу с булавками

В Москве ветеринары спасли щенка, проглотившего игольницу с булавками - РИА Новости, 25.03.2025

В Москве ветеринары спасли щенка, проглотившего игольницу с булавками

Столичные ветеринары спасли семимесячного щенка кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, проглотившего целую игольницу с булавками, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T09:40:00+03:00

2025-03-25T09:40:00+03:00

2025-03-25T09:40:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Столичные ветеринары спасли семимесячного щенка кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, проглотившего целую игольницу с булавками, сообщается в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии. "С начала 2025 года хирурги госветклиник спасли уже нескольких питомцев, в ЖКТ которых попали иголки. Пациентка по кличке Олеся решила усложнить ветврачам задачу: семимесячная малышка, предположительно, проглотила целую игольницу вместе с булавками. Владельцы заподозрили, что щенок кавалер-кинг-чарльз-спаниеля съела опасный предмет, и немедленно обратились в ветклинику Вешняки", - говорится в сообщении. Отмечается, что на рентгене диагноз был подтвержден и Олеся отправилась на операцию к хирургу и анестезиологу. "Все булавки были успешно извлечены, маленькая пациентка после реабилитационного периода чувствует себя хорошо", - уточняется в сообщении.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия