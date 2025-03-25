https://ria.ru/20250325/realnost-2007085771.html

"Стерта в порошок": в США ответили на слова об агрессивности России

"Стерта в порошок": в США ответили на слова об агрессивности России - РИА Новости, 25.03.2025

"Стерта в порошок": в США ответили на слова об агрессивности России

Некоторые западные политики выступают за поддержку Украины до конца, запугивая рассказами об агрессивной России, но они просто отказываются признать очевидное,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T03:16:00+03:00

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2025-03-25T03:16:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Некоторые западные политики выступают за поддержку Украины до конца, запугивая рассказами об агрессивной России, но они просто отказываются признать очевидное, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Затягивание переговоров из-за предположений, что Россия не остановится на предложенных условиях <…> подводит Украину к пропасти, украинская армия не выдержит, она будет стерта в порошок", — сказал он.Аналитик отметил, что на Западе, особенно в Европе, все еще не могут признать новую реальность."Россия с 2015 года выступала за мир: Минские соглашения, в 2021 предлагали заключить договор чтобы избежать конфликта, стамбульская сделка, сделка в 2023 году. Каждый раз Россия пытается завершить конфликт. А на Западе говорят не обращать внимание на это, и вообще Путин хочет захватить как можно больше территорий <…> Если бы на Западе была политическая воля, конфликт был бы предотвращен в 2021 году", — заключил Дэвис.В минувшую пятницу глава Евродипломатии Кая Каллас в интервью ERR заявила, что в случае поражения Украины Россия якобы захватит и Европу, этим она обосновала поддержку Киева.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Восемнадцатого марта Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Президент России положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.

https://ria.ru/20250325/kallas-2007081199.html

https://ria.ru/20250324/tramp-2007059303.html

https://ria.ru/20250324/nato-2006804529.html

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в мире, россия, украина, дэниел дэвис, владимир путин, кайя каллас, нато, европа