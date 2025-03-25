"Стерта в порошок": в США ответили на слова об агрессивности России
Аналитик Дэвис: Запад не может признать новую реальность
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Некоторые западные политики выступают за поддержку Украины до конца, запугивая рассказами об агрессивной России, но они просто отказываются признать очевидное, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
Аналитик отметил, что на Западе, особенно в Европе, все еще не могут признать новую реальность.
"Россия с 2015 года выступала за мир: Минские соглашения, в 2021 предлагали заключить договор чтобы избежать конфликта, стамбульская сделка, сделка в 2023 году. Каждый раз Россия пытается завершить конфликт. А на Западе говорят не обращать внимание на это, и вообще Путин хочет захватить как можно больше территорий <…> Если бы на Западе была политическая воля, конфликт был бы предотвращен в 2021 году", — заключил Дэвис.
В минувшую пятницу глава Евродипломатии Кая Каллас в интервью ERR заявила, что в случае поражения Украины Россия якобы захватит и Европу, этим она обосновала поддержку Киева.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Восемнадцатого марта Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Президент России положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
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