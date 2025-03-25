"Украина проиграла, Европа тоже". Божена Рынска прокляла эмиграцию
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Скандальная светская журналистка Божена Рынска, сбежавшая из России в Латвию, недавно вновь напомнила о себе. Сейчас бывшая героиня светской хроники одинока, на чужбине растит в свои 50 лет маленькую дочь одна, распродает свои вещи и даже елочные игрушки.
А ведь когда-то скандальная персона не испытывала недостатка в средствах и внимания обеспеченных мужчин.
Детство в коммуналке и роль в телесериале
Детство и юность будущей журналистки прошли в ленинградской коммуналке. Божена окончила физико-математическую 239-ю школу, а затем недолгое время работала в газете "Смена".
Она также исполнила роль официантки Жени в популярном сериале "Улицы разбитых фонарей".
РИА Новости. Руслан Кривобок
РИА Новости. Руслан Кривобок
Позже уехала в США, однако довольно быстро вернулась в Россию. Полноценно работать журналистом начала в 1998 году, писала в петербургском Агентстве журналистских расследований (АЖУР).
Затем переехала в Москву и с 2004 года — в газете "Известия", пять с половиной лет вела раздел светской хроники, став, по оценкам коллег, "одним из самых скандальных светских обозревателей столицы".
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкСветский обозреватель Божена Рынска и ресторатор Игорь Радов на вечеринке по случаю открытия Делового кафе Business FM
Светский обозреватель Божена Рынска и ресторатор Игорь Радов на вечеринке по случаю открытия Делового кафе Business FM
Материлась и плевалась
А скандалов Божена устроила немало. В сентябре 2010-го светская дива не смогла найти общий язык с Никитой Джигурдой на передаче "Полуночник" Владимира Молчанова. "Культурная беседа" о светской жизни закончилась тем, что журналистка попыталась вылить на шоумена чашку с горячим чаем. Разнимать двух эксцентричных гостей пришлось ведущему шоу.
В 2013 году Божена и ее супруг устроили потасовку с журналистами телекомпании НТВ, отобрав у них микрофон. Драка с закончилась для скандальной журналистки многочисленными повестками в суд. Но и это не остудило ее горячий темперамент.
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Спустя какое-то время Рынска подралась из-за парковочного места в элитном жилом комплексе на Лесной улице. Она расцарапала пожилому водителю лицо, ругалась и плевалась на него.
Он бросил ради нее жену с двумя детьми и совершил самоубийство
Неудивительно, что на личном фронте у журналистки долгое время была тишина. Но в 2012-м тучи развеялись, и появилась информация о бурном романе Божены с журналистом Игорем Малашенко, ранее занимавшим кресло генерального директора Первого канала и руководителя НТВ.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПолитолог Игорь Малашенко и журналист, блогер Божена Рынска
Политолог Игорь Малашенко и журналист, блогер Божена Рынска
Малашенко был старше Рынской почти на 20 лет. Ради отношений со своей новой пассией он в итоге оставил жену и двоих детей, проживавших в то время в Нью-Йорке.
В 2018-м пара сыграла свадьбу, но счастье молодых было недолгим: уже 25 февраля 2019-го Малашенко свел счеты с жизнью и был найден бездыханным в Испании.
Бывшая жена обвинила в случившемся Рынску. Та, в свою очередь, обозвала соперницу "гангреной".
Родила ребенка от умершего мужа
После смерти богатого мужа началась борьба за наследство. Бывшая жена и дети требовали 80 процентов состояния.
И тут Божена, можно сказать, создала юридический прецедент, провернув одно удивительное дело. Она умудрилась родить дочь от Малашенко спустя более чем год после того, как он умер - благодаря замороженному биоматериалу.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска на Троекуровском кладбище Москвы
Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска на Троекуровском кладбище Москвы
Ее дочь с Малашенко, Евгения, родилась в марте 2020-го. После многочисленных судов Рынской досталось около трех миллионов долларов.
Однако, по всей видимости, она то ли вложила их куда-то, то ли просто спрятала на черный день. Ведь сейчас Божена вовсю жалуется в сети на безденежье.
Журналистка живет в Латвии и ноет о плохой жизни на "проклятом Западе".
"Европа проиграла. Украина проиграла. Я, выбрав эмиграцию, тоже проиграла", - написала она.
"И рестораны лучше, и врачи лучше, ну и всё лучше. Цена на коммунальные услуги, да. В Москве жить не просто в два раза, а в сто раз комфортнее", — пояснила Божена в социальных сетях.
Божена Рынска
Правда, судя по другим заявлениям, обратно в Россию журналистка не собирается.