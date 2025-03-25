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Иранская валюта рекордно подешевела к доллару

Иранская валюта рекордно подешевела к доллару - РИА Новости, 25.03.2025

Иранская валюта рекордно подешевела к доллару

Иранский риал обновил антирекорд, подешевев до 1 миллиона риалов за 1 доллар США, передает иранское финансовое агентство TGJU. РИА Новости, 25.03.2025

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ТЕГЕРАН, 25 мар – РИА Новости. Иранский риал обновил антирекорд, подешевев до 1 миллиона риалов за 1 доллар США, передает иранское финансовое агентство TGJU. На странице агентства TGJU утром во вторник были обновлены котировки стоимости иранского риала. В 11.50 (11.20 мск) было зафиксировано снижение иранского риала по отношению к 1 доллару США на приблизительно 50 тысяч риалов, до 1 миллиона 36 тысяч риалов.

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сша, в мире, иран, доллар