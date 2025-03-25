https://ria.ru/20250325/samolet-2007131092.html

Летевший на Курилы самолет вернулся в Южно-Сахалинск

Летевший на Курилы самолет вернулся в Южно-Сахалинск - РИА Новости, 25.03.2025

Летевший на Курилы самолет вернулся в Южно-Сахалинск

Самолет, выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск на острове Кунашир, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщает... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T10:48:00+03:00

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происшествия

южно-курильск

южно-сахалинск

кунашир (остров)

дальневосточная транспортная прокуратура

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мар – РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск на острове Кунашир, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. "Двадцать четвертого марта экипаж воздушного судна DHC 8-400, следовавшего из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск, через несколько минут после взлета принял решение вернуться в аэропорт вылета в связи с технической неисправностью. В 14.35 местного времени (6.00 мск) борт благополучно произвел посадку в аэропорту Южно-Сахалинск", - говорится в сообщении ведомства. По данным пресс-службы, пассажиры вылетели в Южно-Курильск в тот же день на резервном борте. Проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов проводит сахалинская транспортная прокуратура. По ее результатам специалисты дадут оценку подготовки судна к вылету.

https://ria.ru/20241202/samolet-1986791872.html

южно-курильск

южно-сахалинск

кунашир (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, южно-курильск, южно-сахалинск, кунашир (остров), дальневосточная транспортная прокуратура