https://ria.ru/20250325/rossija-2007135799.html

Москва готовит доклад о жертвах ВСУ в Курской области, заявили в МИД России

Москва готовит доклад о жертвах ВСУ в Курской области, заявили в МИД России - РИА Новости, 25.03.2025

Москва готовит доклад о жертвах ВСУ в Курской области, заявили в МИД России

Москва готовит доклад для международных площадок с данными о пострадавших от действий ВСУ в ходе украинской вылазки в Курскую область, заявил посол по особым... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T11:06:00+03:00

2025-03-25T11:06:00+03:00

2025-03-25T11:06:00+03:00

курская область

россия

суджа

родион мирошник

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Москва готовит доклад для международных площадок с данными о пострадавших от действий ВСУ в ходе украинской вылазки в Курскую область, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы фиксируем это всё и готовим определенный доклад для международных площадок. На международных площадках должно быть всё подтверждено в виде фото-, видеодоказательств, показаний непосредственных людей, которые стали жертвами украинских боевиков и жертвами этой бесчеловечной циничной вылазки на российскую территорию", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live". Он добавил, что около 300 человек в настоящее время находятся в пунктах временного размещения в Судже. "У меня сегодня запланирована встреча с этими людьми для того, чтобы детально поговорить о том, что же там было, потому что все они являются жертвами и свидетелями, которые своими глазами это всё видели. На всем протяжении они находились там, сталкивались непосредственно с украинскими боевиками, сталкивались с наемниками, с какими-то гражданскими или псевдогражданскими подразделениями, которые заводила за собой Украина", - рассказал посол МИД. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.

https://ria.ru/20250323/sudzha-2006745528.html

https://ria.ru/20241007/sudzha-1976672640.html

курская область

россия

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курская область, россия, суджа, родион мирошник, вооруженные силы украины, безопасность