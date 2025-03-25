https://ria.ru/20250325/rynska-2007264072.html

"Украина проиграла, Европа тоже". Божена Рынска прокляла эмиграцию

"Украина проиграла, Европа тоже". Божена Рынска прокляла эмиграцию - РИА Новости, 25.03.2025

"Украина проиграла, Европа тоже". Божена Рынска прокляла эмиграцию

Скандальная светская журналистка Божена Рынска, сбежавшая из России в Латвию, недавно вновь напомнила о себе. Сейчас бывшая героиня светской хроники одинока, на РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T19:06:00+03:00

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2025-03-25T19:06:00+03:00

шоубиз

россия

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москва

божена рынска

игорь малашенко

никита джигурда

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Скандальная светская журналистка Божена Рынска, сбежавшая из России в Латвию, недавно вновь напомнила о себе. Сейчас бывшая героиня светской хроники одинока, на чужбине растит в свои 50 лет маленькую дочь одна, распродает свои вещи и даже елочные игрушки.А ведь когда-то скандальная персона не испытывала недостатка в средствах и внимания обеспеченных мужчин.Детство в коммуналке и роль в телесериалеДетство и юность будущей журналистки прошли в ленинградской коммуналке. Божена окончила физико-математическую 239-ю школу, а затем недолгое время работала в газете "Смена".Она также исполнила роль официантки Жени в популярном сериале "Улицы разбитых фонарей".Позже уехала в США, однако довольно быстро вернулась в Россию. Полноценно работать журналистом начала в 1998 году, писала в петербургском Агентстве журналистских расследований (АЖУР).Затем переехала в Москву и с 2004 года — в газете "Известия", пять с половиной лет вела раздел светской хроники, став, по оценкам коллег, "одним из самых скандальных светских обозревателей столицы".Материлась и плеваласьА скандалов Божена устроила немало. В сентябре 2010-го светская дива не смогла найти общий язык с Никитой Джигурдой на передаче "Полуночник" Владимира Молчанова. "Культурная беседа" о светской жизни закончилась тем, что журналистка попыталась вылить на шоумена чашку с горячим чаем. Разнимать двух эксцентричных гостей пришлось ведущему шоу.В 2013 году Божена и ее супруг устроили потасовку с журналистами телекомпании НТВ, отобрав у них микрофон. Драка с закончилась для скандальной журналистки многочисленными повестками в суд. Но и это не остудило ее горячий темперамент.Спустя какое-то время Рынска подралась из-за парковочного места в элитном жилом комплексе на Лесной улице. Она расцарапала пожилому водителю лицо, ругалась и плевалась на него.Он бросил ради нее жену с двумя детьми и совершил самоубийствоНеудивительно, что на личном фронте у журналистки долгое время была тишина. Но в 2012-м тучи развеялись, и появилась информация о бурном романе Божены с журналистом Игорем Малашенко, ранее занимавшим кресло генерального директора Первого канала и руководителя НТВ.Малашенко был старше Рынской почти на 20 лет. Ради отношений со своей новой пассией он в итоге оставил жену и двоих детей, проживавших в то время в Нью-Йорке.В 2018-м пара сыграла свадьбу, но счастье молодых было недолгим: уже 25 февраля 2019-го Малашенко свел счеты с жизнью и был найден бездыханным в Испании.Бывшая жена обвинила в случившемся Рынску. Та, в свою очередь, обозвала соперницу "гангреной".Родила ребенка от умершего мужаПосле смерти богатого мужа началась борьба за наследство. Бывшая жена и дети требовали 80 процентов состояния.И тут Божена, можно сказать, создала юридический прецедент, провернув одно удивительное дело. Она умудрилась родить дочь от Малашенко спустя более чем год после того, как он умер - благодаря замороженному биоматериалу.Ее дочь с Малашенко, Евгения, родилась в марте 2020-го. После многочисленных судов Рынской досталось около трех миллионов долларов.Однако, по всей видимости, она то ли вложила их куда-то, то ли просто спрятала на черный день. Ведь сейчас Божена вовсю жалуется в сети на безденежье.Журналистка живет в Латвии и ноет о плохой жизни на "проклятом Западе"."Европа проиграла. Украина проиграла. Я, выбрав эмиграцию, тоже проиграла", - написала она."И рестораны лучше, и врачи лучше, ну и всё лучше. Цена на коммунальные услуги, да. В Москве жить не просто в два раза, а в сто раз комфортнее", — пояснила Божена в социальных сетях.Правда, судя по другим заявлениям, обратно в Россию журналистка не собирается.

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россия, латвия, москва, божена рынска, игорь малашенко, никита джигурда, нтв (телеканал)