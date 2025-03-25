https://ria.ru/20250325/reabilitatsiya-2007089067.html

Cемьи из зоны СВО смогут пройти реабилитацию во Владимирской области

Cемьи из зоны СВО смогут пройти реабилитацию во Владимирской области - РИА Новости, 25.03.2025

Cемьи из зоны СВО смогут пройти реабилитацию во Владимирской области

Открылся набор на бесплатную психолого-социальную реабилитацию для семей из зоны СВО с детьми, осенью около 100 человек смогут пройти ее во Владимирской... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T05:33:00+03:00

2025-03-25T05:33:00+03:00

2025-03-25T05:33:00+03:00

общество

владимирская область

фонд "шередарь"

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Открылся набор на бесплатную психолого-социальную реабилитацию для семей из зоны СВО с детьми, осенью около 100 человек смогут пройти ее во Владимирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда "Шерадарь" - организатора проекта. "Осенью мы проведем во Владимирской области две смены реабилитации для семей из зоны СВО. В каждой смене будет около 50 человек с детьми возрастом от года до 17 лет. Зимой - весной этого года мы уже принимали семьи с детьми - организовали интенсивную программу терапевтического досуга, направленную на расслабление, снятие психологических зажимов, командообразование. Отзыв очень хорошие. Проект благотворительный, все за счет спонсоров и благотворителей", - сказали в фонде. Каждая смена длится четыре дня, в программе - консультации психолога, арт-терапия, мастерские, конные прогулки, веревочный парк, уточнили в фонде. Благотворительный Фонд "Шередарь", по данным его пресс-службы, организует программы для детей, подростков, молодых взрослых и "целых семей, столкнувшихся с онкозаболеванием и переживших травматический опыт". Фонд с 2012 года "лечит счастьем, помогая ребятам обрести веру в себя и свои силы, вернуть радость жизни": реабилитация проводится в формате "увлекательных лагерных смен в собственном реабилитационном центре во Владимирской области", так, на территории центра "создана полностью инклюзивная среда, доступная для людей с ОВЗ". За годы в программах Фонда приняло участие более 10 тысяч детей, членов их семей и волонтеров.

https://ria.ru/20250320/tsentry-2006324164.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

владимирская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимирская область, фонд "шередарь"