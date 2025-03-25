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Американская разведка назвала Россию значительным конкурентом для США - РИА Новости, 25.03.2025
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17:21 25.03.2025 (обновлено: 17:46 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/razvedka-2007246701.html
Американская разведка назвала Россию значительным конкурентом для США
Американская разведка назвала Россию значительным конкурентом для США - РИА Новости, 25.03.2025
Американская разведка назвала Россию значительным конкурентом для США
Россия показала экономическую и военную устойчивость, что делает ее серьезным конкурентом США, говорится в ежегодном докладе американской разведки,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Россия показала экономическую и военную устойчивость, что делает ее серьезным конкурентом США, говорится в ежегодном докладе американской разведки, опубликованном к слушаниям в профильном комитете сената."Ядерный потенциал России и конвенциональные возможности, вместе с продемонстрированной экономической и военной устойчивостью, делают ее значительным соперником", — говорится в документе.Там также отмечается, что использование Москвой собственного ядерного потенциала грозило бы катастрофическими последствиями для Штатов. "У Москвы больше ядерного оружия, чем у других наций, что может стать причиной катастрофических разрушений в США и по всему миру в случае большой войны", — указывается в докладе.Его авторы напоминают, что в конце прошлого года Россия объявила об обновлении ядерной доктрины, расширив условия для применения ОМУ, например, если речь идет о серьезных рисках для российской государственности.Помимо прочего, в документе затрагивается углубление связей между Москвой, Пекином, Тегераном и Пхеньяном."С 2022 года Китай, Россия, Иран и Северная Корея сблизились. Исключение ускоряющего фактора в виде конфликта на Украине вряд ли вернет эти двусторонние отношения к довоенному уровню 202-го", — отмечается в тексте. Такое сближение создает пространство для новых стратегических приоритетов и вызовов, способных укрепить или изменить нынешний уровень сотрудничества между этими странами, резюмировалось в докладе.В ноябре прошлого года Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может использовать ядерное оружие:При этом Москва рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.
https://ria.ru/20250320/britaniya-2006104893.html
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сша
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россия, сша, в мире, москва, китай, кндр (северная корея), иран, владимир путин
Россия, США, В мире, Москва, Китай, КНДР (Северная Корея), Иран, Владимир Путин
Американская разведка назвала Россию значительным конкурентом для США

Разведка США: РФ продемонстрировала военную и экономическую устойчивость

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Россия показала экономическую и военную устойчивость, что делает ее серьезным конкурентом США, говорится в ежегодном докладе американской разведки, опубликованном к слушаниям в профильном комитете сената.
"Ядерный потенциал России и конвенциональные возможности, вместе с продемонстрированной экономической и военной устойчивостью, делают ее значительным соперником", — говорится в документе.
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Там также отмечается, что использование Москвой собственного ядерного потенциала грозило бы катастрофическими последствиями для Штатов.
"У Москвы больше ядерного оружия, чем у других наций, что может стать причиной катастрофических разрушений в США и по всему миру в случае большой войны", — указывается в докладе.
Его авторы напоминают, что в конце прошлого года Россия объявила об обновлении ядерной доктрины, расширив условия для применения ОМУ, например, если речь идет о серьезных рисках для российской государственности.
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Помимо прочего, в документе затрагивается углубление связей между Москвой, Пекином, Тегераном и Пхеньяном.
"С 2022 года Китай, Россия, Иран и Северная Корея сблизились. Исключение ускоряющего фактора в виде конфликта на Украине вряд ли вернет эти двусторонние отношения к довоенному уровню 202-го", — отмечается в тексте.
Такое сближение создает пространство для новых стратегических приоритетов и вызовов, способных укрепить или изменить нынешний уровень сотрудничества между этими странами, резюмировалось в докладе.
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В ноябре прошлого года Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может использовать ядерное оружие:
  • в ответ на применение против нее или ее союзников ядерных или других видов ОМУ;
  • в случае агрессии против России или Белоруссии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету;
  • если поступит достоверная информация, что запущены баллистические ракеты, атакующие Россию или ее союзников;
  • если ОМУ применено против российских объектов и военнослужащих, расположенных за пределами России;
  • если противник воздействует на критически важные военные и государственные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • если есть достоверные данные о массированном старте средств воздушно-космического нападения — в том числе авиации, крылатых ракет, беспилотников — и пересечении ими российской границы.
При этом Москва рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
 
РоссияСШАВ миреМоскваКитайКНДР (Северная Корея)ИранВладимир Путин
 
 
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