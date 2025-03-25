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В Раде проголосовали за резкое повышение зарплат чиновников
В Раде проголосовали за резкое повышение зарплат чиновников - РИА Новости, 25.03.2025
В Раде проголосовали за резкое повышение зарплат чиновников
Парламент Украины на заседании во вторник проголосовал за резкое повышение зарплат работников министерств, что значительно превысит зарплат военнослужащего,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:41:00+03:00
2025-03-25T15:41:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник проголосовал за резкое повышение зарплат работников министерств, что значительно превысит зарплат военнослужащего, сообщила депутат София Федина. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 11 марта сообщал, что Рада приняла в целом закон о новой системе оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей, согласно которому зарплата будет состоять с постоянной и переменной частей, ограниченной 30% оклада. Украинские СМИ сообщали, что минимальный оклад в госорганах на уровне районов и городов составит не менее 7570 гривен (183 доллара), 2,5 прожиточных минимума. "Только что 254 депутата проголосовали за резкое повышение зарплат для работников министерств. Теперь зарплаты у них резко больше, чем базовая зарплата военнослужащего... "Спасибо, большое спасибо", - приводит слова Фединой партия "Европейская солидарность" в своем Telegram-канале. Украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале сообщило, что зарплаты украинских чиновников в 3-10 раз выше средних по стране.
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в мире, украина, европейская солидарность
В мире, Украина, Европейская солидарность
В Раде проголосовали за резкое повышение зарплат чиновников
Депутат Федина: Рада проголосовала за резкое повышение зарплат госслужащих
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник проголосовал за резкое повышение зарплат работников министерств, что значительно превысит зарплат военнослужащего, сообщила депутат София Федина.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк 11 марта сообщал, что Рада приняла в целом закон о новой системе оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей, согласно которому зарплата будет состоять с постоянной и переменной частей, ограниченной 30% оклада. Украинские СМИ сообщали, что минимальный оклад в госорганах на уровне районов и городов составит не менее 7570 гривен (183 доллара), 2,5 прожиточных минимума.
"Только что 254 депутата проголосовали за резкое повышение зарплат для работников министерств. Теперь зарплаты у них резко больше, чем базовая зарплата военнослужащего... "Спасибо, большое спасибо", - приводит слова Фединой партия "Европейская солидарность
" в своем Telegram-канале.
Украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале сообщило, что зарплаты украинских чиновников в 3-10 раз выше средних по стране.