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Москва готовит доклад о жертвах ВСУ в Курской области, заявили в МИД России - РИА Новости, 25.03.2025
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11:06 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/rossija-2007135799.html
Москва готовит доклад о жертвах ВСУ в Курской области, заявили в МИД России
Москва готовит доклад о жертвах ВСУ в Курской области, заявили в МИД России - РИА Новости, 25.03.2025
Москва готовит доклад о жертвах ВСУ в Курской области, заявили в МИД России
Москва готовит доклад для международных площадок с данными о пострадавших от действий ВСУ в ходе украинской вылазки в Курскую область, заявил посол по особым... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:06:00+03:00
2025-03-25T11:06:00+03:00
курская область
россия
суджа
родион мирошник
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Москва готовит доклад для международных площадок с данными о пострадавших от действий ВСУ в ходе украинской вылазки в Курскую область, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы фиксируем это всё и готовим определенный доклад для международных площадок. На международных площадках должно быть всё подтверждено в виде фото-, видеодоказательств, показаний непосредственных людей, которые стали жертвами украинских боевиков и жертвами этой бесчеловечной циничной вылазки на российскую территорию", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live". Он добавил, что около 300 человек в настоящее время находятся в пунктах временного размещения в Судже. "У меня сегодня запланирована встреча с этими людьми для того, чтобы детально поговорить о том, что же там было, потому что все они являются жертвами и свидетелями, которые своими глазами это всё видели. На всем протяжении они находились там, сталкивались непосредственно с украинскими боевиками, сталкивались с наемниками, с какими-то гражданскими или псевдогражданскими подразделениями, которые заводила за собой Украина", - рассказал посол МИД. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250323/sudzha-2006745528.html
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курская область, россия, суджа, родион мирошник, вооруженные силы украины, безопасность
Курская область, Россия, Суджа, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Москва готовит доклад о жертвах ВСУ в Курской области, заявили в МИД России

Мирошник: Россия готовит доклад о жертвах ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий СпН "Ахмат" МО РФ в городе Суджа
Военнослужащий СпН Ахмат МО РФ в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Москва готовит доклад для международных площадок с данными о пострадавших от действий ВСУ в ходе украинской вылазки в Курскую область, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Мы фиксируем это всё и готовим определенный доклад для международных площадок. На международных площадках должно быть всё подтверждено в виде фото-, видеодоказательств, показаний непосредственных людей, которые стали жертвами украинских боевиков и жертвами этой бесчеловечной циничной вылазки на российскую территорию", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live".
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Он добавил, что около 300 человек в настоящее время находятся в пунктах временного размещения в Судже.
"У меня сегодня запланирована встреча с этими людьми для того, чтобы детально поговорить о том, что же там было, потому что все они являются жертвами и свидетелями, которые своими глазами это всё видели. На всем протяжении они находились там, сталкивались непосредственно с украинскими боевиками, сталкивались с наемниками, с какими-то гражданскими или псевдогражданскими подразделениями, которые заводила за собой Украина", - рассказал посол МИД.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
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