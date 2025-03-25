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Поддельный сайт с символикой мэрии Москвы заблокировали
Поддельный сайт с символикой мэрии Москвы заблокировали - РИА Новости, 25.03.2025
Поддельный сайт с символикой мэрии Москвы заблокировали
В России в 2025 году был выявлен фейковый сайт с символикой мэрии Москвы, предназначенный для сбора персональных данных граждан РФ и участников СВО, ресурс уже... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:38:00+03:00
2025-03-25T14:38:00+03:00
2025-03-25T14:41:00+03:00
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генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. В России в 2025 году был выявлен фейковый сайт с символикой мэрии Москвы, предназначенный для сбора персональных данных граждан РФ и участников СВО, ресурс уже заблокирован, сообщил начальник управления по надзору за исполнение законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Юрий Хохлов. "В текущем году выявлены поддельные ресурсы, использующие официальную символику мэрии Москвы. На них содержались формы для подачи обращений граждан, которые вводят пользователей в заблуждение. Основная их цель была получение персональных данных граждан, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей. Нами приняты меры к блокировке таких ресурсов", - сказал Хохлов в Совфеде на заседании комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. В целом, отметил он, создание поддельных сайтов государственных органов – это еще один способ обмана в интернете, "которым не гнушаются иностранные организации и отдельные антироссийски настроенные лица". Генпрокуратура во взаимодействии с Роскомнадзором систематически блокирует ресурсы, имитирующие до степени смешения официальные сайты органов власти.
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россия, москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Россия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Поддельный сайт с символикой мэрии Москвы заблокировали
Заблокирован фейковый сайт с символикой мэрии Москвы, собиравший данные россиян