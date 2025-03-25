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Поддельный сайт с символикой мэрии Москвы заблокировали - РИА Новости, 25.03.2025
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14:38 25.03.2025 (обновлено: 14:41 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/sayt-2007194806.html
Поддельный сайт с символикой мэрии Москвы заблокировали
Поддельный сайт с символикой мэрии Москвы заблокировали - РИА Новости, 25.03.2025
Поддельный сайт с символикой мэрии Москвы заблокировали
В России в 2025 году был выявлен фейковый сайт с символикой мэрии Москвы, предназначенный для сбора персональных данных граждан РФ и участников СВО, ресурс уже... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:38:00+03:00
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россия
москва
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. В России в 2025 году был выявлен фейковый сайт с символикой мэрии Москвы, предназначенный для сбора персональных данных граждан РФ и участников СВО, ресурс уже заблокирован, сообщил начальник управления по надзору за исполнение законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Юрий Хохлов. "В текущем году выявлены поддельные ресурсы, использующие официальную символику мэрии Москвы. На них содержались формы для подачи обращений граждан, которые вводят пользователей в заблуждение. Основная их цель была получение персональных данных граждан, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей. Нами приняты меры к блокировке таких ресурсов", - сказал Хохлов в Совфеде на заседании комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. В целом, отметил он, создание поддельных сайтов государственных органов – это еще один способ обмана в интернете, "которым не гнушаются иностранные организации и отдельные антироссийски настроенные лица". Генпрокуратура во взаимодействии с Роскомнадзором систематически блокирует ресурсы, имитирующие до степени смешения официальные сайты органов власти.
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россия, москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Россия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Поддельный сайт с символикой мэрии Москвы заблокировали

Заблокирован фейковый сайт с символикой мэрии Москвы, собиравший данные россиян

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. В России в 2025 году был выявлен фейковый сайт с символикой мэрии Москвы, предназначенный для сбора персональных данных граждан РФ и участников СВО, ресурс уже заблокирован, сообщил начальник управления по надзору за исполнение законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Юрий Хохлов.
"В текущем году выявлены поддельные ресурсы, использующие официальную символику мэрии Москвы. На них содержались формы для подачи обращений граждан, которые вводят пользователей в заблуждение. Основная их цель была получение персональных данных граждан, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей. Нами приняты меры к блокировке таких ресурсов", - сказал Хохлов в Совфеде на заседании комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
В целом, отметил он, создание поддельных сайтов государственных органов – это еще один способ обмана в интернете, "которым не гнушаются иностранные организации и отдельные антироссийски настроенные лица". Генпрокуратура во взаимодействии с Роскомнадзором систематически блокирует ресурсы, имитирующие до степени смешения официальные сайты органов власти.
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РоссияМоскваГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
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