Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил работу сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 25.03.2025 (обновлено: 22:19 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007306699.html
Путин отметил работу сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
Путин отметил работу сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 25.03.2025
Путин отметил работу сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
Президент Владимир Путин отметил работу сотрудников медиагруппы "Россия сегодня", в том числе военных корреспондентов, говорится в указе на официальном портале... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T21:38:00+03:00
2025-03-25T22:19:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий радченко
давид нармания
общество
миа "россия сегодня"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007272903_0:138:3164:1919_1920x0_80_0_0_b5b2c0b08d32cd7d411698c48a1a3660.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин отметил работу сотрудников медиагруппы "Россия сегодня", в том числе военных корреспондентов, говорится в указе на официальном портале правовой информации. "За заслуги в развитии средства массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента Лисогор Ольгу Юрьевну — заместителя главного редактора — директора Объединенной дирекции иновещания федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня", — сказано в документе.Почетной грамотой президента также наградили военкора Дмитрия Радченко. Кроме того, Путин объявил благодарность:Также благодарность объявили сотрудникам дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" — старшему корреспонденту Роману Гнатюку и выпускающему редактору Федору Громову.
https://ria.ru/20250310/putin-2004164380.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007272903_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_86fe5f650e16e391f3b32cb3e5b3c1fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, дмитрий радченко, давид нармания, общество, миа "россия сегодня"
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Радченко, Давид Нармания, Общество, МИА "Россия сегодня"
Путин отметил работу сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"

Путин наградил почетными грамотами сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин отметил работу сотрудников медиагруппы "Россия сегодня", в том числе военных корреспондентов, говорится в указе на официальном портале правовой информации.
«
"За заслуги в развитии средства массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента Лисогор Ольгу Юрьевну — заместителя главного редактора — директора Объединенной дирекции иновещания федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня", — сказано в документе.
Почетной грамотой президента также наградили военкора Дмитрия Радченко.
Кроме того, Путин объявил благодарность:
  • военному корреспонденту Ивану Зуеву;
  • фотокорреспондентам Евгению Биятову, Максиму Богодвиду и Алексею Майшеву;
  • корреспонденту сайта ria.ru Давиду Нармании;
  • руководителю направления онлайн-продуктов Артему Чибарову.
Также благодарность объявили сотрудникам дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" — старшему корреспонденту Роману Гнатюку и выпускающему редактору Федору Громову.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов "России сегодня"
10 марта, 18:37
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий РадченкоДавид НарманияОбществоМИА "Россия сегодня"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала