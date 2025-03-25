https://ria.ru/20250325/ru-us-2006992677.html

"Судьбу США предсказал Достоевский". Почему американцы уезжают в Россию

"Судьбу США предсказал Достоевский". Почему американцы уезжают в Россию - РИА Новости, 25.03.2025

"Судьбу США предсказал Достоевский". Почему американцы уезжают в Россию

Все больше иностранцев c Запада получают идеологическую визу. За традиционными ценностями едут поодиночке и большими семьями. Эндрю и Бэт Томпсоны тоже решили,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Все больше иностранцев c Запада получают идеологическую визу. За традиционными ценностями едут поодиночке и большими семьями. Эндрю и Бэт Томпсоны тоже решили, что хотят растить детей в России, а не в США. Объясняя причины, приводят примеры из великих русских романов. История переселенцев из-за океана — в материале РИА Новости."Жаркая" странаСъемная квартира с "бабушкиным ремонтом". Хозяйка сразу предлагает тапочки — как и положено у русских. Бегает веселый трехлетний мальчик с русыми кудряшками. Вроде бы типичная семья, каких много на окраине Москвы. Тем удивительнее слышать в такой обстановке речь на английском с ярко выраженным заокеанским акцентом."Стиль здесь, конечно, специфический, — смеется глава семейства, когда мы беседуем на тесной кухне брежневки, — но мне все равно нравится. Всегда тепло. Нас часто спрашивают, не мерзнем ли мы в России. На самом деле нам здесь чаще жарко, чем холодно — спасибо центральному отоплению. Для жителей Запада это сюрприз".Эндрю Томпсон (31 год) и его супруга Бэт (29) — стопроцентные американцы. Осенью 2024-го вместе с тремя детьми они перебрались в Россию. Четвертый малыш должен появиться на свет уже совсем скоро — он станет первым в семье коренным москвичом."Русская культура — это странно"Эндрю вырос в Северной Каролине в семье пресвитерианского священника. Консервативные жизненные установки — религиозность, патриотизм — логичным образом привели его в армию. Поступил в военную академию. Готовился к службе в отдаленных регионах. Думал заняться изучением арабского. Но однажды случайно попал на курсы русиста — и неожиданно для себя заинтересовался, хотя его собственные знания о далекой северной стране ограничивались стереотипами времен холодной войны.Увлечение Россией становилось тем сильнее, чем больше претензий копилось к родному правительству. В какой-то момент разочарованный патриот бросил учебу в военном вузе. Перевелся в гражданский, где продолжил заниматься русистикой.На лето задали список литературы. Это изменило все. Но не сразу — сначала Эндрю был равнодушным читателем."Прочел роман "Герой нашего времени" и, честно говоря, не понял, в чем его ценность, — признается он. — Какая-то история про чудовищного человека… Мне показалось, что русская культура — это странно. Но нужно было продолжать, и я взялся за "Преступление и наказание". Первая половина далась с трудом, но когда я дочитал, то влюбился в Достоевского".Потом была "Анна Каренина" Толстого (из персонажей американского читателя больше всего зацепил Левин) и другие великие романы девятнадцатого века. К концу лета студент был полностью очарован культурой и историей страны.Этот путь в итоге приведет его на родину Толстого и Достоевского. Но сперва — на Украину.Американский пузырьИстория Бэт еще необычнее. Родилась и выросла в Одессе. При этом на вопросы предпочитает отвечать на английском. На русском же пока говорит неуверенно. Детство в русскоязычном регионе не особенно помогло знанию языка. Ее родители — американцы. В причерноморском городе работали педагогами. Учили детей экспатов, готовили их к возвращению в США. Бэт, по ее словам, существовала в "американском пузыре"."У нас были уроки русского, но в основном общались на английском. Уже переехав в Москву, я заговорила по-русски лучше, чем могла это делать на Украине. Я знаю, как легко создать "пузырь", подобный тому, в котором жила сама, и не хотела бы, чтобы это произошло с моими детьми", — говорит молодая мать.В рамках этих усилий маленький Уолтер смотрит диснеевский мультфильм "Тачки" на русском — как это принято у трехлеток, просит включать его каждый божий день. Привыкать к новому языку ему помогает дубляж в исполнении Дмитрия Харатьяна и Армена Джигарханяна.Эндрю и Бэт впервые встретились на Украине, в языковом лагере: он был преподавателем английского, а она — волонтером. Это произошло в 2015-м. Спустя два года, уже в США, молодой человек сделал предложение. Поженились в Северной Каролине.