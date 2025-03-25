Cемьи из зоны СВО смогут пройти реабилитацию во Владимирской области
Cемьи из зоны СВО смогут пройти бесплатную реабилитацию во Владимирской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Открылся набор на бесплатную психолого-социальную реабилитацию для семей из зоны СВО с детьми, осенью около 100 человек смогут пройти ее во Владимирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда "Шерадарь" - организатора проекта.
"Осенью мы проведем во Владимирской области две смены реабилитации для семей из зоны СВО. В каждой смене будет около 50 человек с детьми возрастом от года до 17 лет. Зимой - весной этого года мы уже принимали семьи с детьми - организовали интенсивную программу терапевтического досуга, направленную на расслабление, снятие психологических зажимов, командообразование. Отзыв очень хорошие. Проект благотворительный, все за счет спонсоров и благотворителей", - сказали в фонде.
Каждая смена длится четыре дня, в программе - консультации психолога, арт-терапия, мастерские, конные прогулки, веревочный парк, уточнили в фонде.
Благотворительный Фонд "Шередарь", по данным его пресс-службы, организует программы для детей, подростков, молодых взрослых и "целых семей, столкнувшихся с онкозаболеванием и переживших травматический опыт". Фонд с 2012 года "лечит счастьем, помогая ребятам обрести веру в себя и свои силы, вернуть радость жизни": реабилитация проводится в формате "увлекательных лагерных смен в собственном реабилитационном центре во Владимирской области", так, на территории центра "создана полностью инклюзивная среда, доступная для людей с ОВЗ". За годы в программах Фонда приняло участие более 10 тысяч детей, членов их семей и волонтеров.
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