https://ria.ru/20250325/razvedka-2007247599.html
Американская разведка считает сближение Китая, России и КНДР необратимым
Американская разведка считает сближение Китая, России и КНДР необратимым - РИА Новости, 25.03.2025
Американская разведка считает сближение Китая, России и КНДР необратимым
Разведывательное сообщество США считает, что углубление связей между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей сохранится, даже если боевые действия на Украине... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:24:00+03:00
2025-03-25T17:24:00+03:00
2025-03-25T17:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Разведывательное сообщество США считает, что углубление связей между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей сохранится, даже если боевые действия на Украине завершатся, говорится в представленном во вторник ежегодном докладе американского разведывательного сообщества о глобальных угрозах."С 2022 года Китай, Россия, Иран и Северная Корея сблизились. Исключение ускоряющего фактора в виде конфликта на Украине вряд ли вернёт эти двусторонние отношения к довоенному уровню 2021 года", – говорится в документе.В докладе подчёркивается, что текущее сближение создаёт пространство для новых стратегических приоритетов и вызовов, способных укрепить или трансформировать существующий уровень сотрудничества между этими странами.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982834950.html
китай
россия
сша
иран
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, россия, сша, иран, кндр (северная корея)
В мире, Китай, Россия, США, Иран, КНДР (Северная Корея)
Американская разведка считает сближение Китая, России и КНДР необратимым
Разведка США считает начавшееся с 2022 г сближение Китая, РФ и КНДР необратимым