https://ria.ru/20250325/putin-2007314924.html
Путин разрешил "Горнорудной Компании Альянс" покупку акций "АГ Майнинг"
Путин разрешил "Горнорудной Компании Альянс" покупку акций "АГ Майнинг" - РИА Новости, 25.03.2025
Путин разрешил "Горнорудной Компании Альянс" покупку акций "АГ Майнинг"
Президент России Владимир Путин разрешил "Горнорудной Компании Альянс" сделки по приобретению акций "АГ Майнинг", принадлежащих шведской Кору Goldfields AB,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T22:47:00+03:00
2025-03-25T22:47:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "Горнорудной Компании Альянс" сделки по приобретению акций "АГ Майнинг", принадлежащих шведской Кору Goldfields AB, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовых актов. "B соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации … "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение обществом ограниченной ответственностью "Горнорудная Компания Альянс" сделки по приобретению 10 223 223 акций публичного акционерного общества "АГ Майнинг", принадлежащих Копи Голдфилдс АБ (публ) (Кору Goldfields AB (publ)", - говорится в документе. Согласно данным ЕГРЮЛ, "Горнорудная Компания Альянс" зарегистрирована в Москве. Основной вид деятельности - добыча руд и песков драгоценных металлов, а именно золота, серебра и металлов платиновой группы. Основной вид деятельности ПАО "АГ Майнинг" - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, также компания занимается добычей руд и песков драгоценных металлов, говорится в реестре. Размер уставного капитала составляет 10 миллиардов 223,323 миллиона рублей. Согласно отчетности "АГ Майнинг" за 2023 год, ее уставный капитал разделен на 10 223 323 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, "Копи Голдфилдс АБ" владела 99,999% в уставном капитале компании. "Копи Голдфилдс АБ" является шведской золотодобывающей компанией, следует из материалов предприятия.
https://ria.ru/20241230/putin-1992105674.html
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экономика, россия, москва, владимир путин
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин разрешил "Горнорудной Компании Альянс" покупку акций "АГ Майнинг"
Путин разрешил Горнорудной Компании Альянс приобретение акций АГ Майнинг
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "Горнорудной Компании Альянс" сделки по приобретению акций "АГ Майнинг", принадлежащих шведской Кору Goldfields AB, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовых актов.
"B соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации … "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение обществом ограниченной ответственностью "Горнорудная Компания Альянс" сделки по приобретению 10 223 223 акций публичного акционерного общества "АГ Майнинг", принадлежащих Копи Голдфилдс АБ (публ) (Кору Goldfields AB (publ)", - говорится в документе.
Согласно данным ЕГРЮЛ, "Горнорудная Компания Альянс" зарегистрирована в Москве
. Основной вид деятельности - добыча руд и песков драгоценных металлов, а именно золота, серебра и металлов платиновой группы.
Основной вид деятельности ПАО "АГ Майнинг" - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, также компания занимается добычей руд и песков драгоценных металлов, говорится в реестре. Размер уставного капитала составляет 10 миллиардов 223,323 миллиона рублей. Согласно отчетности "АГ Майнинг" за 2023 год, ее уставный капитал разделен на 10 223 323 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, "Копи Голдфилдс АБ" владела 99,999% в уставном капитале компании.
"Копи Голдфилдс АБ" является шведской золотодобывающей компанией, следует из материалов предприятия.