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Рогов заявил об уничтожении Су-25 ВСУ при ударе по аэродрому Умань - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 25.03.2025 (обновлено: 22:08 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/rogov-2007287164.html
Рогов заявил об уничтожении Су-25 ВСУ при ударе по аэродрому Умань
Рогов заявил об уничтожении Су-25 ВСУ при ударе по аэродрому Умань - РИА Новости, 25.03.2025
Рогов заявил об уничтожении Су-25 ВСУ при ударе по аэродрому Умань
Командный пункт ВСУ и штурмовик Су-25 уничтожены при нанесении российскими войсками удара по аэродрому Умань в Черкасской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:32:00+03:00
2025-03-25T22:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
су-25
вооруженные силы украины
черкасская область
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Командный пункт ВСУ и штурмовик Су-25 уничтожены при нанесении российскими войсками удара по аэродрому Умань в Черкасской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Согласно полученной оперативной информации, минувшей ночью нанесен удар по аэродрому Умань. В результате удара уничтожен командный пункт противника, склады с ГСМ, а главное — штурмовик-истребитель Су-25, который только вышел из ремонта, прошел техническое обслуживание и планировался врагом для задействования при нанесении ударов по территории России", — сказал Рогов агентству.По его словам, самолет противника выведен из строя, потери среди личного состава ВСУ уточняются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черкасская область
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су-25, вооруженные силы украины, черкасская область, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Су-25, Вооруженные силы Украины, Черкасская область, Россия, Владимир Рогов
Рогов заявил об уничтожении Су-25 ВСУ при ударе по аэродрому Умань

Рогов: отремонтированный Су-25 ВСУ уничтожен при ударе по аэродрому Умань

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа ВС России
Боевая работа ВС России - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Командный пункт ВСУ и штурмовик Су-25 уничтожены при нанесении российскими войсками удара по аэродрому Умань в Черкасской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Согласно полученной оперативной информации, минувшей ночью нанесен удар по аэродрому Умань. В результате удара уничтожен командный пункт противника, склады с ГСМ, а главное — штурмовик-истребитель Су-25, который только вышел из ремонта, прошел техническое обслуживание и планировался врагом для задействования при нанесении ударов по территории России", — сказал Рогов агентству.
По его словам, самолет противника выведен из строя, потери среди личного состава ВСУ уточняются.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСу-25Вооруженные силы УкраиныЧеркасская областьРоссияВладимир Рогов
 
 
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