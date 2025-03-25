https://ria.ru/20250325/rossiya-2007307699.html

Россия и США согласовали список энергообъектов, по которым запретят удары

Россия и США согласовали список энергообъектов, по которым запретят удары - РИА Новости, 25.03.2025

Россия и США согласовали список энергообъектов, по которым запретят удары

Москва и Вашингтон утвердили список российских и украинских объектов энергетики, которые подпадут под мораторий на удары, сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 25.03.2025

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россия

сша

москва

владимир путин

дональд трамп

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Москва и Вашингтон утвердили список российских и украинских объектов энергетики, которые подпадут под мораторий на удары, сообщается в Telegram-канале Кремля.Как уточняется, в перечень вошли нефтеперерабатывающие заводы; нефте- и газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции; генерирующая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции, дамбы гидроэлектростанций.Отмечается, что мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта и его могут продлить по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон другая имеет право считать себя свободной от обязательств.Накануне в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран среди прочего договорились разработать меры для запрета атак на энергообъекты в России и на Украине.

https://ria.ru/20250324/peskov-2006918668.html

https://ria.ru/20250324/mo-2007010021.html

россия

сша

москва

вашингтон (штат)

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россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, вашингтон (штат)