Рейтинг@Mail.ru
Cемьи из зоны СВО смогут пройти реабилитацию во Владимирской области - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/reabilitatsiya-2007089067.html
Cемьи из зоны СВО смогут пройти реабилитацию во Владимирской области
Cемьи из зоны СВО смогут пройти реабилитацию во Владимирской области - РИА Новости, 25.03.2025
Cемьи из зоны СВО смогут пройти реабилитацию во Владимирской области
Открылся набор на бесплатную психолого-социальную реабилитацию для семей из зоны СВО с детьми, осенью около 100 человек смогут пройти ее во Владимирской... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T05:33:00+03:00
2025-03-25T05:33:00+03:00
общество
владимирская область
фонд "шередарь"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970332_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_772b54bec1401615828b18a7f04772c1.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Открылся набор на бесплатную психолого-социальную реабилитацию для семей из зоны СВО с детьми, осенью около 100 человек смогут пройти ее во Владимирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда "Шерадарь" - организатора проекта. "Осенью мы проведем во Владимирской области две смены реабилитации для семей из зоны СВО. В каждой смене будет около 50 человек с детьми возрастом от года до 17 лет. Зимой - весной этого года мы уже принимали семьи с детьми - организовали интенсивную программу терапевтического досуга, направленную на расслабление, снятие психологических зажимов, командообразование. Отзыв очень хорошие. Проект благотворительный, все за счет спонсоров и благотворителей", - сказали в фонде. Каждая смена длится четыре дня, в программе - консультации психолога, арт-терапия, мастерские, конные прогулки, веревочный парк, уточнили в фонде. Благотворительный Фонд "Шередарь", по данным его пресс-службы, организует программы для детей, подростков, молодых взрослых и "целых семей, столкнувшихся с онкозаболеванием и переживших травматический опыт". Фонд с 2012 года "лечит счастьем, помогая ребятам обрести веру в себя и свои силы, вернуть радость жизни": реабилитация проводится в формате "увлекательных лагерных смен в собственном реабилитационном центре во Владимирской области", так, на территории центра "создана полностью инклюзивная среда, доступная для людей с ОВЗ". За годы в программах Фонда приняло участие более 10 тысяч детей, членов их семей и волонтеров.
https://ria.ru/20250320/tsentry-2006324164.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970332_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a01c1455a39c912b5001578415140e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимирская область, фонд "шередарь"
Общество, Владимирская область, Фонд "Шередарь"
Cемьи из зоны СВО смогут пройти реабилитацию во Владимирской области

Cемьи из зоны СВО смогут пройти бесплатную реабилитацию во Владимирской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Открылся набор на бесплатную психолого-социальную реабилитацию для семей из зоны СВО с детьми, осенью около 100 человек смогут пройти ее во Владимирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда "Шерадарь" - организатора проекта.
"Осенью мы проведем во Владимирской области две смены реабилитации для семей из зоны СВО. В каждой смене будет около 50 человек с детьми возрастом от года до 17 лет. Зимой - весной этого года мы уже принимали семьи с детьми - организовали интенсивную программу терапевтического досуга, направленную на расслабление, снятие психологических зажимов, командообразование. Отзыв очень хорошие. Проект благотворительный, все за счет спонсоров и благотворителей", - сказали в фонде.
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Бабушкин призвал расширять сеть центров реабилитации для ветеранов СВО
20 марта, 21:26
Каждая смена длится четыре дня, в программе - консультации психолога, арт-терапия, мастерские, конные прогулки, веревочный парк, уточнили в фонде.
Благотворительный Фонд "Шередарь", по данным его пресс-службы, организует программы для детей, подростков, молодых взрослых и "целых семей, столкнувшихся с онкозаболеванием и переживших травматический опыт". Фонд с 2012 года "лечит счастьем, помогая ребятам обрести веру в себя и свои силы, вернуть радость жизни": реабилитация проводится в формате "увлекательных лагерных смен в собственном реабилитационном центре во Владимирской области", так, на территории центра "создана полностью инклюзивная среда, доступная для людей с ОВЗ". За годы в программах Фонда приняло участие более 10 тысяч детей, членов их семей и волонтеров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ОбществоВладимирская областьФонд "Шередарь"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала