https://ria.ru/20250325/razvedka-2007247599.html

Американская разведка считает сближение Китая, России и КНДР необратимым

Американская разведка считает сближение Китая, России и КНДР необратимым - РИА Новости, 25.03.2025

Американская разведка считает сближение Китая, России и КНДР необратимым

Разведывательное сообщество США считает, что углубление связей между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей сохранится, даже если боевые действия на Украине... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:24:00+03:00

2025-03-25T17:24:00+03:00

2025-03-25T17:49:00+03:00

в мире

китай

россия

сша

иран

кндр (северная корея)

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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Разведывательное сообщество США считает, что углубление связей между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей сохранится, даже если боевые действия на Украине завершатся, говорится в представленном во вторник ежегодном докладе американского разведывательного сообщества о глобальных угрозах."С 2022 года Китай, Россия, Иран и Северная Корея сблизились. Исключение ускоряющего фактора в виде конфликта на Украине вряд ли вернёт эти двусторонние отношения к довоенному уровню 2021 года", – говорится в документе.В докладе подчёркивается, что текущее сближение создаёт пространство для новых стратегических приоритетов и вызовов, способных укрепить или трансформировать существующий уровень сотрудничества между этими странами.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982834950.html

китай

россия

сша

иран

кндр (северная корея)

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Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия, сша, иран, кндр (северная корея)