Москва готовит доклад о жертвах ВСУ в Курской области, заявили в МИД России
Мирошник: Россия готовит доклад о жертвах ВСУ в Курской области
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Москва готовит доклад для международных площадок с данными о пострадавших от действий ВСУ в ходе украинской вылазки в Курскую область, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Мы фиксируем это всё и готовим определенный доклад для международных площадок. На международных площадках должно быть всё подтверждено в виде фото-, видеодоказательств, показаний непосредственных людей, которые стали жертвами украинских боевиков и жертвами этой бесчеловечной циничной вылазки на российскую территорию", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live".
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Он добавил, что около 300 человек в настоящее время находятся в пунктах временного размещения в Судже.
"У меня сегодня запланирована встреча с этими людьми для того, чтобы детально поговорить о том, что же там было, потому что все они являются жертвами и свидетелями, которые своими глазами это всё видели. На всем протяжении они находились там, сталкивались непосредственно с украинскими боевиками, сталкивались с наемниками, с какими-то гражданскими или псевдогражданскими подразделениями, которые заводила за собой Украина", - рассказал посол МИД.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
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