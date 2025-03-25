https://ria.ru/20250325/samsung-2007219135.html

Умер соучредитель Samsung Хан Чжон Хи

Умер соучредитель Samsung Хан Чжон Хи - РИА Новости, 25.03.2025

Умер соучредитель Samsung Хан Чжон Хи

Один из главных исполнительных директоров Samsung Electronics Хан Чжон Хи умер в возрасте 63 лет, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на компанию. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:56:00+03:00

2025-03-25T15:56:00+03:00

2025-03-25T17:29:00+03:00

в мире

samsung

хан чжон хи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007217012_0:124:2047:1275_1920x0_80_0_0_a8ec7328103493a36f84360f8b931358.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Один из главных исполнительных директоров Samsung Electronics Хан Чжон Хи умер в возрасте 63 лет, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на компанию."Хан, один из генеральных директоров, курировавший направления потребительской электроники и мобильных устройств компании, скончался в больнице от сердечного приступа", — говорится в тексте публикации.По данным издания, предприниматель присоединился к Samsung в 1988 году и провел большую часть своей карьеры в подразделениях, связанных с телевизорами, — в течение этого периода компания стала ведущим мировым производителем на рынке. В 2022 году он был назначен генеральным директором.Отмечается, что другой исполнительный директор компании Джун Ен Хен, курирующий полупроводниковый бизнес Samsung, возьмет на себя обязанности в качестве единственного генерального директора.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, samsung, хан чжон хи