Рейтинг@Mail.ru
"Стерта в порошок": в США ответили на слова об агрессивности России - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:16 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/realnost-2007085771.html
"Стерта в порошок": в США ответили на слова об агрессивности России
"Стерта в порошок": в США ответили на слова об агрессивности России - РИА Новости, 25.03.2025
"Стерта в порошок": в США ответили на слова об агрессивности России
Некоторые западные политики выступают за поддержку Украины до конца, запугивая рассказами об агрессивной России, но они просто отказываются признать очевидное,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T03:16:00+03:00
2025-03-25T03:16:00+03:00
в мире
россия
украина
дэниел дэвис
владимир путин
кайя каллас
нато
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Некоторые западные политики выступают за поддержку Украины до конца, запугивая рассказами об агрессивной России, но они просто отказываются признать очевидное, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Затягивание переговоров из-за предположений, что Россия не остановится на предложенных условиях &lt;…&gt; подводит Украину к пропасти, украинская армия не выдержит, она будет стерта в порошок", — сказал он.Аналитик отметил, что на Западе, особенно в Европе, все еще не могут признать новую реальность."Россия с 2015 года выступала за мир: Минские соглашения, в 2021 предлагали заключить договор чтобы избежать конфликта, стамбульская сделка, сделка в 2023 году. Каждый раз Россия пытается завершить конфликт. А на Западе говорят не обращать внимание на это, и вообще Путин хочет захватить как можно больше территорий &lt;…&gt; Если бы на Западе была политическая воля, конфликт был бы предотвращен в 2021 году", — заключил Дэвис.В минувшую пятницу глава Евродипломатии Кая Каллас в интервью ERR заявила, что в случае поражения Украины Россия якобы захватит и Европу, этим она обосновала поддержку Киева.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Восемнадцатого марта Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Президент России положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
https://ria.ru/20250325/kallas-2007081199.html
https://ria.ru/20250324/tramp-2007059303.html
https://ria.ru/20250324/nato-2006804529.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, дэниел дэвис, владимир путин, кайя каллас, нато, европа
В мире, Россия, Украина, Дэниел Дэвис, Владимир Путин, Кайя Каллас, НАТО, Европа
"Стерта в порошок": в США ответили на слова об агрессивности России

Аналитик Дэвис: Запад не может признать новую реальность

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Некоторые западные политики выступают за поддержку Украины до конца, запугивая рассказами об агрессивной России, но они просто отказываются признать очевидное, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
"Затягивание переговоров из-за предположений, что Россия не остановится на предложенных условиях <…> подводит Украину к пропасти, украинская армия не выдержит, она будет стерта в порошок", — сказал он.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
"Самая глупая в ЕС": на Западе оценили заявление Каллас о России
01:38
Аналитик отметил, что на Западе, особенно в Европе, все еще не могут признать новую реальность.
"Россия с 2015 года выступала за мир: Минские соглашения, в 2021 предлагали заключить договор чтобы избежать конфликта, стамбульская сделка, сделка в 2023 году. Каждый раз Россия пытается завершить конфликт. А на Западе говорят не обращать внимание на это, и вообще Путин хочет захватить как можно больше территорий <…> Если бы на Западе была политическая воля, конфликт был бы предотвращен в 2021 году", — заключил Дэвис.
В минувшую пятницу глава Евродипломатии Кая Каллас в интервью ERR заявила, что в случае поражения Украины Россия якобы захватит и Европу, этим она обосновала поддержку Киева.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Трамп рассказал, какие вопросы обсуждаются на переговорах по Украине
Вчера, 20:42
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Восемнадцатого марта Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Президент России положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Европа паникует: НАТО умирает на глазах
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаДэниел ДэвисВладимир ПутинКайя КалласНАТОЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала