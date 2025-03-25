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Умер соучредитель Samsung Хан Чжон Хи - РИА Новости, 25.03.2025
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15:56 25.03.2025 (обновлено: 17:29 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/samsung-2007219135.html
Умер соучредитель Samsung Хан Чжон Хи
Умер соучредитель Samsung Хан Чжон Хи - РИА Новости, 25.03.2025
Умер соучредитель Samsung Хан Чжон Хи
Один из главных исполнительных директоров Samsung Electronics Хан Чжон Хи умер в возрасте 63 лет, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на компанию. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:56:00+03:00
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в мире
samsung
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Один из главных исполнительных директоров Samsung Electronics Хан Чжон Хи умер в возрасте 63 лет, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на компанию."Хан, один из генеральных директоров, курировавший направления потребительской электроники и мобильных устройств компании, скончался в больнице от сердечного приступа", — говорится в тексте публикации.По данным издания, предприниматель присоединился к Samsung в 1988 году и провел большую часть своей карьеры в подразделениях, связанных с телевизорами, — в течение этого периода компания стала ведущим мировым производителем на рынке. В 2022 году он был назначен генеральным директором.Отмечается, что другой исполнительный директор компании Джун Ен Хен, курирующий полупроводниковый бизнес Samsung, возьмет на себя обязанности в качестве единственного генерального директора.
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в мире, samsung, хан чжон хи
В мире, Samsung, Хан Чжон Хи
Умер соучредитель Samsung Хан Чжон Хи

Соучредитель Samsung Хан Чжон Хи умер от сердечного приступа в 63 года

© Getty Images / Ethan MillerХан Чжон Хи
Хан Чжон Хи - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Getty Images / Ethan Miller
Хан Чжон Хи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Один из главных исполнительных директоров Samsung Electronics Хан Чжон Хи умер в возрасте 63 лет, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на компанию.
"Хан, один из генеральных директоров, курировавший направления потребительской электроники и мобильных устройств компании, скончался в больнице от сердечного приступа", — говорится в тексте публикации.
По данным издания, предприниматель присоединился к Samsung в 1988 году и провел большую часть своей карьеры в подразделениях, связанных с телевизорами, — в течение этого периода компания стала ведущим мировым производителем на рынке. В 2022 году он был назначен генеральным директором.
Отмечается, что другой исполнительный директор компании Джун Ен Хен, курирующий полупроводниковый бизнес Samsung, возьмет на себя обязанности в качестве единственного генерального директора.
 
В миреSamsungХан Чжон Хи
 
 
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