https://ria.ru/20250325/samolet-2007131092.html
Летевший на Курилы самолет вернулся в Южно-Сахалинск
Летевший на Курилы самолет вернулся в Южно-Сахалинск - РИА Новости, 25.03.2025
Летевший на Курилы самолет вернулся в Южно-Сахалинск
Самолет, выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск на острове Кунашир, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщает... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T10:48:00+03:00
2025-03-25T10:48:00+03:00
2025-03-25T10:48:00+03:00
происшествия
южно-курильск
южно-сахалинск
кунашир (остров)
дальневосточная транспортная прокуратура
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мар – РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск на острове Кунашир, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. "Двадцать четвертого марта экипаж воздушного судна DHC 8-400, следовавшего из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск, через несколько минут после взлета принял решение вернуться в аэропорт вылета в связи с технической неисправностью. В 14.35 местного времени (6.00 мск) борт благополучно произвел посадку в аэропорту Южно-Сахалинск", - говорится в сообщении ведомства. По данным пресс-службы, пассажиры вылетели в Южно-Курильск в тот же день на резервном борте. Проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов проводит сахалинская транспортная прокуратура. По ее результатам специалисты дадут оценку подготовки судна к вылету.
https://ria.ru/20241202/samolet-1986791872.html
южно-курильск
южно-сахалинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, южно-курильск, южно-сахалинск, кунашир (остров), дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Южно-Курильск, Южно-Сахалинск, Кунашир (остров), Дальневосточная транспортная прокуратура
Летевший на Курилы самолет вернулся в Южно-Сахалинск
Рейс из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск вернулся в аэропорт из-за неисправности