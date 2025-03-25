https://ria.ru/20250325/putin-2007306699.html

Путин отметил работу сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"

Путин отметил работу сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 25.03.2025

Путин отметил работу сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"

Президент Владимир Путин отметил работу сотрудников медиагруппы "Россия сегодня", в том числе военных корреспондентов, говорится в указе на официальном портале... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T21:38:00+03:00

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2025-03-25T22:19:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий радченко

давид нармания

общество

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин отметил работу сотрудников медиагруппы "Россия сегодня", в том числе военных корреспондентов, говорится в указе на официальном портале правовой информации. "За заслуги в развитии средства массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента Лисогор Ольгу Юрьевну — заместителя главного редактора — директора Объединенной дирекции иновещания федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня", — сказано в документе.Почетной грамотой президента также наградили военкора Дмитрия Радченко. Кроме того, Путин объявил благодарность:Также благодарность объявили сотрудникам дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" — старшему корреспонденту Роману Гнатюку и выпускающему редактору Федору Громову.

https://ria.ru/20250310/putin-2004164380.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, дмитрий радченко, давид нармания, общество, миа "россия сегодня"