Пара жила в Америке, в том числе в Нью-Йорке. В 2020-м несколько месяцев провели в Москве — Эндрю проходил курсы, а Бэт преподавала английский. Супруги влюбились в российскую столицу: нашли ее красивой и комфортной для жизни.Это обстоятельство, безусловно, помогло им принять важное решение о переезде в Россию на ПМЖ. Но основные причины все-таки лежали в идеологической плоскости.Потерял надеждуВоспитанные в религиозных семьях, Эндрю и Бэт не захотели растить детей в стране, где оказывают столь сильное давление на традиционные ценности. Москва же взяла курс на их защиту."Во всех американских школах — очень интенсивная пропаганда против семьи, засилье ЛГБТ*-идеологии, расизм против белых, отрицание истории, — рассказывает Эндрю. — Так происходит даже у нас, на юге, который считается более консервативным. На самом деле именно там я потерял надежду на изменения — на родине приходилось работать с детьми в качестве репетитора".По словам Эндрю, общественный раскол в США настолько силен, что преодолеть его по-хорошему уже, скорее всего, не удастся. Ситуация похожа на ту, что сложилась в Российской империи перед революцией и Гражданской войной."Страна называется Соединенными Штатами, но ни о какой "соединенности" говорить не приходится. Нет согласия даже в том, что значит "Америка", что значит "американцы". Две группы — консерваторы и либералы — живут как бы в собственных мирах. И каждая половина считает корневой проблемой тот факт, что другая вообще существует. Это как если бы жена считала, что главная проблема семьи — это муж, и наоборот. А значит, развод неизбежен", — уверен Эндрю.Новые бесыОн замечает, что похожее состояние общества когда-то описывал Достоевский:"Когда читаешь "Бесов" или сон Раскольникова на каторге, в котором люди сходят с ума и уничтожают друг друга, а потом думаешь о состоянии американского общества, становится страшно".Хотя к власти пришли консерваторы, а главный по идеологии в Белом доме — вице-президент Джей Ди Вэнс — неоднократно высказывался в защиту христиан, ситуацию в стране кардинальным образом они уже не изменят, считает Эндрю."Конечно, новая команда намного лучше, чем было при Байдене. Но победа Трампа, которой так радуются консерваторы, христиане, может оказаться иллюзией. Я считаю, что ему не удастся изменить страну за четыре года, — говорит переселенец. — Сегодня США похожи на пожилого, дряхлого чемпиона по боксу, который заявляет о намерении взять еще один титул. Но на самом деле силы уже покинули его".Настоящая церковьПо признанию Бэт, родители — тоже протестанты-пресвитериане — привили ей не вполне уважительный взгляд на православие. Девушка долгое время считала, что это "не совсем церковь". Сейчас, конечно, эти взгляды активно пересматривает. Пара изучает местную христианскую традицию: вместе посещают православные храмы, слушают записи выступлений священников на YouTube, встречается с ними вживую — оказалось, среди православных батюшек тоже есть американцы."Мы были религиозными людьми еще до переезда, — объясняет Эндрю. — Но здесь, возможно, стали относиться к вопросам веры еще более серьезно. Что-то меняется, но что именно, пока трудно объяснить".Даже интеграция в местное сообщество у Томпсонов происходит во многом благодаря прихожанам близлежащего храма, которые всегда готовы помочь большой семье."С нами поделились одеждой, потому что когда мы приехали, вещей не хватало. Всегда готовы ответить на вопросы или что-то посоветовать — например, где купить продукты по скидке. Это очень прагматичные и при этом добрые люди", —отзывается глава семейства о русских знакомых.Нужно сказать, что без помощи добрых людей не состоялся бы и сам переезд. Решение перебраться в Россию по-прежнему осложнено многочисленными бюрократическими препонами. Некоторые вопросы удалось решить только благодаря личному вмешательству депутата Госдумы Марии Бутиной, которая помогает переселенцам из-за рубежа.Томпсоны не похожи на идеалистов. Видят как преимущества, так и недостатки России. Но, несмотря ни на что, связывают будущее своей семьи с нашей страной. Сейчас они пока привыкают. Гуляют по красивому городу — удивляются обилию детских площадок и церквей. Готовятся к рождению малыша. Планируют трудоустройство: Эндрю собирается преподавать английский. А пока рассказывает о жизни в Москве в своем YouTube-канале.Пара уже задумывается над тем, чтобы переехать в другой город — не такой большой. Может быть, в Нижний Новгород — почему-то очень много иностранцев с Запада выбирают для жизни волжскую столицу и ее окрестности. Как бы то ни было, супруги пока толком не успели изучить новую для себя страну. Им предстоит совершить еще много открытий.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

переселенцы, мария бутина, россия, сша