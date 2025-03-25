https://ria.ru/20250325/rubli-2007255713.html
В Курской области будут платить беременным студенткам по сто тысяч рублей
В Курской области будут платить беременным студенткам по сто тысяч рублей - РИА Новости, 25.03.2025
В Курской области будут платить беременным студенткам по сто тысяч рублей
Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей планируется предоставлять беременным обучающимся на очной форме студенткам в Курской области, сообщили РИА... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:51:00+03:00
2025-03-25T17:51:00+03:00
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КУРСК, 25 мар – РИА Новости. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей планируется предоставлять беременным обучающимся на очной форме студенткам в Курской области, сообщили РИА Новости в региональном министерстве соцобеспечения. "В рамках федерального проекта "Многодетная семья" национального проекта "Семья" предусмотрены мероприятия, подлежащие софинансированию из средств федерального бюджета в рамках субсидии. Одно из таких мероприятий – предоставление единовременной выплаты в размере 100 000 рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения", - сообщил собеседник агентства. Уточняется, что указанная мера поддержки предусматривает предоставление данной выплаты независимо от получения иных видов выплат, а также пособий на детей, предусмотренных законодательством. "Меру социальной поддержки планируется предоставлять женщинам, имеющим гражданство Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Курской области, обучающимся по очной форме обучения в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность на территории Курской области или на территории областей, граничащих с Курской областью, при постановке на учет по беременности в медицинской организации, расположенной на территории Курской области, с 1 января 2025 года", - добавил собеседник. В минсоцобеспечения отметили, что в настоящее время соответствующий нормативно-правовой акт находится на согласовании. Пресс-служба департамента социальной защиты Орловской области в декабре 2024 года сообщала о введении единовременной выплаты в 100 тысяч рублей беременным студенткам очной формы обучения. С помощью данной меры поддержки власти рассчитывают улучшить региональную демографическую ситуацию, поддержать рождаемость и обеспечить достойное качество жизни семей. Подобные единовременные выплаты ввели и в других субъектах страны, среди которых Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Нижегородская и Тверская области, а также Чувашия.
https://ria.ru/20250324/beremennost-2006866355.html
https://ria.ru/20250324/klychkov-2006951304.html
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общество, курская область, орловская область, тверская область
Общество, Курская область, Орловская область, Тверская область
В Курской области будут платить беременным студенткам по сто тысяч рублей
В Курской области беременным студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей
КУРСК, 25 мар – РИА Новости. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей планируется предоставлять беременным обучающимся на очной форме студенткам в Курской области, сообщили РИА Новости в региональном министерстве соцобеспечения.
"В рамках федерального проекта "Многодетная семья" национального проекта "Семья" предусмотрены мероприятия, подлежащие софинансированию из средств федерального бюджета в рамках субсидии. Одно из таких мероприятий – предоставление единовременной выплаты в размере 100 000 рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения", - сообщил собеседник агентства.
Уточняется, что указанная мера поддержки предусматривает предоставление данной выплаты независимо от получения иных видов выплат, а также пособий на детей, предусмотренных законодательством.
"Меру социальной поддержки планируется предоставлять женщинам, имеющим гражданство Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Курской области, обучающимся по очной форме обучения в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность на территории Курской области или на территории областей, граничащих с Курской областью, при постановке на учет по беременности в медицинской организации, расположенной на территории Курской области, с 1 января 2025 года", - добавил собеседник.
В минсоцобеспечения отметили, что в настоящее время соответствующий нормативно-правовой акт находится на согласовании.
Пресс-служба департамента социальной защиты Орловской области в декабре 2024 года сообщала о введении единовременной выплаты в 100 тысяч рублей беременным студенткам очной формы обучения. С помощью данной меры поддержки власти рассчитывают улучшить региональную демографическую ситуацию, поддержать рождаемость и обеспечить достойное качество жизни семей. Подобные единовременные выплаты ввели и в других субъектах страны, среди которых Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Нижегородская и Тверская области, а также Чувашия.