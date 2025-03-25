https://ria.ru/20250325/putin-2007306699.html
Путин отметил работу сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
Путин отметил работу сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 25.03.2025
Путин отметил работу сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
Президент Владимир Путин отметил работу сотрудников медиагруппы "Россия сегодня", в том числе военных корреспондентов, говорится в указе на официальном портале... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T21:38:00+03:00
2025-03-25T21:38:00+03:00
2025-03-25T22:19:00+03:00
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дмитрий радченко
давид нармания
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миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин отметил работу сотрудников медиагруппы "Россия сегодня", в том числе военных корреспондентов, говорится в указе на официальном портале правовой информации. "За заслуги в развитии средства массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента Лисогор Ольгу Юрьевну — заместителя главного редактора — директора Объединенной дирекции иновещания федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня", — сказано в документе.Почетной грамотой президента также наградили военкора Дмитрия Радченко. Кроме того, Путин объявил благодарность:Также благодарность объявили сотрудникам дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" — старшему корреспонденту Роману Гнатюку и выпускающему редактору Федору Громову.
https://ria.ru/20250310/putin-2004164380.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, владимир путин, дмитрий радченко, давид нармания, общество, миа "россия сегодня"
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Радченко, Давид Нармания, Общество, МИА "Россия сегодня"
Путин отметил работу сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
Путин наградил почетными грамотами сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"